政府拒執行停砍年金 公教團體齊喊：還我退休金

立法院去年12月12日三讀通過停止遞減公教退休金法案，並經總統公布施行，然而政府卻拒不執行並採取釋憲。中華民國公教軍警消聯合總會暨16個公教團體，與國民黨立委翁曉玲等人今日共同舉行「還我退休金」記者會，呼籲政府儘速重新審定，停止違法剋扣並補發公教退休金差額。

翁曉玲表示，軍公教警消是國家社會穩定的基石，然而民進黨政府自蔡英文執政後就不斷打壓，從盤檢軍公教退休金開始，一步一步踐踏尊嚴。無論是現職還是退職的軍公教警消人員，在社會上越來越不被尊重，已對國家帶來嚴重危機。

翁曉玲說，國民黨及民眾黨去年考量到軍公教警消人員的退休金問題，通過了法案民進黨政府卻不依法執政，甚至稱要視大法官釋憲結果再看是否執行，何其荒謬？此外，軍人加薪以及退伍軍人的子女教育補助，政府也未依法編列預算。

翁曉玲說，這不僅涉及軍公教人員的尊嚴，更是國安問題，未來將會沒有優秀的人才為國家社會服務。她也呼籲軍公教警消人員勇敢捍衛權益，提起法律救濟，不要讓政府恣意忽視權益。

中華民國公教軍警聯合總會副總會長吳志揚直言，民進黨政府欺人太甚、吃人夠夠，現在物價一天一天上漲，各位的年金卻一天一天在停，這是雙向壓迫。大法官本是大家期待突破政治操作最後的防護，竟也在不合法的組成中作出判決，配合民進黨的意志，令人氣憤。若司法官背棄基本法律原理配合民進黨政府作為，視同違反刑法129條，需承擔刑法責任。

副總會長高誓男則說，為了軍公教警消人員的法定權利，他們要跟賴皮政府表達聲音、追討公道。他代表公教團體發表對政府所提出的要求，包括：一、盡速依法重新審定並停砍公教退休金；二、立即停止違法剋扣並補發公教退休金差額；三、反對違法組成憲法法庭違憲釋憲。