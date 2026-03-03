快訊

王定宇遭爆緋聞掀熱議 鄉親嘆：「一個巴掌拍不響」

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導
立委王定宇（左1）與名媛劉怡萱傳出緋聞引發熱議，王定宇日來在選區大力宣傳子弟兵卓佩于投入民進黨南市議員初選，今爆出緋聞，讓選民相當錯愕。記者謝進盛／翻攝
立委王定宇（左1）與名媛劉怡萱傳出緋聞引發熱議，王定宇日來在選區大力宣傳子弟兵卓佩于投入民進黨南市議員初選，今爆出緋聞，讓選民相當錯愕。記者謝進盛／翻攝

鏡周刊今報導立委王定宇疑與名媛劉怡萱過從甚密，多次出入女方台北、台南豪宅過夜，消息傳出在地方引起熱議，選民更感慨說「一個巴掌拍不響」，政治前途恐受衝擊。

王定宇日來才在選區大力宣傳子弟兵卓佩于投入民進黨南市議員初選，更把握可曝光場合帶著卓佩于向選民拜票；甚至上月28日更以腳踏車掃街方式，向南市東區市民請安，不料才隔幾天今爆出緋聞，選民錯愕之際，也直呼真的不敢置信。

還有人暗酸說，之前與民進黨台北市議員顏若芳的緋聞沸沸揚揚，好不容易才逐漸擺脫「王八千」外號，怎麼這麼快又有新對象了。

王定宇的台南選區不願曝光的里長說，王在基層說話很有條理，也常分享在國會為國防守護台灣安全打拚點滴，之前雖有上述緋聞，但時間逐漸沖淡，大家也都「識相」避而不談，這次又爆出「核彈級」緋聞，雖然王有出面回應，但真的很難杜絕外界悠悠之口。

林姓選民則說，王與這次緋聞的對象（劉怡萱）究竟如何結識的？多數人恐都不清楚，依照王定宇說法，沒有違反法律，也對自己行為負責，但老實說「觀感不佳」、「一個巴掌拍不響！」，仍留下一堆謎團。

南市政界人士說，南市這次民進黨市長初選林俊憲陳亭妃陣營幾乎撕破臉，王定宇「中立」未倒向任何一方，且王定宇長期鑽研國防領域，更是「湧言會」大阿哥，算是重量級立委了，但這樁緋聞，多少衝擊政治前途，就看王本人後續能更有效拆彈了。

王定宇 林俊憲 陳亭妃 台南

相關新聞

喊話支持者別怕被抹紅 蕭旭岑：川習會能 鄭習會為什麼不能？

國民黨主席鄭麗文積極布局訪問中國大陸。對於「鄭習會」時間點，國民黨副主席蕭旭岑今表示，作為台灣第一大在野黨，國民黨主席如果能去見中共總書記習近平，談台海和平議題，對台灣民眾當然是加分的；「能為台灣民眾帶來利多，兩岸更加和平，絕對是主流民意所樂見。」

影／台美貿易協定效力遭疑 卓榮泰：待美通知 盼確保最佳待遇

美國對等關稅遭最高法院判決無效，川普政府援引其他法源向全球徵收15％關稅且疊加，使台美對等貿易協定效力受質疑。行政院長卓榮泰指出，我方盼確保台灣取得的最佳待遇，美方也承諾，完成內部行政與法律途徑後，將依序通知已簽約國家；他也將透過國會專案報告讓國人了解實質情況。

不止林俊言！柯文哲也申請評鑑江貞諭王俊力 嗆不敢處理民主將完蛋

民眾黨前主席柯文哲涉京華城收賄等案宣判在即，柯今大動作前往檢察官評鑑委員會遞狀申請個案評鑑，要求評鑑對象不止承辦貪汙案的台北地檢署檢察官林俊言，還包括前主任檢察官江貞諭、台北地檢署檢察長王俊力。

美車零關稅衝擊 經部允評估日、歐等關鍵零組件降稅可能

台美對等貿易協定確立進口美規小客車降至零關稅，國民黨立委黃健豪憂心衝擊國產車產業，並呼籲政府同步調降汽車貨物稅與進口零組件關稅。經濟部長龔明鑫指出，現行貨物稅採定額減徵已具備保護國產車效果，且未來國產車若自美國進口引擎、變速箱等，同樣享有零關稅優惠，至於其他國家，將與財政部共同研議核算。

外交部：譴責伊朗無差別軍事攻擊行動 駐以代表處協助2國人撤離

美國、以色列對伊朗發動大規模空襲，伊朗也向周邊國家發動報復，外交部表示，我駐以色列代表處2日已經協助2名國人經陸路撤往約旦。發言人蕭光偉表示，台灣支持國際社會協助伊朗人民追求自由民主的努力，同時也譴責伊朗近期採取的無差別軍事攻擊。

憂後續還有232、301條款衝擊 鄭麗君：MOU有加入條文因應

台美關稅議題持續引發關注，國民黨立委憂心，美國現在祭出122條款，後續是否還有232、301條款情況？應在與美ART中加入但書，讓台灣即便面對相關條款也有能豁免。行政院副院長鄭麗君強調，MOU中有加入相關條款，爭取最佳待遇、鞏固既有談判成果是政府的目標。

