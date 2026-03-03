美車零關稅衝擊 經部允評估日、歐等關鍵零組件降稅可能

台美對等貿易協定確立進口美規小客車降至零關稅，國民黨立委黃健豪憂心衝擊國產車產業，並呼籲政府同步調降汽車貨物稅與進口零組件關稅。經濟部長龔明鑫指出，現行貨物稅採定額減徵已具備保護國產車效果，且未來國產車若自美國進口引擎、變速箱等，同樣享有零關稅優惠，至於其他國家，將與財政部共同研議核算。

立法院會今日邀行政院長卓榮泰率相關部會首長，提出台美關稅談判結果及其影響專案報告，並備質詢。黃健豪指出，2025年汽車掛牌數僅21萬5093輛，相較2023年衰退14.5%；整車業績也從2300億元降至1900億元，衰退達400億元。

卓榮泰坦言，去年車市交易受觀望關稅談判結果遇冷，但政府已針對貨物稅減免進行調整，並完成立院三讀程序；財政部長莊翠雲說明，貨物稅自去年9月7日已開始下降，進口車與國產車皆適用，比如2000cc以下小客車最高減徵5萬元。

黃健豪質疑，貨物稅減免僅是短期政策，但現行依排氣量徵收25%至30%貨物稅結構是否調整，落實車價下降以回饋消費者。經濟部長龔明鑫說明，當初設計是採定額減稅，對小型車和低價車減的比例較多，就已照顧到國產車，因為進口車大部分是高價車。

黃健豪進一步憂心國產車產業鏈的就業問題。他指出，即便未來美國零件進口零關稅，但國內整車組裝的核心零件（如引擎、變速箱）若由日、歐等國進口，仍須負擔高額關稅，將導致國產車喪失競爭力。

龔明鑫坦言，業者確實提出相關訴求，包括台灣未生產的關鍵零組件，是否能夠調降進口關稅，事實上立法院過去曾有相關討論，政府希望降稅能使車價下降，回饋消費者，但當時未有結論，而依據台美協定，美國引擎、變速箱等汽車零組件進口至台灣組裝，也會是零關稅，會持續與車商溝通。

黃健豪說，政府除了編列30億元輔導經費，也應關注整車價格能否下降、是否對市場造成衝擊，並全面檢討汽車貨物稅、各國進口汽車零組件關稅是否相應調整；龔明鑫說，可以，至少美國零組件進口屬零關稅，其他國家進口部分，經濟部會與財政部共同討論核算，將連同產業競爭狀況一併向立法院報告。