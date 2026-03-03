快訊

假離婚真切割？宥勝與「前妻」慈惠同行滑雪洩行蹤

周玉蔻誣指張淑娟與蔣孝嚴「滾床」 中央社長胡婉玲今出庭作證

高雄效應太成功！AAA宣布今年再戰南台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

民進黨高雄市林園大寮區市議員民調公布 蔡昌達再度落馬無緣參選

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
洪村銘順利出線。記者徐白櫻／攝影
洪村銘順利出線。記者徐白櫻／攝影

民進黨中央公布昨日高雄市議員初選民調結果，林園大寮區四搶三，張耀中、洪村銘、李雨庭出線。此次再度捲土重來的高市議會前副議長蔡昌達再度落馬，無緣代表民進黨參選2026林園大寮選區高雄市議員，陳其邁子弟兵張耀中則獲得最高支持度。

民進黨黨內初選民調高雄市昨日率先登場，進行第六選區旗津、鼓山、鹽埕區及第十一選區大寮、林園電話民調，其中旗鼓鹽樣本不足，今晚持續進行。

上午10時30分，民進黨中央黨針對昨晚的民調結果進行開封統計，結果顯示，李雨庭13.26％、洪村銘29.97％、張耀中33.13％、蔡昌達23.65％。

民進黨高市黨部表示，本區提名3席，李雨庭有婦女保障。初選民調過關的是張耀中、洪村銘、李雨庭。詳細等中央黨部公告為主。

蔡昌達曾任高雄市副議長，4年前初選落敗，這次同樣無緣獲得提名。此次張耀中民調成績最高，他曾任市長陳其邁隨行秘書，被視為陳其邁子弟兵。

林園大寮選區市議員初選民調結果出爐，曾任高雄市副議長的蔡昌達再度於初選中落敗，無緣披綠袍參選議員。圖／取自蔡昌達臉書
林園大寮選區市議員初選民調結果出爐，曾任高雄市副議長的蔡昌達再度於初選中落敗，無緣披綠袍參選議員。圖／取自蔡昌達臉書

張耀中是邁盟第一個順利通過初選的陳其邁子弟兵。記者徐白櫻／攝影
張耀中是邁盟第一個順利通過初選的陳其邁子弟兵。記者徐白櫻／攝影

林園大寮選區市議員初選民調結果出爐，李雨庭雖然民調數字最低，但她有婦女保障名額，所以她預計可獲得提名。圖／民進黨南方問政聯盟提供
林園大寮選區市議員初選民調結果出爐，李雨庭雖然民調數字最低，但她有婦女保障名額，所以她預計可獲得提名。圖／民進黨南方問政聯盟提供

民調 高雄市 李雨庭

延伸閱讀

綠艱困選區 南投11鄉鎮市長沒人選

決戰民調／江啟臣首場見面會造勢 楊瓊瓔：贏就候選、輸的助選

2026選舉戰鼓響 拚雙北議員過半 藍公布時程

遭民進黨停權 撤銷初選資格 陳怡君：往前衝 綠營憂選情添變

相關新聞

喊話支持者別怕被抹紅 蕭旭岑：川習會能 鄭習會為什麼不能？

國民黨主席鄭麗文積極布局訪問中國大陸。對於「鄭習會」時間點，國民黨副主席蕭旭岑今表示，作為台灣第一大在野黨，國民黨主席如果能去見中共總書記習近平，談台海和平議題，對台灣民眾當然是加分的；「能為台灣民眾帶來利多，兩岸更加和平，絕對是主流民意所樂見。」

影／台美貿易協定效力遭疑 卓榮泰：待美通知 盼確保最佳待遇

美國對等關稅遭最高法院判決無效，川普政府援引其他法源向全球徵收15％關稅且疊加，使台美對等貿易協定效力受質疑。行政院長卓榮泰指出，我方盼確保台灣取得的最佳待遇，美方也承諾，完成內部行政與法律途徑後，將依序通知已簽約國家；他也將透過國會專案報告讓國人了解實質情況。

影／質詢示範帶被告發偽造文書 黃國昌出庭：遺憾悲傷 無法理解

民眾黨前立委黃國昌日前在立法院公開播放疑似檢察官偵訊京華城案被告、鼎越開發前董事長朱亞虎的錄音檔，被告發涉偽造文書，3月3日以「示範帶」案被告身分出庭，他受訪表示，對於受到示範帶案被告傳票，心裡面充滿遺憾和悲傷「我完全沒有辦法理解，我到底偽造了什麼文書」。

被告身分北檢出庭 黃國昌：不畏懼追殺、民進黨司法改革淪世紀大笑話

民眾黨立委黃國昌今因示範帶案，以偽造文書被告身分至台北地檢署出庭。黃直指，過去司法改革回顧論壇提及檢察官不可以違法濫權，「公開偵訊光碟有何不可，要讓陽光照進法庭」他痛批，民進黨過去倡議的司法改革徹底淪為一場世紀笑話。他強調心中非常坦蕩，不會畏懼民進黨的司法追殺。

不止林俊言！柯文哲也申請評鑑江貞諭王俊力 嗆不敢處理民主將完蛋

民眾黨前主席柯文哲涉京華城收賄等案宣判在即，柯今大動作前往檢察官評鑑委員會遞狀申請個案評鑑，要求評鑑對象不止承辦貪汙案的台北地檢署檢察官林俊言，還包括前主任檢察官江貞諭、台北地檢署檢察長王俊力。

影／ 籲民進黨不要操弄司法 柯文哲嗆祭出「焦土政策」

涉京華城案、政治獻金案遭起訴的台北市前市長柯文哲，今天在律師團陪同下到法務部申請對承辦檢察官林俊言等人進行評鑑，對於民眾黨主席黃國昌今天也因偽造文書罪嫌以被告身分出庭，柯文哲嚴厲批評，民進黨再把司法當政治工具，「我一定焦土政策沒完沒了」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。