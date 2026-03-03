京華城案一審26日宣判 柯文哲透露綠營大老為他抱屈：沒證據才要編故事

台北地方法院審理京華城案，台北市前市長柯文哲今天說，此時毋需預設判決結果，到時候平常心看待就好，「有罪就有罪，沒罪就沒罪」，同時也透露有民進黨大老為他抱屈，「有罪證據拿出來就好，就是沒有證據所以要編故事」。

京華城案排定3月26日一審宣判，柯文哲今天向檢察官評鑑委員會遞狀，請求評鑑時任台北地檢署檢察官林俊言。柯文哲接受網路節目「中午來開匯」專訪時表示，現在放鬆心情就好，因此不用研判結果，「到時候就知道，有罪就有罪，沒罪就沒罪，我真的是連碰都沒碰。」

柯文哲指出，台北地方法院第三次裁定羈押，法官直接在裁定書寫「尊重審級制度」，意思就是不要怪他，因為都是上面的意思，台灣的司法危機在於「司法判決沒有社會公信力」，相信絕大多數司法人員競競業業、認真做事，因為老鼠屎一鍋湯報銷，整個司法系統被搞垮，著實令人悲哀。

柯文哲提及，近期有民進黨大老為其叫屈，直言有罪證據拿出來就好，起訴書不用寫到800多頁，「就是沒有證據，所以要編故事」，賴清德總統後還有也找該位大老問話，對方同樣質疑整起辦案過程，「最後不歡而散，甚至說要退回相關證書。」

柯文哲表示，自己被關押一年多，目前心情平靜很多，個人苦難都可以忍受，但是司法是國家最後一道防線，唯一目的就是維持社會公平正義，而台灣的司法與政治信任度，確實因為他的個人案子降低，絕對不能成為執政黨打壓在野黨的工具，辦案要講求證據。

柯文哲也說，台灣的司法應該有所進步，去年大罷免為何燒起民怨，就是因為不符合比例原則，國民黨涉嫌偽造文書不對，然而時任台北市黨部主委黃呂錦茹1000萬元交保、必須戴上電子腳鐐，明顯就是不符合比例。