王定宇桃色腥聞不停！花邊牽扯名媛、人妻、議員 情史一次看

聯合新聞網／ 綜合報導
周刊報導，民進黨立委王定宇再爆緋聞，王定宇今天在辦公室對媒體說明，跟太太在去年二月底，協議簽字解除婚姻關係。 圖／記者胡經周攝影
民進黨立委王定宇再次身陷桃色風波，被爆料與自稱愛爾麗集團執行長的43歲名媛劉怡萱交往密切，出入女方豪宅如走自家廚房。雖然王定宇稍早出面澄清早在去（2025）年離婚，並無出軌情事，與劉怡萱也只是朋友關係，但仍不免讓人回想起過去與顏若芳、醫生娘等桃色爭議。

2021／「一周睡5天」同居顏若宇 咬死8000元分租只是房客

《鏡週刊》報導王若宇曖昧同黨小17歲美女發言人顏若芳，頻繁留宿過夜，最多高達1周5天，連妻子生日前都還在顏家逗留，愛妻形象大受打擊。不過兩人堅稱只是「房東與房客」，顏是以月租8000元分租給王當休息處，可惜此番辯解民眾不買單，引發不少支持者罵聲，兩人最終道歉認行事不妥，但仍重申是個「租屋事件」。

民進黨台北市議員顏若芳。 圖／聯合報系資料照
2021／疑與醫生娘有染 服務處遭潑漆寫「很爽嗎」

王定宇台南服務處遭潑灑橘色油漆，並寫上「X人妻很爽嗎、可惡」，引發地方議論。後警方尋線找到嫌犯為一名47歲的醫生，但對方矢口否認，服務處也低調清理，王定宇本人則表示不提告不追究，要求警方不得洩露情資。

2024／遭爆帶妹與蔡前總統餐敘 疑與「潑漆事件」同女主

狗仔葛斯齊2024年時爆料，王定宇帶妻子以外的貌美女子與前總統蔡英文一起吃便當，兩人還在LINE上互傳「我想要你」、「拿超級相片來」等曖昧訊息，王定宇隨即出面否認，怒對葛斯齊提出民事、刑事告訴。葛斯齊後於法庭上再爆女方為2021年王定宇服務處「X人妻」潑漆事件的女主角。

事後北檢傳訊該名女子，對方表示自己有精神病史，長期服藥控制，對話截圖是配合葛斯齊爆料製作。不過檢方認為葛確實曾向當事人查證，所述並非無憑無據，故予不起訴，民事部分則尚在審理中。

2026／夜睡劉怡萱南北豪宅 疑與富商搶小三

《鏡週刊》報導王定宇從2025年起便頻繁出入劉怡萱位於台北信義區、台南東區兩處豪宅，王雖變裝避人耳目，但兩人姿態熟稔親密，顯然關係非比尋常。報導更指劉怡萱其實曾與愛爾麗集團總裁常如山交往，收受常提供的豪宅、名車等物，後因王定宇介入而決裂。

稍早王定宇澄清早已離婚、沒有婚外情，與劉怡萱也只是朋友，「大家都是成年人了，各自對自己行為負責」。

