快訊

對伊動武3天後川普正式向國會通報 國會若不宣戰後果曝光

過完春節物價全面齊漲！網紅作家嘆：1000像500元

美伊開戰不影響川習會！彭博：美中官員下周會晤鋪路 可能談台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

外交部：譴責伊朗無差別軍事攻擊行動 駐以代表處協助2國人撤離

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
外交部。本報系資料照
外交部。本報系資料照

美國、以色列對伊朗發動大規模空襲，伊朗也向周邊國家發動報復，外交部表示，我駐以色列代表處2日已經協助2名國人經陸路撤往約旦。發言人蕭光偉表示，台灣支持國際社會協助伊朗人民追求自由民主的努力，同時也譴責伊朗近期採取的無差別軍事攻擊。

美國與以色列發動「史詩怒火行動」，空襲伊朗，伊朗也以飛彈與無人機對周邊國家展開大規模報復，英、法各國與歐盟等國際組織陸續表達立場。

外交部長林佳龍在社群媒體發文表示，我駐以色列代表處已協助2名有意願離境的國人，以陸路專車方式安全抵達約旦邊境，並由駐約旦代表處接續照料。

林佳龍強調，外交部最重要的任務就是確保每位在當地的國人、僑胞及外館同仁的安全，同時會持續與全球夥伴保持聯繫，做海外國人最堅實後盾，確保每位國人的平安。

外交部發言人蕭光偉表示，台灣做為國際民主社會的一員，支持國際社會協助伊朗人民追求自由民主的努力，希望伊朗人民也能早日享有自由、民主與人權，外交部並譴責伊朗在近期所採取的無差別軍事攻擊。

另一方面，美國國務院對中東14個國家、2地區地區發布「大規模撤離令」，要求當地美國公民在商業航班尚能運作時立即撤離。名列其中的埃及與約旦在我外交部的旅遊警示中，仍屬於黃色燈號。

蕭光偉表示，外交部注意到美國對14國發布的警示，我方正持續密切關注當地情勢，與當地國人僑胞保持密切聯繫，也的確正在評估規畫是否調整警示燈號，確定後會立即公告，適時提供國人參考。

約旦 社群媒體 美國

延伸閱讀

伊朗遭美攻擊後 外媒：中伊關係遠比外界認為的更失衡

中東戰情緊迫 外交部助國人自以色列離境、觀光署公布旅遊團解約說明

美伊衝突影響 我駐館協助2民眾撤離以色列至約旦

美以聯手攻擊伊朗 多國籲克制立即緩和局勢

相關新聞

喊話支持者別怕被抹紅 蕭旭岑：川習會能 鄭習會為什麼不能？

國民黨主席鄭麗文積極布局訪問中國大陸。對於「鄭習會」時間點，國民黨副主席蕭旭岑今表示，作為台灣第一大在野黨，國民黨主席如果能去見中共總書記習近平，談台海和平議題，對台灣民眾當然是加分的；「能為台灣民眾帶來利多，兩岸更加和平，絕對是主流民意所樂見。」

影／台美貿易協定效力遭疑 卓榮泰：待美通知 盼確保最佳待遇

美國對等關稅遭最高法院判決無效，川普政府援引其他法源向全球徵收15％關稅且疊加，使台美對等貿易協定效力受質疑。行政院長卓榮泰指出，我方盼確保台灣取得的最佳待遇，美方也承諾，完成內部行政與法律途徑後，將依序通知已簽約國家；他也將透過國會專案報告讓國人了解實質情況。

不止林俊言！柯文哲也申請評鑑江貞諭王俊力 嗆不敢處理民主將完蛋

民眾黨前主席柯文哲涉京華城收賄等案宣判在即，柯今大動作前往檢察官評鑑委員會遞狀申請個案評鑑，要求評鑑對象不止承辦貪汙案的台北地檢署檢察官林俊言，還包括前主任檢察官江貞諭、台北地檢署檢察長王俊力。

美車零關稅衝擊 經部允評估日、歐等關鍵零組件降稅可能

台美對等貿易協定確立進口美規小客車降至零關稅，國民黨立委黃健豪憂心衝擊國產車產業，並呼籲政府同步調降汽車貨物稅與進口零組件關稅。經濟部長龔明鑫指出，現行貨物稅採定額減徵已具備保護國產車效果，且未來國產車若自美國進口引擎、變速箱等，同樣享有零關稅優惠，至於其他國家，將與財政部共同研議核算。

外交部：譴責伊朗無差別軍事攻擊行動 駐以代表處協助2國人撤離

美國、以色列對伊朗發動大規模空襲，伊朗也向周邊國家發動報復，外交部表示，我駐以色列代表處2日已經協助2名國人經陸路撤往約旦。發言人蕭光偉表示，台灣支持國際社會協助伊朗人民追求自由民主的努力，同時也譴責伊朗近期採取的無差別軍事攻擊。

憂後續還有232、301條款衝擊 鄭麗君：MOU有加入條文因應

台美關稅議題持續引發關注，國民黨立委憂心，美國現在祭出122條款，後續是否還有232、301條款情況？應在與美ART中加入但書，讓台灣即便面對相關條款也有能豁免。行政院副院長鄭麗君強調，MOU中有加入相關條款，爭取最佳待遇、鞏固既有談判成果是政府的目標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。