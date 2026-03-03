快訊

對伊動武3天後川普正式向國會通報 國會若不宣戰後果曝光

過完春節物價全面齊漲！網紅作家嘆：1000像500元

美伊開戰不影響川習會！彭博：美中官員下周會晤鋪路 可能談台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

美車零關稅衝擊 經部允評估日、歐等關鍵零組件降稅可能

聯合報／ 黃婉婷／台北報導
行政院長卓榮泰（右）與經濟部長龔明鑫（左）到立院備詢。圖／聯合報資料照
行政院長卓榮泰（右）與經濟部長龔明鑫（左）到立院備詢。圖／聯合報資料照

台美對等貿易協定確立進口美規小客車降至零關稅，國民黨立委黃健豪憂心衝擊國產車產業，並呼籲政府同步調降汽車貨物稅與進口零組件關稅。經濟部長龔明鑫指出，現行貨物稅採定額減徵已具備保護國產車效果，且未來國產車若自美國進口引擎、變速箱等，同樣享有零關稅優惠，至於其他國家，將與財政部共同研議核算。

立法院會今日邀行政院長卓榮泰率相關部會首長，提出台美關稅談判結果及其影響專案報告，並備質詢。黃健豪指出，2025年汽車掛牌數僅21萬5093輛，相較2023年衰退14.5%；整車業績也從2300億元降至1900億元，衰退達400億元。

卓榮泰坦言，去年車市交易受觀望關稅談判結果遇冷，但政府已針對貨物稅減免進行調整，並完成立院三讀程序；財政部長莊翠雲說明，貨物稅自去年9月7日已開始下降，進口車與國產車皆適用，比如2000cc以下小客車最高減徵5萬元。

黃健豪質疑，貨物稅減免僅是短期政策，但現行依排氣量徵收25%至30%貨物稅結構是否調整，落實車價下降以回饋消費者。經濟部長龔明鑫說明，當初設計是採定額減稅，對小型車和低價車減的比例較多，就已照顧到國產車，因為進口車大部分是高價車。

黃健豪進一步憂心國產車產業鏈的就業問題。他指出，即便未來美國零件進口零關稅，但國內整車組裝的核心零件（如引擎、變速箱）若由日、歐等國進口，仍須負擔高額關稅，將導致國產車喪失競爭力。

龔明鑫坦言，業者確實提出相關訴求，包括台灣未生產的關鍵零組件，是否能夠調降進口關稅，事實上立法院過去曾有相關討論，政府希望降稅能使車價下降，回饋消費者，但當時未有結論，而依據台美協定，美國引擎、變速箱等汽車零組件進口至台灣組裝，也會是零關稅，會持續與車商溝通。

黃健豪說，政府除了編列30億元輔導經費，也應關注整車價格能否下降、是否對市場造成衝擊，並全面檢討汽車貨物稅、各國進口汽車零組件關稅是否相應調整；龔明鑫說，可以，至少美國零組件進口屬零關稅，其他國家進口部分，經濟部會與財政部共同討論核算，將連同產業競爭狀況一併向立法院報告。

汽車零組件 財政部 美國

延伸閱讀

卓揆揭談判成果：MOU半導體及232關稅優惠、ART 15%不疊加

台美關稅衝擊 卓揆今報告

立院邀卓榮泰3日報告台美關稅 立委盼一次說清楚

台美關稅談判結果 賴總統：沒有一絲要改變

相關新聞

喊話支持者別怕被抹紅 蕭旭岑：川習會能 鄭習會為什麼不能？

國民黨主席鄭麗文積極布局訪問中國大陸。對於「鄭習會」時間點，國民黨副主席蕭旭岑今表示，作為台灣第一大在野黨，國民黨主席如果能去見中共總書記習近平，談台海和平議題，對台灣民眾當然是加分的；「能為台灣民眾帶來利多，兩岸更加和平，絕對是主流民意所樂見。」

影／台美貿易協定效力遭疑 卓榮泰：待美通知 盼確保最佳待遇

美國對等關稅遭最高法院判決無效，川普政府援引其他法源向全球徵收15％關稅且疊加，使台美對等貿易協定效力受質疑。行政院長卓榮泰指出，我方盼確保台灣取得的最佳待遇，美方也承諾，完成內部行政與法律途徑後，將依序通知已簽約國家；他也將透過國會專案報告讓國人了解實質情況。

不止林俊言！柯文哲也申請評鑑江貞諭王俊力 嗆不敢處理民主將完蛋

民眾黨前主席柯文哲涉京華城收賄等案宣判在即，柯今大動作前往檢察官評鑑委員會遞狀申請個案評鑑，要求評鑑對象不止承辦貪汙案的台北地檢署檢察官林俊言，還包括前主任檢察官江貞諭、台北地檢署檢察長王俊力。

美車零關稅衝擊 經部允評估日、歐等關鍵零組件降稅可能

台美對等貿易協定確立進口美規小客車降至零關稅，國民黨立委黃健豪憂心衝擊國產車產業，並呼籲政府同步調降汽車貨物稅與進口零組件關稅。經濟部長龔明鑫指出，現行貨物稅採定額減徵已具備保護國產車效果，且未來國產車若自美國進口引擎、變速箱等，同樣享有零關稅優惠，至於其他國家，將與財政部共同研議核算。

外交部：譴責伊朗無差別軍事攻擊行動 駐以代表處協助2國人撤離

美國、以色列對伊朗發動大規模空襲，伊朗也向周邊國家發動報復，外交部表示，我駐以色列代表處2日已經協助2名國人經陸路撤往約旦。發言人蕭光偉表示，台灣支持國際社會協助伊朗人民追求自由民主的努力，同時也譴責伊朗近期採取的無差別軍事攻擊。

憂後續還有232、301條款衝擊 鄭麗君：MOU有加入條文因應

台美關稅議題持續引發關注，國民黨立委憂心，美國現在祭出122條款，後續是否還有232、301條款情況？應在與美ART中加入但書，讓台灣即便面對相關條款也有能豁免。行政院副院長鄭麗君強調，MOU中有加入相關條款，爭取最佳待遇、鞏固既有談判成果是政府的目標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。