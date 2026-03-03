快訊

到底誰賣的？台積電最後一盤爆7,869張賣單 收1,935元、市值50.17兆

美軍轟伊朗彈藥恐用完？川普：火力接近無限「足以永遠打下去」

王定宇桃色腥聞不停！花邊牽扯名媛、人妻、議員 情史一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

國民黨提0到6歲兒童健保費由國家負擔 衛福部長石崇良：審慎討論

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
衛福部長石崇良說，若將0至6歲兒童全面納入補助，就會面臨到「越有能力的人，會補得越多」，這與健保現在是人人互相負擔、減輕父母育兒負擔的精神，及補助弱勢者的精神是不一樣的，將對量能負擔精神產生挑戰。記者沈能元／攝影
衛福部長石崇良說，若將0至6歲兒童全面納入補助，就會面臨到「越有能力的人，會補得越多」，這與健保現在是人人互相負擔、減輕父母育兒負擔的精神，及補助弱勢者的精神是不一樣的，將對量能負擔精神產生挑戰。記者沈能元／攝影

國民黨團提出「兒童福利法」修法，讓0到6歲兒童健保費由國家負擔，引發討論。衛福部長石崇良表示，健保制度是我國最成功的公共衛生政策之一，本質精神是自助互助的社會保險，人人都是按照「量能負擔」，以獲得相同、平等的醫療服務。健保目前針對低收入戶、中低收入戶等弱勢族群都以公務預算補助健保費，包括全額或部分補助，同時對3歲以下兒童補助部分負擔。

因應少子化，國民黨智庫擬推「兒童及少年福利與權益保障法」修正草案；國民黨立委王鴻薇日前透露，立法研討會議上，大家對於0到6歲兒童健保費補助政策都認為方向不錯。

國民黨黨務人士說明，這有經過精算，因1人費用本來就不多，若每戶超過4人，第5人就免繳，所以算下來0到6歲兒童大約120萬人左右，以1位兒童1年1萬元金額計算，每年大約120億元左右，目前有不少立委也都表示贊同。

石崇良今參與「疫後新生-國家醫院轉變及永續」新書發表會前接受媒體採訪指出，往後若將0至6歲兒童全面納入補助，就會面臨到「越有能力的人，會補得越多」，這與健保現在自助互助、減輕父母育兒負擔的精神，以及補助弱勢者的精神都是不一樣的，對於量能負擔的精神將會產生挑戰。

「面對少子女化的對策，應更全面性的思考。」石崇良指出，畢竟在資源有限下，任何一個補助都可能排擠到其他福利預算編列，所以應要審慎討論。

王鴻薇 低收入戶 國民黨 石崇良 健保費

延伸閱讀

國民黨提0到6歲兒童健保費國家出 民團：解決少子化應從育兒補助著手

0到6歲健保國家付 侯友宜支持、蔣萬安籲中央地方成後盾

獨／搶救少子化 國民黨擬推0到6歲兒童健保費國家付

藍提0-6歲健保費國家出 衛福部：兒童政策宜綜合評估

相關新聞

王定宇桃花案咬常如山涉性侵未遂 綠營人士加碼控跟騷

民進黨立委王定宇再捲入桃色風波，與愛爾麗董事長常如山說法陷入羅生門；王定宇被控男女關係複雜，但常如山也被指控，除了涉性侵女員工未遂偵辦中，甚至還有疑似跟騷、恐嚇案件。

李貞秀爭議傳公部門提「當選無效之訴」 中選會回應了

民眾黨立委李貞秀資格爭議，政院表明不承認。有媒體報導，李貞秀參選資格部分，公部門後續將向法院提出當選無效之訴，相關選務缺失漏洞，今年九合一選舉將會補正。對此，中選會表示，將依中央選舉委員會組織法規定，提請委員會議審議後，依法作成決定。

王定宇緋聞案牽扯富商感情糾紛 女主角過往新聞多

鏡週刊報導立委王定宇與自稱愛爾麗集團執行長的劉怡萱有緋聞，據了解，她爆出過不少八卦緋聞，近年她則與常如山交好，兩人一起以集團名義捐贈警方裝備等做公益，近期演變為常如山遭她指控涉妨害性自主案，檢方偵辦中。

王定宇桃色腥聞不停！花邊牽扯名媛、人妻、議員 情史一次看

民進黨立委王定宇再次身陷桃色風波，被爆料與自稱愛爾麗集團執行長的43歲名媛劉怡萱交往密切，出入女方豪宅如走自家廚房。雖然王定宇稍早出面澄清早在去（2025）年離婚，並無出軌情事，與劉怡萱也只是朋友關係，但仍不免讓人回想起過去與顏若芳、醫生娘等桃色爭議。

國民黨提0到6歲兒童健保費由國家負擔 衛福部長石崇良：審慎討論

國民黨團提出「兒童福利法」修法，讓0到6歲兒童健保費由國家負擔，引發討論。衛福部長石崇良表示，健保制度是我國最成功的公共衛生政策之一，本質精神是自助互助的社會保險，人人都是按照「量能負擔」，以獲得相同、平等的醫療服務。健保目前針對低收入戶、中低收入戶等弱勢族群都以公務預算補助健保費，包括全額或部分補助，同時對3歲以下兒童補助部分負擔。

傳王定宇桃花案賴清德、徐國勇不滿 民進黨：黨職言行要有更高標準

民進黨立委王定宇再捲入桃色風波，有媒體報導，民進黨秘書長徐國勇得知此事後破口大罵，黨主席賴清德也非常不滿，不排除撤銷王定宇中常委身分。徐國勇回應，關於這議題他暫無回應；民進黨人士指出，程序上而言，黨職處置必須經由中執會討論並做成決議，才能交由中評會處理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。