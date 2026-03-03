遭質疑有雙重黨籍 徐欣瑩辦公室駁斥 「對側翼粉專提告」

國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩遭爆料疑有「中華梅花黨」黨籍，若屬實恐無法爭取代表國民黨參選新竹縣長。徐欣瑩辦公室今天斥，相關內容純屬子虛烏有、惡意捏造，完全沒有任何事實基礎，顯然是有心人士操作抹黑、混淆視聽之政治攻擊，將對側翼粉專提告。

徐欣瑩辦公室發言人徐維遠表示，自投入新竹縣長黨內初選以來，徐欣瑩即屢遭網軍側翼系統性抹黑與造謠攻擊。如今竟連荒謬至極的「雙重黨籍」指控都被搬上檯面，顯見對手陣營已無正當政策可辯，只能以低劣手段誤導選民、操弄輿論，企圖進行認知作戰、干擾初選秩序。

針對臉書粉專「華山論政」持續散布不實言論、刻意曲解事實、憑空捏造內容，意圖影響選情，徐欣瑩辦公室已委請律師全面蒐證，並將依法提起訴訟，絕不姑息任何造謠抹黑行為。對於惡意散播不實資訊者，必將追究法律責任，以正視聽。徐維遠強調，黨內初選應建立在公平、公正、公開的基礎之上，而非充斥陰謀算計與惡意攻擊。持續操作黑函與側翼抹黑，不僅嚴重傷害黨的形象，更讓新竹縣民深感失望與憤怒。如此惡質選風，已成為台灣民主政治最不堪的示範。

徐欣瑩辦公室嚴正呼籲對手陣營，立即約束其側翼與網軍行為，停止一切造謠抹黑與惡意操作，回歸政策與理念的正面競爭。切勿為一己選舉利益，傷害黨內團結與社會信任，親痛仇快。對於所有惡意攻擊與不實指控，徐欣瑩團隊將堅定面對、依法捍衛清白，也絕不向任何卑劣手段低頭。