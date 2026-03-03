工商團體春節聯誼 賴總統喊話總預算、國防預算速通過

八大工商團體今舉行春節聯誼會，總統賴清德除強調政府與工商團體並肩而行，為台灣經濟開創新局面，也再度向立法院喊話儘速通過中央政府總預算與國防特別預算。

賴總統表示，台灣前兩任總統馬英九任內經濟成長率2.8%、蔡英文任內成長3.2%，而台灣去年經濟成長高達8.68%，今年國民平均所得應可突破4萬美元，年薪資成長率高過物價通膨指數，這是不錯的成果，貧富差距也比日本、南韓好，2028年更希望經濟持續進步，貧富差距進一步控制，基尼係數要在0.35以下。

此次對美談判，賴總統指出，除了團隊努力外，台灣經濟實力也是很好的籌碼與後盾，最後也交出不錯的成績單，雖然目前美國關稅情勢轉變，但台灣無意改變談判成果，會積極與美國溝通。

對於工總理事長潘俊榮日前率領工總理監事與立法院長韓國瑜、國民黨團新春交流，賴總統也說，感謝潘俊榮特別向韓國瑜鞠躬拜託儘速審理總預算案與ART協定，中央政府總預算如果可以早一點通過，對經濟發展有很大的幫助，

賴總統指出，政府編列國防特別預算，乍聽之下新台幣1.25兆元很大，但分8年編列，與其他國家相比並不高，而美國國家安全戰略報告講得很清楚，世界各國不能把責任交給美國，要共同分擔，因此台灣必須要展現維護國家安全與區域和平穩定的決心。