傳將遭公部門提當選無效之訴 李貞秀：政治操作愚弄選民智慧

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，傳出公部門將提出當選無效之訴。李貞秀今天對此表達尊重，相信司法會獨立審判、做出公正判決，然而行政機關不能將司法當作政治鬥爭的工具，想要透過政治操作推翻人民選擇，請不要再愚弄、看不起選民智慧。

自由時報報導，李貞秀國籍與戶籍爭議延燒，立委參選資格恐怕大有問題，公部門將向法院提出當選無效之訴。至於相關選務缺失漏洞，今年九合一選舉將會補正，歸化我國籍原中國人士登記參選，必須符合兩岸條例規範，不得有「雙重戶籍」且須取得台灣身分滿10年。

針對公部門將提出當選無效之訴，李貞秀稍早透過媒體群組回應，相關說法刻意混淆行政程序與法律身分事實，這是對法律概念的扭曲解讀。

李貞秀說明，自己是在1999年依法取得中華民國戶籍，早在當年就已經放棄大陸戶籍，「所有權利行使，均依主管機關當時認定辦理」，補交文件時間解釋為身分重新起算日，根本違背法律常識，難道補申請畢業證書，也是申請那天才算畢業嗎？

李貞秀強調，補證不是身分重新取得，「任何有一點法律概念的人，都不敢用這種方式質疑，既存20多年的法律身分與權利行使」，她尊重機關提出當選無效之訴的權利，也相信司法會依法獨立審理、做出公正判斷。

不過，李貞秀也說，行政機關不能拿司法當作政治鬥爭的工具，在作出裁判前透過匿名放話、預設違法立場、甚至以「雙重身分」進行政治定性，制度需要修正可以公開討論，法律有疑慮則交由司法釐清，但是不應該透過政治操作推翻人民選擇，請不要再愚弄、看不起選民智慧。

民眾黨立法院黨團主任陳智菡則表示，民眾黨團無從考究訊息來源，該位官員不知法、不懂法，釋放錯誤訊息給媒體，難怪不敢掛名，貽笑大方。

陳智菡說，官員發言前應該對憲法有基本了解，中華民國不承認中華人民共和國，其次因為兩岸特殊狀況，兩岸人民到對岸定居後，在註銷原設戶籍的同時，就必須收繳或撤銷國民身分證和護照，「兩岸人民為單一身分或單一戶籍制，因此根本不存在雙重國籍問題。」

陳智菡也說，法律有其規範與沿革，並非可由不懂法、不知法的官員恣意歪曲解釋，「某機關若真要提出當選無效之訴，只會讓該國家機關淪為眾人笑柄。」