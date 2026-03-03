楊珍妮：現行122條款關稅稅率低於之前20%疊加

台美關稅談判結果因美國最高法院2月20日判決而增添變數，民進黨立委陳冠廷今天質詢時問，相較去年對美出口總額，目前每月承受額外關稅是多少。經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮說，現在因為美國122條款是10%疊加，跟2月20日前稅率（20%疊加）相比是較低。

美國最高法院2月20日裁定，IEEPA（國際緊急經濟權力法）並無授權總統徵收關稅的權力，形同宣告美國總統川普去年實施廣泛的對等關稅法源無效。不過川普立即改採「1974年貿易法」第122條，對全球統一徵收10%關稅且疊加既有MFN（最惠國待遇稅率），並揚言提高到15%。

立法院會今天邀行政院長卓榮泰率同相關部會首長列席，提出「台美關稅談判結果及其影響」專案報告並備質詢。

陳冠廷質詢時問楊珍妮，如果現關稅是10%跟疊加，對美國出口的品項來看，大概是多少%的落差。

楊珍妮表示，當初在對等關稅，政府爭取到2072項的豁免產品項目，那現在只保留到剩下1597項，是有一些落差。

陳冠廷進一步追問，經濟部簡報顯示，目前的工業品平均有效稅率是19%，那跟ART（台美對等貿易協定）承諾的15%，大概有4個%差距。以去年對美出口的總額推算，每個月承受的額外關稅大概是多少。

楊珍妮說，到今年還沒有公布ART時是20%去疊加，現在因為美國122條款（1974年貿易法第122條款）是10%疊加，其實比2月20日之前，它的稅率是比較低的，所以有些輸美的產品，它的MFN稅率是低的話，其實受到的待遇，跟其他國家是一樣的。