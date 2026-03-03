快訊

對伊動武3天後川普正式向國會通報 國會若不宣戰後果曝光

過完春節物價全面齊漲！網紅作家嘆：1000像500元

美伊開戰不影響川習會！彭博：美中官員下周會晤鋪路 可能談台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

政府拒執行停砍年金 公教團體齊喊：還我退休金

聯合報／ 記者王小萌/台北報導
全國公教軍警消團體與國民黨立委翁曉玲等人共同舉行記者會。
全國公教軍警消團體與國民黨立委翁曉玲等人共同舉行記者會。

立法院去年12月12日三讀通過停止遞減公教退休金法案，並經總統公布施行，然而政府卻拒不執行並採取釋憲。中華民國公教軍警消聯合總會暨16個公教團體，與國民黨立委翁曉玲等人今日共同舉行「還我退休金」記者會，呼籲政府儘速重新審定，停止違法剋扣並補發公教退休金差額。

翁曉玲表示，軍公教警消是國家社會穩定的基石，然而民進黨政府自蔡英文執政後就不斷打壓，從盤檢軍公教退休金開始，一步一步踐踏尊嚴。無論是現職還是退職的軍公教警消人員，在社會上越來越不被尊重，已對國家帶來嚴重危機。

翁曉玲說，國民黨及民眾黨去年考量到軍公教警消人員的退休金問題，通過了法案民進黨政府卻不依法執政，甚至稱要視大法官釋憲結果再看是否執行，何其荒謬？此外，軍人加薪以及退伍軍人的子女教育補助，政府也未依法編列預算。

翁曉玲說，這不僅涉及軍公教人員的尊嚴，更是國安問題，未來將會沒有優秀的人才為國家社會服務。她也呼籲軍公教警消人員勇敢捍衛權益，提起法律救濟，不要讓政府恣意忽視權益。

中華民國公教軍警聯合總會副總會長吳志揚直言，民進黨政府欺人太甚、吃人夠夠，現在物價一天一天上漲，各位的年金卻一天一天在停，這是雙向壓迫。大法官本是大家期待突破政治操作最後的防護，竟也在不合法的組成中作出判決，配合民進黨的意志，令人氣憤。若司法官背棄基本法律原理配合民進黨政府作為，視同違反刑法129條，需承擔刑法責任。

副總會長高誓男則說，為了軍公教警消人員的法定權利，他們要跟賴皮政府表達聲音、追討公道。他代表公教團體發表對政府所提出的要求，包括：一、盡速依法重新審定並停砍公教退休金；二、立即停止違法剋扣並補發公教退休金差額；三、反對違法組成憲法法庭違憲釋憲。

吳志揚 退伍軍人 翁曉玲 民進黨政府

延伸閱讀

被告身分北檢出庭 黃國昌：不畏懼追殺、民進黨司法改革淪世紀大笑話

讀家觀點／欺壓李貞秀 寬貸劉世芳 綠營紅色雙標

搶救少子 藍擬推0-6歲健保費國家出

在野整合！藍白合首發 3月13日推共同政見

相關新聞

喊話支持者別怕被抹紅 蕭旭岑：川習會能 鄭習會為什麼不能？

國民黨主席鄭麗文積極布局訪問中國大陸。對於「鄭習會」時間點，國民黨副主席蕭旭岑今表示，作為台灣第一大在野黨，國民黨主席如果能去見中共總書記習近平，談台海和平議題，對台灣民眾當然是加分的；「能為台灣民眾帶來利多，兩岸更加和平，絕對是主流民意所樂見。」

影／台美貿易協定效力遭疑 卓榮泰：待美通知 盼確保最佳待遇

美國對等關稅遭最高法院判決無效，川普政府援引其他法源向全球徵收15％關稅且疊加，使台美對等貿易協定效力受質疑。行政院長卓榮泰指出，我方盼確保台灣取得的最佳待遇，美方也承諾，完成內部行政與法律途徑後，將依序通知已簽約國家；他也將透過國會專案報告讓國人了解實質情況。

不止林俊言！柯文哲也申請評鑑江貞諭王俊力 嗆不敢處理民主將完蛋

民眾黨前主席柯文哲涉京華城收賄等案宣判在即，柯今大動作前往檢察官評鑑委員會遞狀申請個案評鑑，要求評鑑對象不止承辦貪汙案的台北地檢署檢察官林俊言，還包括前主任檢察官江貞諭、台北地檢署檢察長王俊力。

美車零關稅衝擊 經部允評估日、歐等關鍵零組件降稅可能

台美對等貿易協定確立進口美規小客車降至零關稅，國民黨立委黃健豪憂心衝擊國產車產業，並呼籲政府同步調降汽車貨物稅與進口零組件關稅。經濟部長龔明鑫指出，現行貨物稅採定額減徵已具備保護國產車效果，且未來國產車若自美國進口引擎、變速箱等，同樣享有零關稅優惠，至於其他國家，將與財政部共同研議核算。

外交部：譴責伊朗無差別軍事攻擊行動 駐以代表處協助2國人撤離

美國、以色列對伊朗發動大規模空襲，伊朗也向周邊國家發動報復，外交部表示，我駐以色列代表處2日已經協助2名國人經陸路撤往約旦。發言人蕭光偉表示，台灣支持國際社會協助伊朗人民追求自由民主的努力，同時也譴責伊朗近期採取的無差別軍事攻擊。

憂後續還有232、301條款衝擊 鄭麗君：MOU有加入條文因應

台美關稅議題持續引發關注，國民黨立委憂心，美國現在祭出122條款，後續是否還有232、301條款情況？應在與美ART中加入但書，讓台灣即便面對相關條款也有能豁免。行政院副院長鄭麗君強調，MOU中有加入相關條款，爭取最佳待遇、鞏固既有談判成果是政府的目標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。