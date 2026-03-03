外交部：譴責伊朗無差別軍事攻擊行動 駐以代表處協助2國人撤離

美國、以色列對伊朗發動大規模空襲，伊朗也向周邊國家發動報復，外交部表示，我駐以色列代表處2日已經協助2名國人經陸路撤往約旦。發言人蕭光偉表示，台灣支持國際社會協助伊朗人民追求自由民主的努力，同時也譴責伊朗近期採取的無差別軍事攻擊。

美國與以色列發動「史詩怒火行動」，空襲伊朗，伊朗也以飛彈與無人機對周邊國家展開大規模報復，英、法各國與歐盟等國際組織陸續表達立場。

外交部長林佳龍在社群媒體發文表示，我駐以色列代表處已協助2名有意願離境的國人，以陸路專車方式安全抵達約旦邊境，並由駐約旦代表處接續照料。

林佳龍強調，外交部最重要的任務就是確保每位在當地的國人、僑胞及外館同仁的安全，同時會持續與全球夥伴保持聯繫，做海外國人最堅實後盾，確保每位國人的平安。

外交部發言人蕭光偉表示，台灣做為國際民主社會的一員，支持國際社會協助伊朗人民追求自由民主的努力，希望伊朗人民也能早日享有自由、民主與人權，外交部並譴責伊朗在近期所採取的無差別軍事攻擊。

另一方面，美國國務院對中東14個國家、2地區地區發布「大規模撤離令」，要求當地美國公民在商業航班尚能運作時立即撤離。名列其中的埃及與約旦在我外交部的旅遊警示中，仍屬於黃色燈號。

蕭光偉表示，外交部注意到美國對14國發布的警示，我方正持續密切關注當地情勢，與當地國人僑胞保持密切聯繫，也的確正在評估規畫是否調整警示燈號，確定後會立即公告，適時提供國人參考。