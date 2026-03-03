國民黨提0到6歲兒童健保費由國家負擔 衛福部長石崇良：審慎討論

國民黨團提出「兒童福利法」修法，讓0到6歲兒童健保費由國家負擔，引發討論。衛福部長石崇良表示，健保制度是我國最成功的公共衛生政策之一，本質精神是自助互助的社會保險，人人都是按照「量能負擔」，以獲得相同、平等的醫療服務。健保目前針對低收入戶、中低收入戶等弱勢族群都以公務預算補助健保費，包括全額或部分補助，同時對3歲以下兒童補助部分負擔。

因應少子化，國民黨智庫擬推「兒童及少年福利與權益保障法」修正草案；國民黨立委王鴻薇日前透露，立法研討會議上，大家對於0到6歲兒童健保費補助政策都認為方向不錯。

國民黨黨務人士說明，這有經過精算，因1人費用本來就不多，若每戶超過4人，第5人就免繳，所以算下來0到6歲兒童大約120萬人左右，以1位兒童1年1萬元金額計算，每年大約120億元左右，目前有不少立委也都表示贊同。

石崇良今參與「疫後新生-國家醫院轉變及永續」新書發表會前接受媒體採訪指出，往後若將0至6歲兒童全面納入補助，就會面臨到「越有能力的人，會補得越多」，這與健保現在自助互助、減輕父母育兒負擔的精神，以及補助弱勢者的精神都是不一樣的，對於量能負擔的精神將會產生挑戰。

「面對少子女化的對策，應更全面性的思考。」石崇良指出，畢竟在資源有限下，任何一個補助都可能排擠到其他福利預算編列，所以應要審慎討論。