王定宇桃花案咬常如山涉性侵未遂 綠營人士加碼控跟騷

民進黨立委王定宇再捲入桃色風波，與愛爾麗董事長常如山說法陷入羅生門；王定宇被控男女關係複雜，但常如山也被指控，除了涉性侵女員工未遂偵辦中，甚至還有疑似跟騷、恐嚇案件。

王定宇今天表示，沒有婚外情，他和太太已經完成離婚手續，目前前妻仍然在服務處協助公務，連領新的身分證也是前妻去領取的，他對其非常感謝，並非婚內出軌情形；這次媒體的報導，其實是富商愛爾麗常如山涉犯性侵女員工未遂，該案犯案過程有社區監控影像和居民作證，罪證確鑿，目前由刑事警察局移送北檢偵辦中。

綠營人士表示，性侵女員工未遂案是發生在去年10月底，發生的地點是下午，在一個社區的中庭花園車道上，所以並不是在室內，是在大庭廣眾下，常如山有疑似強吻、擁抱，還扯破了受害者的褲子，把衣服都掀起來，受害者大聲呼喊救命時，也被他推倒在地上，連鄰居就衝出來，車道的監控攝影機都有拍到。目前該案證人、證物都蒐集完成，也約談常如山到案並禁止出境、限制住居。

綠營人士指出，性侵未遂案爆發後，受害者就發現在她的住家工作的場合，到哪裡都有人在跟監她，最多的時候多達9輛車，她向刑事警察局報案，警方也查到了這些車輛，這些車輛背後的公司就包括常如山擔任老闆的一家媒體公司與醫美公司，警方也已約談了相關人等到案說明。甚至警方偵辦該案也受到壓力，被要求因為事涉媒體公司、狗仔，這個案子要趕快移送到北檢，不要留在手上。

另有知情人士說明，今天相關消息有些錯誤的地方，首先是常如山稱從頭到尾沒有被害人這個員工，但近年來業界都清楚，女方就是愛爾麗執行長，是支領薪水不是被包養；且女方上新聞的那棟房產，是女方自己買的也還在繳貸款，房產是常如山買的，這說法並不正確。

該人士也替受害者喊冤，指出這一個受害者其實就是一個員工，賺的薪水、買房子、繳貸款和長如山毫無關係，也沒有私人的情感。另外常如山宣告說沒有性侵未遂、是在室內空間等，情緒表達過於激動，但那個案子就發生在中庭花園車道上，有攝影機、有鄰居，當場警察也來。警察到的時候常如山還在現場附近遊蕩。

常如山今天也發出聲明表示，關於媒體轉載王定宇指控他涉嫌性侵劉女士未遂，純屬子虛烏有，他因當時目擊劉女士與王定宇共處一室，當下或許有情緒激動，但是絕無對劉女士有任何性侵害之舉止，亦無所謂派員跟監，也藉此向社會大眾聲明，劉女士從來不屬於愛爾麗集團一員，劉女士任何一言一行均與愛爾麗集團無涉，再次就感情事務占用公共資源，向社會大眾致歉。