藍營金門縣長初選一人登記 陳玉珍獨唱「一個人的武林」

中國國民黨金門縣黨部在上月24日公告115年金門縣縣長選舉黨內提名登記作業，受理時間自25日至27日，連續3天的上午10時至下午4時開放登記；登記截止，僅有現任立法委員陳玉珍完成領表與登記程序，前縣長楊鎮浯並未領表登記，地方人士打趣形容，她是「一個人的武林」。據了解，國民黨中央常務委員會明日可望正式通過提名。

陳玉珍表示，投入縣長選舉是她從政以來的初衷，多年深耕基層，對地方需求與鄉親期待感受深刻，面對支持者勸進與託付，她選擇承擔責任。她說，金門擁有深厚歷史文化與堅毅精神，但近年經濟動能面臨瓶頸，未來必須尋求突破，為地方開創新局。

對於未來施政藍圖，陳玉珍提出「長照醫療」與「智慧城市」兩大關鍵方向，她指出，隨著人口結構高齡化，加強長期照護與醫療量能是當務之急，唯有讓長者獲得完善照顧，年輕世代才能安心在外打拚；同時，她主張推動智慧觀光、智慧醫療、智慧教育與智慧交通建設，透過科技導入提升治理效率與公共服務品質，打造具國際競爭力的智慧島嶼。

在兩岸議題上，陳玉珍強調「兩岸和平，金門先行」，她認為，金門地處台灣與中國大陸之間，具有特殊地緣位置與歷史背景，應發揮示範角色，促進民間交流與互動，在差異中尋求合作契機，為區域穩定創造正向力量。

陳玉珍表示，當前金門需要的是一位了解民瘼、勇於突破的領導者，帶領地方走向繁榮與希望；她有信心在鄉親支持下，為金門開創更具競爭力與前瞻性的發展願景。

國民黨金門縣黨部表示，依據中國國民黨中央訂頒之直轄市暨縣市長選舉提名作業要點規定，凡完成領表登記之選舉區，後續將召開資格審查會議，並由縣委員會參酌地方選舉實際情況，循提名審核程序研擬建議輔選方式，函送中央組發會，提請中央提名審核委員會審議，並報請中央常務委員會核定，以完成相關提名作業。