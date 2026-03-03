聽新聞
0:00 / 0:00
韓入境卡持續錯列中國台灣 外交部研議對等措施
韓國電子入境卡將台灣錯列CHINA（TAIWAN），經外交部數度交涉，迄今仍未正面回應，外交部發言人蕭光偉今天說，民眾可選填紙本入境卡入境韓國，外交部將持續與韓方溝通，並研議對等措施。
外交部接獲反映，韓國電子入境卡（E-Arrival Card）系統中，「出發地」欄位及「下一目的地」欄位將台灣錯誤列為CHINA（TAIWAN），經數度向韓國政府嚴正關切並交涉，迄今仍未正面回應，呼籲韓方儘速更正對台灣的標示。
外交部領務局2日發布旅遊警示，將韓國列為「第一級：灰色提醒」，指目前韓國落實電子入境卡（https://www.e-arrivalcard.go.kr/）及紙本入境卡併行，民眾可以選擇填寫紙本入境卡入境。
對此，蕭光偉上午於例行記者會回覆媒體提問表示，目前韓方仍採行電子入境卡及紙本入境卡併行，且韓方已向台灣方表示目前沒有取消紙本入境卡的時間表。外交部建議民眾選擇以填寫紙本方式入境。
蕭光偉說，外交部及駐韓國代表處仍將持續與韓方溝通，並將研議針對韓方作法採取適當對等措施，期盼韓方能基於台韓民間友好關係，儘速正面回應台灣方所請。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。