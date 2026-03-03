快訊

京華城案一審26日宣判 柯文哲透露綠營大老為他抱屈：沒證據才要編故事

聯合報／ 記者林銘翰／台北報導
民眾黨前主席柯文哲接受網路節目「中午來開匯」專訪。圖／中午來開匯提供
民眾黨前主席柯文哲接受網路節目「中午來開匯」專訪。圖／中午來開匯提供

台北地方法院審理京華城案，台北市前市長柯文哲今天說，此時毋需預設判決結果，到時候平常心看待就好，「有罪就有罪，沒罪就沒罪」，同時也透露有民進黨大老為他抱屈，「有罪證據拿出來就好，就是沒有證據所以要編故事」。

京華城案排定3月26日一審宣判，柯文哲今天向檢察官評鑑委員會遞狀，請求評鑑時任台北地檢署檢察官林俊言。柯文哲接受網路節目「中午來開匯」專訪時表示，現在放鬆心情就好，因此不用研判結果，「到時候就知道，有罪就有罪，沒罪就沒罪，我真的是連碰都沒碰。」

柯文哲指出，台北地方法院第三次裁定羈押，法官直接在裁定書寫「尊重審級制度」，意思就是不要怪他，因為都是上面的意思，台灣的司法危機在於「司法判決沒有社會公信力」，相信絕大多數司法人員競競業業、認真做事，因為老鼠屎一鍋湯報銷，整個司法系統被搞垮，著實令人悲哀。

柯文哲提及，近期有民進黨大老為其叫屈，直言有罪證據拿出來就好，起訴書不用寫到800多頁，「就是沒有證據，所以要編故事」，賴清德總統後還有也找該位大老問話，對方同樣質疑整起辦案過程，「最後不歡而散，甚至說要退回相關證書。」

柯文哲表示，自己被關押一年多，目前心情平靜很多，個人苦難都可以忍受，但是司法是國家最後一道防線，唯一目的就是維持社會公平正義，而台灣的司法與政治信任度，確實因為他的個人案子降低，絕對不能成為執政黨打壓在野黨的工具，辦案要講求證據。

柯文哲也說，台灣的司法應該有所進步，去年大罷免為何燒起民怨，就是因為不符合比例原則，國民黨涉嫌偽造文書不對，然而時任台北市黨部主委黃呂錦茹1000萬元交保、必須戴上電子腳鐐，明顯就是不符合比例。

柯文哲 偽造文書 京華城案 證據

相關新聞

王定宇緋聞案牽扯富商感情糾紛 女主角過往新聞多

鏡週刊報導立委王定宇與自稱愛爾麗集團執行長的劉怡萱有緋聞，據了解，她爆出過不少八卦緋聞，近年她則與常如山交好，兩人一起以集團名義捐贈警方裝備等做公益，近期演變為常如山遭她指控涉妨害性自主案，檢方偵辦中。

傳將遭公部門提當選無效之訴 李貞秀：政治操作愚弄選民智慧

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，傳出公部門將提出當選無效之訴。李貞秀今天對此表達尊重，相信司法會獨立審判、做出公正判決，然而行政機關不能將司法當作政治鬥爭的工具，想要透過政治操作推翻人民選擇，請不要再愚弄、看不起選民智慧。

京華城案一審26日宣判 柯文哲透露綠營大老為他抱屈：沒證據才要編故事

台北地方法院審理京華城案，台北市前市長柯文哲今天說，此時毋需預設判決結果，到時候平常心看待就好，「有罪就有罪，沒罪就沒罪」，同時也透露有民進黨大老為他抱屈，「有罪證據拿出來就好，就是沒有證據所以要編故事」。

傳王定宇桃花案賴清德、徐國勇不滿 民進黨：黨職言行要有更高標準

民進黨立委王定宇再捲入桃色風波，有媒體報導，民進黨秘書長徐國勇得知此事後破口大罵，黨主席賴清德也非常不滿，不排除撤銷王定宇中常委身分。徐國勇回應，關於這議題他暫無回應；民進黨人士指出，程序上而言，黨職處置必須經由中執會討論並做成決議，才能交由中評會處理。

李貞秀爭議傳公部門提「當選無效之訴」 中選會回應了

民眾黨立委李貞秀資格爭議，政院表明不承認。有媒體報導，李貞秀參選資格部分，公部門後續將向法院提出當選無效之訴，相關選務缺失漏洞，今年九合一選舉將會補正。對此，中選會表示，將依中央選舉委員會組織法規定，提請委員會議審議後，依法作成決定。

民進黨大老幫喊冤？柯文哲親揭對話細節 大老身分曝「疑和總統不歡而散」

民眾黨創黨主席柯文哲今天上午與律師團赴法務部聲請檢察官評鑑，接著在網路節目專訪時自曝，最近拜訪一位民進黨大老，對方也說知道他是被冤枉的，後來聽說賴清德總統有找大老去問話，最後鬧得不歡而散。據了解，柯文哲口中的這位民進黨大老，就是台灣日本關係協會會長謝長廷。民眾黨對此表示，沒有回應。

