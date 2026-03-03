快訊

竹市議長許修睿深談藍白合心路歷程 支持高虹安連任

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
國民黨新竹市黨部今舉行新春團拜，黨主席鄭麗文（右四）也到場參加，特別感謝新竹市議會議長許修睿促成和支持在野藍白合。記者王駿杰／攝影
國民黨新竹市黨部今舉行新春團拜，黨主席鄭麗文也到場參加，特別感謝新竹市議會議長許修睿促成和支持在野藍白合。許修睿指出，他是前任主委但因做得不好被拔掉，原因是支持藍白合，他坦言從立法院長韓國瑜選總統時，發現即使這麼熱烈的場次，最後仍慘輸，認為必須要深刻檢討，這也是為什麼一定要支持藍白合。

許修睿說，黨內最大的過失，包括黨員年齡都偏長，尤其40歲以下很難拿得到票。鄭麗文和他一樣也有這種觀念，所以會組織「在野大聯盟」，一定要團結所有的力量，才能對抗萬惡的民進黨，他批評，民進黨執政後，是怎麼樣對待台灣所有百姓，大家應該都非常深刻了解，過去的一年在多麼痛苦中生活。

剛選舉完馬上就來大罷免，因為不甘心國會選輸，所有的法案不能通過，就用罷免來推翻所有的民意，結果去年慘敗，全台唯一被罷免的市長只有高虹安，不過民進黨也跌破眼鏡，即使用盡所有國家、媒體力量來打擊高，但是高依然得到12萬多票的不同意票，全國最高。

許修睿說，相信所有人民眼睛都是雪亮的，強調一定要藍白合作，才能對抗民進黨，因為綠營國家機器，還有媒體的力量，然後倒行逆施，所有在野大家應該要團結、不分彼此，新竹會成為藍白的示範區。

許修睿回顧，2022年就是因為藍白合作，自己被時任黨主席朱立倫拉下台。當時他的心理壓力很大，可能沒人清楚，萬箭穿心，因為當時根本沒有人在談藍白合，他認為一定要做對的事情，一定要拉下民進黨，如果分裂一定會被民進黨再繼續執政。

許修睿說，過去8年在前市長林智堅的執政下，竹市弊案連連、建設荒廢，但檢調不可能會查，只要在野黨稍稍有任何疏失，馬上就收押禁見，從政許多同志都受到檢調威脅，因此最重要2026一定要團結起來、藍白合作，讓高虹安繼續連任。

國家機器 高虹安 綠營

相關新聞

喊話支持者別怕被抹紅 蕭旭岑：川習會能 鄭習會為什麼不能？

國民黨主席鄭麗文積極布局訪問中國大陸。對於「鄭習會」時間點，國民黨副主席蕭旭岑今表示，作為台灣第一大在野黨，國民黨主席如果能去見中共總書記習近平，談台海和平議題，對台灣民眾當然是加分的；「能為台灣民眾帶來利多，兩岸更加和平，絕對是主流民意所樂見。」

影／台美貿易協定效力遭疑 卓榮泰：待美通知 盼確保最佳待遇

美國對等關稅遭最高法院判決無效，川普政府援引其他法源向全球徵收15％關稅且疊加，使台美對等貿易協定效力受質疑。行政院長卓榮泰指出，我方盼確保台灣取得的最佳待遇，美方也承諾，完成內部行政與法律途徑後，將依序通知已簽約國家；他也將透過國會專案報告讓國人了解實質情況。

影／質詢示範帶被告發偽造文書 黃國昌出庭：遺憾悲傷 無法理解

民眾黨前立委黃國昌日前在立法院公開播放疑似檢察官偵訊京華城案被告、鼎越開發前董事長朱亞虎的錄音檔，被告發涉偽造文書，3月3日以「示範帶」案被告身分出庭，他受訪表示，對於受到示範帶案被告傳票，心裡面充滿遺憾和悲傷「我完全沒有辦法理解，我到底偽造了什麼文書」。

被告身分北檢出庭 黃國昌：不畏懼追殺、民進黨司法改革淪世紀大笑話

民眾黨立委黃國昌今因示範帶案，以偽造文書被告身分至台北地檢署出庭。黃直指，過去司法改革回顧論壇提及檢察官不可以違法濫權，「公開偵訊光碟有何不可，要讓陽光照進法庭」他痛批，民進黨過去倡議的司法改革徹底淪為一場世紀笑話。他強調心中非常坦蕩，不會畏懼民進黨的司法追殺。

不止林俊言！柯文哲也申請評鑑江貞諭王俊力 嗆不敢處理民主將完蛋

民眾黨前主席柯文哲涉京華城收賄等案宣判在即，柯今大動作前往檢察官評鑑委員會遞狀申請個案評鑑，要求評鑑對象不止承辦貪汙案的台北地檢署檢察官林俊言，還包括前主任檢察官江貞諭、台北地檢署檢察長王俊力。

綠誰戰蔣萬安？趙少康批很難看...當年民進黨人這精神呢？

2026民進黨派誰戰北市長蔣萬安人選未定，除行政院副院長鄭麗君、立委王世堅，國民黨北市黨部主委戴錫欽認為行政院長卓榮泰出征機率高。中廣前董事長趙少康今陪爭取港湖議員初選的陳冠安掃市場，對於民進黨北市誰最強？趙直批民進黨「很難看」，怎一個首都派不出人，「你推我我推你？」

