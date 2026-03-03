立委指公銀信保機制負擔大 卓榮泰：了解困難助解決

為因應台美對等關稅談判後續對美投資，政府規劃推出規模2500億美元信用保證機制。民眾黨立委劉書彬今天質疑對國內公股銀行造成很大負擔，有銀行反映會造成營運困難。行政院長卓榮泰表示，有哪個公股銀行說沒辦法，他會了解有什麼困難，「我們幫他們解決」。

台美關稅談判日前達成多項共識，台灣對等關稅調降為15%且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN）、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇，以及台灣企業自主投資2500億美元，加上政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度等。

立法院會今天邀卓榮泰率同相關部會首長列席，提出「台美關稅談判結果及其影響」專案報告並備質詢。

劉書彬對2500億美金信保提出質疑。劉書彬表示，公股銀行實際承擔的金額約為100億美元，但對國內銀行仍是相當大的負擔，國內8大公股銀行中，僅台灣銀行與兆豐金去年資本適足率達到這個要求，其餘6家低於本國基本適足率，若再增加百億美元規模，恐怕難以承擔，並影響業務成長，在這樣的情況下，政府為何仍與美方簽署MOU。

國發會主委葉俊顯指出，國發會有跟公股行庫談過，對於100億美元或是62.5億美元融資保證，銀行認為若用分期提撥，其實對銀行的影響很小。

劉書彬追問會分期嗎。行政院副院長鄭麗君表示，所謂分期是指62.5億美元的信用保證專款分5期循序成立。

劉書彬說，有公股銀行說沒辦法承受，恐造成營運困難。葉俊顯表示，目前分攤機制還在研議中，會持續與公股行庫討論。鄭麗君也強調，相關規劃在談判過程中有向美方說明。

卓榮泰說，有哪個公股銀行說沒辦法，他會了解有什麼困難，政府會幫忙解決。

針對是否會因此對國內企業抽銀根，葉俊顯說，已與銀行討論影響，對銀行而言是可以忍受的，且會尊重公、民營行庫意願，不會強迫參與。

鄭麗君也表示，信保專款設計於國發會「國家融資保證機制」之下，與中小企業信保不會互相排擠，政府也將持續增加對中小企業的支持，2500億美元為上限概念，企業須有實際投資與融資需求，經銀行授信與政府信保專款審查後才會成立，並依循台灣既有運作機制辦理。