王定宇遭爆緋聞掀熱議 鄉親嘆：「一個巴掌拍不響」

鏡周刊今報導立委王定宇疑與名媛劉怡萱過從甚密，多次出入女方台北、台南豪宅過夜，消息傳出在地方引起熱議，選民更感慨說「一個巴掌拍不響」，政治前途恐受衝擊。

王定宇日來才在選區大力宣傳子弟兵卓佩于投入民進黨南市議員初選，更把握可曝光場合帶著卓佩于向選民拜票；甚至上月28日更以腳踏車掃街方式，向南市東區市民請安，不料才隔幾天今爆出緋聞，選民錯愕之際，也直呼真的不敢置信。

還有人暗酸說，之前與民進黨台北市議員顏若芳的緋聞沸沸揚揚，好不容易才逐漸擺脫「王八千」外號，怎麼這麼快又有新對象了。

王定宇的台南選區不願曝光的里長說，王在基層說話很有條理，也常分享在國會為國防守護台灣安全打拚點滴，之前雖有上述緋聞，但時間逐漸沖淡，大家也都「識相」避而不談，這次又爆出「核彈級」緋聞，雖然王有出面回應，但真的很難杜絕外界悠悠之口。

林姓選民則說，王與這次緋聞的對象（劉怡萱）究竟如何結識的？多數人恐都不清楚，依照王定宇說法，沒有違反法律，也對自己行為負責，但老實說「觀感不佳」、「一個巴掌拍不響！」，仍留下一堆謎團。

南市政界人士說，南市這次民進黨市長初選林俊憲、陳亭妃陣營幾乎撕破臉，王定宇「中立」未倒向任何一方，且王定宇長期鑽研國防領域，更是「湧言會」大阿哥，算是重量級立委了，但這樁緋聞，多少衝擊政治前途，就看王本人後續能更有效拆彈了。