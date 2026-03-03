快訊

美伊開火…外交部暫無中東撤僑計畫 白委批：中共吃豆腐、反應慢半拍

聯合報／ 記者林銘翰／台北報導
美伊開火引發國際關注，我國目前暫無撤僑計畫，圖為以色列本-古里安國際機場。路透
美伊開火引發國際關注，我國目前暫無撤僑計畫，圖為以色列本-古里安國際機場。路透

美伊開火引發國際關注，我國目前暫無撤僑計畫。民眾黨立委洪毓祥今天表示，中共宣稱持有台胞證就能協助撤離，外交部及僑委會應該盡快提出對策、清楚向當地僑胞說明，而不是持續被對方劍鋒插針，「中共吃我方豆腐，我方不應老是慢半拍。」

立法院會今天邀請行政院長卓榮泰提出「台美關稅談判結果及其影響專案報告」，並備質詢。有關美國與以色列聯手襲擊伊朗，我方在周遭國家是否有撤僑規劃，外交部次長吳志中會前受訪時說，目前中東地區空域關閉，因此先讓僑胞留在當地，況且其他國家也沒有撤僑。

吳志中指出，目前有兩位僑胞以陸路方式離開以色列、轉而前往約旦與科威特等國，不過多數僑胞均認為留在當地比較安全，「目前大部分的國家都沒有撤僑的計畫，現階段外交部還是請僑胞在最安全的情況下留在當地，等到空域開放再適當離開。」

針對吳志中的說法，洪毓祥稍早透過媒體群組表示，目前中東局勢緊張，戰火傷及無辜平民，多個國家的軍事基地、國際機場，甚至民間建築接連遭到攻擊，很多住在當地的台灣人都在詢問如何撤離，然而我國外交部始終沒有提出相關具體方案。

洪毓祥說，吳志中聲稱中東地區僑胞約為3000人、滯留人數有超過200人左右，同時也提及其他國家沒有撤僑，多數僑胞認為留在當地比較安全，等到空域開放再離開才是當前政策，此時中共卻宣稱「台灣人只要持有台胞證就能夠協助撤離」。

洪毓祥表示，中共吃我方豆腐，外交部及僑委會不應該反應慢半拍，遇到戰爭就要保護僑胞與國人安全，此時必須盡快提出相關對策、清楚向當地僑胞說明，而不要老是被中共見縫插針。

根據外交部統計，我國在中東地區僑民大約3000餘人，分別為巴林22人、阿曼23人、科威特50人、阿拉伯聯合大公國約300人、沙烏地阿拉伯約2000人、卡達約200人、約旦124人、以色列262人及伊朗4人。

喊話支持者別怕被抹紅 蕭旭岑：川習會能 鄭習會為什麼不能？

國民黨主席鄭麗文積極布局訪問中國大陸。對於「鄭習會」時間點，國民黨副主席蕭旭岑今表示，作為台灣第一大在野黨，國民黨主席如果能去見中共總書記習近平，談台海和平議題，對台灣民眾當然是加分的；「能為台灣民眾帶來利多，兩岸更加和平，絕對是主流民意所樂見。」

影／台美貿易協定效力遭疑 卓榮泰：待美通知 盼確保最佳待遇

美國對等關稅遭最高法院判決無效，川普政府援引其他法源向全球徵收15％關稅且疊加，使台美對等貿易協定效力受質疑。行政院長卓榮泰指出，我方盼確保台灣取得的最佳待遇，美方也承諾，完成內部行政與法律途徑後，將依序通知已簽約國家；他也將透過國會專案報告讓國人了解實質情況。

影／質詢示範帶被告發偽造文書 黃國昌出庭：遺憾悲傷 無法理解

民眾黨前立委黃國昌日前在立法院公開播放疑似檢察官偵訊京華城案被告、鼎越開發前董事長朱亞虎的錄音檔，被告發涉偽造文書，3月3日以「示範帶」案被告身分出庭，他受訪表示，對於受到示範帶案被告傳票，心裡面充滿遺憾和悲傷「我完全沒有辦法理解，我到底偽造了什麼文書」。

被告身分北檢出庭 黃國昌：不畏懼追殺、民進黨司法改革淪世紀大笑話

民眾黨立委黃國昌今因示範帶案，以偽造文書被告身分至台北地檢署出庭。黃直指，過去司法改革回顧論壇提及檢察官不可以違法濫權，「公開偵訊光碟有何不可，要讓陽光照進法庭」他痛批，民進黨過去倡議的司法改革徹底淪為一場世紀笑話。他強調心中非常坦蕩，不會畏懼民進黨的司法追殺。

不止林俊言！柯文哲也申請評鑑江貞諭王俊力 嗆不敢處理民主將完蛋

民眾黨前主席柯文哲涉京華城收賄等案宣判在即，柯今大動作前往檢察官評鑑委員會遞狀申請個案評鑑，要求評鑑對象不止承辦貪汙案的台北地檢署檢察官林俊言，還包括前主任檢察官江貞諭、台北地檢署檢察長王俊力。

綠誰戰蔣萬安？趙少康批很難看...當年民進黨人這精神呢？

2026民進黨派誰戰北市長蔣萬安人選未定，除行政院副院長鄭麗君、立委王世堅，國民黨北市黨部主委戴錫欽認為行政院長卓榮泰出征機率高。中廣前董事長趙少康今陪爭取港湖議員初選的陳冠安掃市場，對於民進黨北市誰最強？趙直批民進黨「很難看」，怎一個首都派不出人，「你推我我推你？」

