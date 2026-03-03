支持公部門提當選無效之訴 范雲籲：李貞秀棄立委職 解決根本問題

民眾黨立委李貞秀立委資格爭議延燒，有媒體報導，公部門將向法院提起當選無效之訴。民進黨立院黨團書記長范雲表示，支持公部門主動提當選無效之訴，只是訴訟需要時間，更快速、有效的方式，應是民眾黨主動撤銷黨籍，或李貞秀自行放棄擔任立委，直接解決根本問題。

范雲表示，立法院長韓國瑜已承諾將針對此事召集黨團協商，期待立法院能守住法律底線。另她支持公部門主動提當選無效之訴，只是訴訟需要時間，更快速、有效的方式，應是民眾黨主動撤銷黨籍，或李貞秀自行放棄擔任立委，直接解決根本問題。

范雲強調，許多民主國家都要求擔任公職、尤其是國會議員，不得有雙重國籍。除了因為有對國家忠誠的義務，更是因為國會議員可以觸及的資訊涉及國家安全，不容試探。