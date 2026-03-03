快訊

憂後續還有232、301條款衝擊 鄭麗君：MOU有加入條文因應

聯合報／ 記者李成蔭／台北報導
行政院院長卓榮泰（中）、行政院副院長鄭麗君（右二）上午前往立法院，針對台美關稅談判結果及其影響，率相關部會首長進行專案報告並備質詢。記者杜建重／攝影
行政院院長卓榮泰（中）、行政院副院長鄭麗君（右二）上午前往立法院，針對台美關稅談判結果及其影響，率相關部會首長進行專案報告並備質詢。記者杜建重／攝影

台美關稅議題持續引發關注，國民黨立委憂心，美國現在祭出122條款，後續是否還有232、301條款情況？應在與美ART中加入但書，讓台灣即便面對相關條款也有能豁免。行政院副院長鄭麗君強調，MOU中有加入相關條款，爭取最佳待遇、鞏固既有談判成果是政府的目標。

美國對等關稅遭最高法院判決無效，川普政府援引其他法源向全球徵收15％關稅且疊加，使台美對等貿易協定效力受質疑。行政院長卓榮泰今日赴立法院專報，並於備詢做相關回應。

洪孟楷質詢台美關稅後續溝通情況，現在美國總統川普祭出「122條款」，後續是否還會有232、301條款的問題？卓榮泰表示，是要確認美方後續動作，同時確保我方已經得到的最佳利益。

鄭麗君也回應，122條款是過渡措施，也有可能啟動301條款的調查，屆時將成「國際緊急經濟權力法（IEEPA）」的替代性法律工具，但不論美方用什麼工具，都要確保鞏固我方既有的談判成果；在與美方簽合作備忘錄（MOU）已經安排一條對應到232條款，爭取優惠待遇。

洪孟楷追問，與美方MOU及台美對等貿易協定（ART）究竟何時生效？內文又什麼時候可以送進立法院？鄭麗君回應，這些要經大院審查，以法理來講要送國會，且要兩方國會審議過後；這兩天也在跟美方聯繫，美方現在正在研議跟重建法律工具，待美方釐清及說明，確保優惠待遇後，就會將協議文本、MOU、影響評估送交國會。

洪孟楷憂心，122條款中沒有27項農業豁免及444項工業豁免內容，但在ART當中有，政府能不能再利用這段時間也將這些豁免內容在ART當中補強；鄭麗君回應，鞏固既有談判成果就是政府的目標。

洪孟楷追問，未來更擔心的是232、301條款，是不是調查後，又懲罰台灣？對產業衝擊非常大，所以談判ART時是否能加入但書，即便232、301條款調查「有狀況」，也能讓台灣在豁免範圍內？鄭麗君表示，MOU裡面已有，都會爭取最佳待遇，這就是政府的目標。

