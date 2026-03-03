快訊

假離婚真切割？宥勝與「前妻」慈惠同行滑雪洩行蹤

周玉蔻誣指張淑娟與蔣孝嚴「滾床」 中央社長胡婉玲今出庭作證

高雄效應太成功！AAA宣布今年再戰南台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

影／ 籲民進黨不要操弄司法 柯文哲嗆祭出「焦土政策」

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北報導
台北市前市長柯文哲（圖）今天在律師團陪同下，到法務部申請對承辦檢察官林俊言等人進行評鑑，指控在偵查期間涉及押人取供、施壓認罪及偽造筆錄等不法情事。記者潘俊宏／攝影
台北市前市長柯文哲（圖）今天在律師團陪同下，到法務部申請對承辦檢察官林俊言等人進行評鑑，指控在偵查期間涉及押人取供、施壓認罪及偽造筆錄等不法情事。記者潘俊宏／攝影

涉京華城案、政治獻金案遭起訴的台北市前市長柯文哲，今天在律師團陪同下到法務部申請對承辦檢察官林俊言等人進行評鑑，對於民眾黨主席黃國昌今天也因偽造文書罪嫌以被告身分出庭，柯文哲嚴厲批評，民進黨再把司法當政治工具，「我一定焦土政策沒完沒了」。

柯文哲今天在律師鄭深元、陸正義、蕭奕弘陪同下向檢察官評鑑委員會遞狀，請求對林俊言、北檢前主任檢察官江貞諭、檢察長王俊力3人個案評鑑，認為京華城偵辦期間不正訊問、不實筆錄誤導視聽、羅織罪名入人於罪、甚至針對特定媒體洩露偵查內容。由於當天民眾黨主席黃國昌也因涉偽造文書罪嫌被告身份出庭，黃國昌受訪時認為民進黨運用司法對反對黨進行打壓、追殺已經令人怵目驚心。

柯文哲嚴厲表示，民進黨再用司法當政治工具，我一定沒完沒了，你們已經搞我了，有證據就拿出來，再有第二次搞黃國昌，我一定就焦土政策，跟你沒完沒了。

台北市前市長柯文哲（左三）今天表示，民進黨再用司法追殺民眾黨主席黃國昌，「我一定焦土政策沒完沒了」。記者潘俊宏／攝影
台北市前市長柯文哲（左三）今天表示，民進黨再用司法追殺民眾黨主席黃國昌，「我一定焦土政策沒完沒了」。記者潘俊宏／攝影

司法 王俊力 北檢

延伸閱讀

檢問陳佩琪「主臥大床有沒有人來睡過？」 鄭深元：檢察長要負責

影／稱為彭振聲妻討正義 柯文哲聲請評鑑檢察官

影／黃國昌出庭應訊 批民進黨司法打壓、追殺反對者

影／質詢示範帶被告發偽造文書 黃國昌出庭：遺憾悲傷 無法理解

相關新聞

喊話支持者別怕被抹紅 蕭旭岑：川習會能 鄭習會為什麼不能？

國民黨主席鄭麗文積極布局訪問中國大陸。對於「鄭習會」時間點，國民黨副主席蕭旭岑今表示，作為台灣第一大在野黨，國民黨主席如果能去見中共總書記習近平，談台海和平議題，對台灣民眾當然是加分的；「能為台灣民眾帶來利多，兩岸更加和平，絕對是主流民意所樂見。」

影／台美貿易協定效力遭疑 卓榮泰：待美通知 盼確保最佳待遇

美國對等關稅遭最高法院判決無效，川普政府援引其他法源向全球徵收15％關稅且疊加，使台美對等貿易協定效力受質疑。行政院長卓榮泰指出，我方盼確保台灣取得的最佳待遇，美方也承諾，完成內部行政與法律途徑後，將依序通知已簽約國家；他也將透過國會專案報告讓國人了解實質情況。

影／質詢示範帶被告發偽造文書 黃國昌出庭：遺憾悲傷 無法理解

民眾黨前立委黃國昌日前在立法院公開播放疑似檢察官偵訊京華城案被告、鼎越開發前董事長朱亞虎的錄音檔，被告發涉偽造文書，3月3日以「示範帶」案被告身分出庭，他受訪表示，對於受到示範帶案被告傳票，心裡面充滿遺憾和悲傷「我完全沒有辦法理解，我到底偽造了什麼文書」。

被告身分北檢出庭 黃國昌：不畏懼追殺、民進黨司法改革淪世紀大笑話

民眾黨立委黃國昌今因示範帶案，以偽造文書被告身分至台北地檢署出庭。黃直指，過去司法改革回顧論壇提及檢察官不可以違法濫權，「公開偵訊光碟有何不可，要讓陽光照進法庭」他痛批，民進黨過去倡議的司法改革徹底淪為一場世紀笑話。他強調心中非常坦蕩，不會畏懼民進黨的司法追殺。

不止林俊言！柯文哲也申請評鑑江貞諭王俊力 嗆不敢處理民主將完蛋

民眾黨前主席柯文哲涉京華城收賄等案宣判在即，柯今大動作前往檢察官評鑑委員會遞狀申請個案評鑑，要求評鑑對象不止承辦貪汙案的台北地檢署檢察官林俊言，還包括前主任檢察官江貞諭、台北地檢署檢察長王俊力。

綠誰戰蔣萬安？趙少康批很難看...當年民進黨人這精神呢？

2026民進黨派誰戰北市長蔣萬安人選未定，除行政院副院長鄭麗君、立委王世堅，國民黨北市黨部主委戴錫欽認為行政院長卓榮泰出征機率高。中廣前董事長趙少康今陪爭取港湖議員初選的陳冠安掃市場，對於民進黨北市誰最強？趙直批民進黨「很難看」，怎一個首都派不出人，「你推我我推你？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。