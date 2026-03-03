快訊

藍營金門縣長初選一人登記 陳玉珍獨唱「一個人的武林」

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
國民黨金門縣黨部在上月24日公告115年金門縣縣長選舉黨內提名登記作業，受理時間自25日至27日，連續3天的上午10時至下午4時開放登記；據了解，登記截止，僅有現任立法委員陳玉珍完成領表與登記程序。記者蔡家蓁／攝影
中國國民黨金門縣黨部在上月24日公告115年金門縣縣長選舉黨內提名登記作業，受理時間自25日至27日，連續3天的上午10時至下午4時開放登記；登記截止，僅有現任立法委員陳玉珍完成領表與登記程序，前縣長楊鎮浯並未領表登記，地方人士打趣形容，她是「一個人的武林」。據了解，國民黨中央常務委員會明日可望正式通過提名。

陳玉珍表示，投入縣長選舉是她從政以來的初衷，多年深耕基層，對地方需求與鄉親期待感受深刻，面對支持者勸進與託付，她選擇承擔責任。她說，金門擁有深厚歷史文化與堅毅精神，但近年經濟動能面臨瓶頸，未來必須尋求突破，為地方開創新局。

對於未來施政藍圖，陳玉珍提出「長照醫療」與「智慧城市」兩大關鍵方向，她指出，隨著人口結構高齡化，加強長期照護與醫療量能是當務之急，唯有讓長者獲得完善照顧，年輕世代才能安心在外打拚；同時，她主張推動智慧觀光、智慧醫療、智慧教育與智慧交通建設，透過科技導入提升治理效率與公共服務品質，打造具國際競爭力的智慧島嶼。

在兩岸議題上，陳玉珍強調「兩岸和平，金門先行」，她認為，金門地處台灣與中國大陸之間，具有特殊地緣位置與歷史背景，應發揮示範角色，促進民間交流與互動，在差異中尋求合作契機，為區域穩定創造正向力量。

陳玉珍表示，當前金門需要的是一位了解民瘼、勇於突破的領導者，帶領地方走向繁榮與希望；她有信心在鄉親支持下，為金門開創更具競爭力與前瞻性的發展願景。

國民黨金門縣黨部表示，依據中國國民黨中央訂頒之直轄市暨縣市長選舉提名作業要點規定，凡完成領表登記之選舉區，後續將召開資格審查會議，並由縣委員會參酌地方選舉實際情況，循提名審核程序研擬建議輔選方式，函送中央組發會，提請中央提名審核委員會審議，並報請中央常務委員會核定，以完成相關提名作業。

中國國民黨金門縣黨部在上月24日公告115年金門縣縣長選舉黨內提名登記作業，受理時間自25日至27日，連續3天的上午10時至下午4時開放登記；登記截止，僅有現任立法委員陳玉珍完成領表與登記程序。圖／聯合報系資料照片
金門 長期照護 智慧城市

相關新聞

喊話支持者別怕被抹紅 蕭旭岑：川習會能 鄭習會為什麼不能？

國民黨主席鄭麗文積極布局訪問中國大陸。對於「鄭習會」時間點，國民黨副主席蕭旭岑今表示，作為台灣第一大在野黨，國民黨主席如果能去見中共總書記習近平，談台海和平議題，對台灣民眾當然是加分的；「能為台灣民眾帶來利多，兩岸更加和平，絕對是主流民意所樂見。」

影／台美貿易協定效力遭疑 卓榮泰：待美通知 盼確保最佳待遇

美國對等關稅遭最高法院判決無效，川普政府援引其他法源向全球徵收15％關稅且疊加，使台美對等貿易協定效力受質疑。行政院長卓榮泰指出，我方盼確保台灣取得的最佳待遇，美方也承諾，完成內部行政與法律途徑後，將依序通知已簽約國家；他也將透過國會專案報告讓國人了解實質情況。

影／質詢示範帶被告發偽造文書 黃國昌出庭：遺憾悲傷 無法理解

民眾黨前立委黃國昌日前在立法院公開播放疑似檢察官偵訊京華城案被告、鼎越開發前董事長朱亞虎的錄音檔，被告發涉偽造文書，3月3日以「示範帶」案被告身分出庭，他受訪表示，對於受到示範帶案被告傳票，心裡面充滿遺憾和悲傷「我完全沒有辦法理解，我到底偽造了什麼文書」。

被告身分北檢出庭 黃國昌：不畏懼追殺、民進黨司法改革淪世紀大笑話

民眾黨立委黃國昌今因示範帶案，以偽造文書被告身分至台北地檢署出庭。黃直指，過去司法改革回顧論壇提及檢察官不可以違法濫權，「公開偵訊光碟有何不可，要讓陽光照進法庭」他痛批，民進黨過去倡議的司法改革徹底淪為一場世紀笑話。他強調心中非常坦蕩，不會畏懼民進黨的司法追殺。

不止林俊言！柯文哲也申請評鑑江貞諭王俊力 嗆不敢處理民主將完蛋

民眾黨前主席柯文哲涉京華城收賄等案宣判在即，柯今大動作前往檢察官評鑑委員會遞狀申請個案評鑑，要求評鑑對象不止承辦貪汙案的台北地檢署檢察官林俊言，還包括前主任檢察官江貞諭、台北地檢署檢察長王俊力。

影／ 籲民進黨不要操弄司法 柯文哲嗆祭出「焦土政策」

涉京華城案、政治獻金案遭起訴的台北市前市長柯文哲，今天在律師團陪同下到法務部申請對承辦檢察官林俊言等人進行評鑑，對於民眾黨主席黃國昌今天也因偽造文書罪嫌以被告身分出庭，柯文哲嚴厲批評，民進黨再把司法當政治工具，「我一定焦土政策沒完沒了」。

