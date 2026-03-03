快訊

到底誰賣的？台積電最後一盤爆7,869張賣單 收1,935元、市值50.17兆

美軍轟伊朗彈藥恐用完？川普：火力接近無限「足以永遠打下去」

王定宇桃色腥聞不停！花邊牽扯名媛、人妻、議員 情史一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

王定宇桃花案咬常如山涉性侵未遂 綠營人士加碼控跟騷

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
民進黨立委王定宇再捲入桃色風波，與愛爾麗董事長常如山說法陷入羅生門；王定宇被控男女關係複雜，但常如山也被指控，除了涉性侵女員工未遂偵辦中，甚至還有疑似跟騷、恐嚇案件。記者胡經周／攝影
民進黨立委王定宇再捲入桃色風波，與愛爾麗董事長常如山說法陷入羅生門；王定宇被控男女關係複雜，但常如山也被指控，除了涉性侵女員工未遂偵辦中，甚至還有疑似跟騷、恐嚇案件。記者胡經周／攝影

民進黨立委王定宇再捲入桃色風波，與愛爾麗董事長常如山說法陷入羅生門；王定宇被控男女關係複雜，但常如山也被指控，除了涉性侵女員工未遂偵辦中，甚至還有疑似跟騷、恐嚇案件。

王定宇今天表示，沒有婚外情，他和太太已經完成離婚手續，目前前妻仍然在服務處協助公務，連領新的身分證也是前妻去領取的，他對其非常感謝，並非婚內出軌情形；這次媒體的報導，其實是富商愛爾麗常如山涉犯性侵女員工未遂，該案犯案過程有社區監控影像和居民作證，罪證確鑿，目前由刑事警察局移送北檢偵辦中。

綠營人士表示，性侵女員工未遂案是發生在去年10月底，發生的地點是下午，在一個社區的中庭花園車道上，所以並不是在室內，是在大庭廣眾下，常如山有疑似強吻、擁抱，還扯破了受害者的褲子，把衣服都掀起來，受害者大聲呼喊救命時，也被他推倒在地上，連鄰居就衝出來，車道的監控攝影機都有拍到。目前該案證人、證物都蒐集完成，也約談常如山到案並禁止出境、限制住居。

綠營人士指出，性侵未遂案爆發後，受害者就發現在她的住家工作的場合，到哪裡都有人在跟監她，最多的時候多達9輛車，她向刑事警察局報案，警方也查到了這些車輛，這些車輛背後的公司就包括常如山擔任老闆的一家媒體公司與醫美公司，警方也已約談了相關人等到案說明。甚至警方偵辦該案也受到壓力，被要求因為事涉媒體公司、狗仔，這個案子要趕快移送到北檢，不要留在手上。

另有知情人士說明，今天相關消息有些錯誤的地方，首先是常如山稱從頭到尾沒有被害人這個員工，但近年來業界都清楚，女方就是愛爾麗執行長，是支領薪水不是被包養；且女方上新聞的那棟房產，是女方自己買的也還在繳貸款，房產是常如山買的，這說法並不正確。

該人士也替受害者喊冤，指出這一個受害者其實就是一個員工，賺的薪水、買房子、繳貸款和長如山毫無關係，也沒有私人的情感。另外常如山宣告說沒有性侵未遂、是在室內空間等，情緒表達過於激動，但那個案子就發生在中庭花園車道上，有攝影機、有鄰居，當場警察也來。警察到的時候常如山還在現場附近遊蕩。

常如山今天也發出聲明表示，關於媒體轉載王定宇指控他涉嫌性侵劉女士未遂，純屬子虛烏有，他因當時目擊劉女士與王定宇共處一室，當下或許有情緒激動，但是絕無對劉女士有任何性侵害之舉止，亦無所謂派員跟監，也藉此向社會大眾聲明，劉女士從來不屬於愛爾麗集團一員，劉女士任何一言一行均與愛爾麗集團無涉，再次就感情事務占用公共資源，向社會大眾致歉。

王定宇 北檢

延伸閱讀

離婚要不要設緩衝期？過來人揭「2情況」其實不必等

「師父跪下來說他愛我」女徒弟：從小沒有爸爸 我想和他消融成一體

王定宇緋聞案牽扯富商感情糾紛 女主角過往新聞多

王定宇桃色腥聞不停！花邊牽扯名媛、人妻、議員 情史一次看

相關新聞

王定宇桃花案咬常如山涉性侵未遂 綠營人士加碼控跟騷

民進黨立委王定宇再捲入桃色風波，與愛爾麗董事長常如山說法陷入羅生門；王定宇被控男女關係複雜，但常如山也被指控，除了涉性侵女員工未遂偵辦中，甚至還有疑似跟騷、恐嚇案件。

李貞秀爭議傳公部門提「當選無效之訴」 中選會回應了

民眾黨立委李貞秀資格爭議，政院表明不承認。有媒體報導，李貞秀參選資格部分，公部門後續將向法院提出當選無效之訴，相關選務缺失漏洞，今年九合一選舉將會補正。對此，中選會表示，將依中央選舉委員會組織法規定，提請委員會議審議後，依法作成決定。

王定宇緋聞案牽扯富商感情糾紛 女主角過往新聞多

鏡週刊報導立委王定宇與自稱愛爾麗集團執行長的劉怡萱有緋聞，據了解，她爆出過不少八卦緋聞，近年她則與常如山交好，兩人一起以集團名義捐贈警方裝備等做公益，近期演變為常如山遭她指控涉妨害性自主案，檢方偵辦中。

王定宇桃色腥聞不停！花邊牽扯名媛、人妻、議員 情史一次看

民進黨立委王定宇再次身陷桃色風波，被爆料與自稱愛爾麗集團執行長的43歲名媛劉怡萱交往密切，出入女方豪宅如走自家廚房。雖然王定宇稍早出面澄清早在去（2025）年離婚，並無出軌情事，與劉怡萱也只是朋友關係，但仍不免讓人回想起過去與顏若芳、醫生娘等桃色爭議。

國民黨提0到6歲兒童健保費由國家負擔 衛福部長石崇良：審慎討論

國民黨團提出「兒童福利法」修法，讓0到6歲兒童健保費由國家負擔，引發討論。衛福部長石崇良表示，健保制度是我國最成功的公共衛生政策之一，本質精神是自助互助的社會保險，人人都是按照「量能負擔」，以獲得相同、平等的醫療服務。健保目前針對低收入戶、中低收入戶等弱勢族群都以公務預算補助健保費，包括全額或部分補助，同時對3歲以下兒童補助部分負擔。

傳王定宇桃花案賴清德、徐國勇不滿 民進黨：黨職言行要有更高標準

民進黨立委王定宇再捲入桃色風波，有媒體報導，民進黨秘書長徐國勇得知此事後破口大罵，黨主席賴清德也非常不滿，不排除撤銷王定宇中常委身分。徐國勇回應，關於這議題他暫無回應；民進黨人士指出，程序上而言，黨職處置必須經由中執會討論並做成決議，才能交由中評會處理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。