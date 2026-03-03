快訊

對伊動武3天後川普正式向國會通報 國會若不宣戰後果曝光

過完春節物價全面齊漲！網紅作家嘆：1000像500元

美伊開戰不影響川習會！彭博：美中官員下周會晤鋪路 可能談台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

談「鄭習會」趙少康曝鄭麗文做到一點就成功…否則不如不去

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
中廣前董事長趙少康今天上午陪國民黨青年部前主任、爭取港湖議員提名的新人陳冠安掃市場。記者林麗玉／攝影
中廣前董事長趙少康今天上午陪國民黨青年部前主任、爭取港湖議員提名的新人陳冠安掃市場。記者林麗玉／攝影

國民黨主席鄭麗文傳上半年將會見中共總書記習近平「鄭習會」，中廣前董事長趙少康今受訪表示，如果「鄭習會」鄭麗文能要北京承諾「台灣放棄台獨就不打」等有利台灣條件，鄭麗文就成功了，但如果沒有辦法幫台灣爭取有利條件，那倒不如不去。

趙少康今天上午陪國民黨青年部前主任、爭取港湖議員提名的新人陳冠安掃市場，對於接下來若「鄭習會」能幫國民黨加分？趙少康說，從整個台灣角度，多溝通總是好，老死不相往來，不溝通也不是辦法，一年賺人家一兩千億元美金的貿易順差，一副當成敵人也不對，溝通總是好，溝通化解疑慮。

但趙也說，「鄭習會」當然很重要一點，能為台灣要到什麼？能談到什麼有利條件？這是最重要。談是一回事，要談出什麼結果，如果能為台灣帶來和平、兩岸帶來和平，爭取到好的條件，那就值得，但如果談半天，老共還是鐵板一塊，什麼都不讓，就不是成功的談，所以事先的幕僚作業很重要。

趙少康說，如果「鄭習會」老共承諾說「台獨我就打，不台獨我就不打」，鄭麗文就成功了，尤其今天老共說五個條件，當講一大堆就是等於沒講，所以只有一個重點，就是「不獨我就不打，獨我就打」，當鄭麗文要到這一點，民進黨支持台獨力量也就小了，美國也不敢支持民進黨台獨，若鄭麗文能要到這一點，老共願意讓步，就贏了。

媒體追問，所以是否「鄭習會」有機會幫2026加分？趙表示，當然是有機會，任何事總是要抱希望，但事先幕僚作業要做好很重要，但如果沒有辦法幫台灣爭取到有利條件，那還倒不如不去，去就是要為台灣爭取到有利條件。

中共 台獨 習近平 趙少康 鄭麗文

延伸閱讀

聯合報社論／期待更多劉和然，不如期待另一個吳伯雄

大屋頂下／〈鄭習會，談什麼？〉之二 默契心照 回到憲法說

大屋頂下／〈鄭習會，談什麼？〉之一 中國人不打中國人

鄭竹梅：228遊行非仇恨 台灣主體不能被侵略

相關新聞

喊話支持者別怕被抹紅 蕭旭岑：川習會能 鄭習會為什麼不能？

國民黨主席鄭麗文積極布局訪問中國大陸。對於「鄭習會」時間點，國民黨副主席蕭旭岑今表示，作為台灣第一大在野黨，國民黨主席如果能去見中共總書記習近平，談台海和平議題，對台灣民眾當然是加分的；「能為台灣民眾帶來利多，兩岸更加和平，絕對是主流民意所樂見。」

影／台美貿易協定效力遭疑 卓榮泰：待美通知 盼確保最佳待遇

美國對等關稅遭最高法院判決無效，川普政府援引其他法源向全球徵收15％關稅且疊加，使台美對等貿易協定效力受質疑。行政院長卓榮泰指出，我方盼確保台灣取得的最佳待遇，美方也承諾，完成內部行政與法律途徑後，將依序通知已簽約國家；他也將透過國會專案報告讓國人了解實質情況。

不止林俊言！柯文哲也申請評鑑江貞諭王俊力 嗆不敢處理民主將完蛋

民眾黨前主席柯文哲涉京華城收賄等案宣判在即，柯今大動作前往檢察官評鑑委員會遞狀申請個案評鑑，要求評鑑對象不止承辦貪汙案的台北地檢署檢察官林俊言，還包括前主任檢察官江貞諭、台北地檢署檢察長王俊力。

美車零關稅衝擊 經部允評估日、歐等關鍵零組件降稅可能

台美對等貿易協定確立進口美規小客車降至零關稅，國民黨立委黃健豪憂心衝擊國產車產業，並呼籲政府同步調降汽車貨物稅與進口零組件關稅。經濟部長龔明鑫指出，現行貨物稅採定額減徵已具備保護國產車效果，且未來國產車若自美國進口引擎、變速箱等，同樣享有零關稅優惠，至於其他國家，將與財政部共同研議核算。

外交部：譴責伊朗無差別軍事攻擊行動 駐以代表處協助2國人撤離

美國、以色列對伊朗發動大規模空襲，伊朗也向周邊國家發動報復，外交部表示，我駐以色列代表處2日已經協助2名國人經陸路撤往約旦。發言人蕭光偉表示，台灣支持國際社會協助伊朗人民追求自由民主的努力，同時也譴責伊朗近期採取的無差別軍事攻擊。

憂後續還有232、301條款衝擊 鄭麗君：MOU有加入條文因應

台美關稅議題持續引發關注，國民黨立委憂心，美國現在祭出122條款，後續是否還有232、301條款情況？應在與美ART中加入但書，讓台灣即便面對相關條款也有能豁免。行政院副院長鄭麗君強調，MOU中有加入相關條款，爭取最佳待遇、鞏固既有談判成果是政府的目標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。