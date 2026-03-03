竹市議長許修睿深談藍白合心路歷程 支持高虹安連任

國民黨新竹市黨部今舉行新春團拜，黨主席鄭麗文也到場參加，特別感謝新竹市議會議長許修睿促成和支持在野藍白合。許修睿指出，他是前任主委但因做得不好被拔掉，原因是支持藍白合，他坦言從立法院長韓國瑜選總統時，發現即使這麼熱烈的場次，最後仍慘輸，認為必須要深刻檢討，這也是為什麼一定要支持藍白合。

許修睿說，黨內最大的過失，包括黨員年齡都偏長，尤其40歲以下很難拿得到票。鄭麗文和他一樣也有這種觀念，所以會組織「在野大聯盟」，一定要團結所有的力量，才能對抗萬惡的民進黨，他批評，民進黨執政後，是怎麼樣對待台灣所有百姓，大家應該都非常深刻了解，過去的一年在多麼痛苦中生活。

剛選舉完馬上就來大罷免，因為不甘心國會選輸，所有的法案不能通過，就用罷免來推翻所有的民意，結果去年慘敗，全台唯一被罷免的市長只有高虹安，不過民進黨也跌破眼鏡，即使用盡所有國家、媒體力量來打擊高，但是高依然得到12萬多票的不同意票，全國最高。

許修睿說，相信所有人民眼睛都是雪亮的，強調一定要藍白合作，才能對抗民進黨，因為綠營有國家機器，還有媒體的力量，然後倒行逆施，所有在野大家應該要團結、不分彼此，新竹會成為藍白的示範區。

許修睿回顧，2022年就是因為藍白合作，自己被時任黨主席朱立倫拉下台。當時他的心理壓力很大，可能沒人清楚，萬箭穿心，因為當時根本沒有人在談藍白合，他認為一定要做對的事情，一定要拉下民進黨，如果分裂一定會被民進黨再繼續執政。

許修睿說，過去8年在前市長林智堅的執政下，竹市弊案連連、建設荒廢，但檢調不可能會查，只要在野黨稍稍有任何疏失，馬上就收押禁見，從政許多同志都受到檢調威脅，因此最重要2026一定要團結起來、藍白合作，讓高虹安繼續連任。