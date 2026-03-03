快訊

支持公部門提當選無效之訴 范雲籲：李貞秀棄立委職 解決根本問題

聯合報／ 記者張曼蘋／台北報導
民眾黨不分區立委李貞秀擔任立委資格爭議持續。圖／聯合報系資料照
民眾黨立委李貞秀立委資格爭議延燒，有媒體報導，公部門將向法院提起當選無效之訴。民進黨立院黨團書記長范雲表示，支持公部門主動提當選無效之訴，只是訴訟需要時間，更快速、有效的方式，應是民眾黨主動撤銷黨籍，或李貞秀自行放棄擔任立委，直接解決根本問題。

范雲表示，立法院韓國瑜已承諾將針對此事召集黨團協商，期待立法院能守住法律底線。另她支持公部門主動提當選無效之訴，只是訴訟需要時間，更快速、有效的方式，應是民眾黨主動撤銷黨籍，或李貞秀自行放棄擔任立委，直接解決根本問題。

范雲強調，許多民主國家都要求擔任公職、尤其是國會議員，不得有雙重國籍。除了因為有對國家忠誠的義務，更是因為國會議員可以觸及的資訊涉及國家安全，不容試探。

相關新聞

王定宇緋聞案牽扯富商感情糾紛 女主角過往新聞多

鏡週刊報導立委王定宇與自稱愛爾麗集團執行長的劉怡萱有緋聞，據了解，她爆出過不少八卦緋聞，近年她則與常如山交好，兩人一起以集團名義捐贈警方裝備等做公益，近期演變為常如山遭她指控涉妨害性自主案，檢方偵辦中。

傳將遭公部門提當選無效之訴 李貞秀：政治操作愚弄選民智慧

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，傳出公部門將提出當選無效之訴。李貞秀今天對此表達尊重，相信司法會獨立審判、做出公正判決，然而行政機關不能將司法當作政治鬥爭的工具，想要透過政治操作推翻人民選擇，請不要再愚弄、看不起選民智慧。

京華城案一審26日宣判 柯文哲透露綠營大老為他抱屈：沒證據才要編故事

台北地方法院審理京華城案，台北市前市長柯文哲今天說，此時毋需預設判決結果，到時候平常心看待就好，「有罪就有罪，沒罪就沒罪」，同時也透露有民進黨大老為他抱屈，「有罪證據拿出來就好，就是沒有證據所以要編故事」。

傳王定宇桃花案賴清德、徐國勇不滿 民進黨：黨職言行要有更高標準

民進黨立委王定宇再捲入桃色風波，有媒體報導，民進黨秘書長徐國勇得知此事後破口大罵，黨主席賴清德也非常不滿，不排除撤銷王定宇中常委身分。徐國勇回應，關於這議題他暫無回應；民進黨人士指出，程序上而言，黨職處置必須經由中執會討論並做成決議，才能交由中評會處理。

李貞秀爭議傳公部門提「當選無效之訴」 中選會回應了

民眾黨立委李貞秀資格爭議，政院表明不承認。有媒體報導，李貞秀參選資格部分，公部門後續將向法院提出當選無效之訴，相關選務缺失漏洞，今年九合一選舉將會補正。對此，中選會表示，將依中央選舉委員會組織法規定，提請委員會議審議後，依法作成決定。

民進黨大老幫喊冤？柯文哲親揭對話細節 大老身分曝「疑和總統不歡而散」

民眾黨創黨主席柯文哲今天上午與律師團赴法務部聲請檢察官評鑑，接著在網路節目專訪時自曝，最近拜訪一位民進黨大老，對方也說知道他是被冤枉的，後來聽說賴清德總統有找大老去問話，最後鬧得不歡而散。據了解，柯文哲口中的這位民進黨大老，就是台灣日本關係協會會長謝長廷。民眾黨對此表示，沒有回應。

