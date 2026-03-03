美伊開火…外交部暫無中東撤僑計畫 白委批：中共吃豆腐、反應慢半拍

美伊開火引發國際關注，我國目前暫無撤僑計畫。民眾黨立委洪毓祥今天表示，中共宣稱持有台胞證就能協助撤離，外交部及僑委會應該盡快提出對策、清楚向當地僑胞說明，而不是持續被對方劍鋒插針，「中共吃我方豆腐，我方不應老是慢半拍。」

立法院會今天邀請行政院長卓榮泰提出「台美關稅談判結果及其影響專案報告」，並備質詢。有關美國與以色列聯手襲擊伊朗，我方在周遭國家是否有撤僑規劃，外交部次長吳志中會前受訪時說，目前中東地區空域關閉，因此先讓僑胞留在當地，況且其他國家也沒有撤僑。

吳志中指出，目前有兩位僑胞以陸路方式離開以色列、轉而前往約旦與科威特等國，不過多數僑胞均認為留在當地比較安全，「目前大部分的國家都沒有撤僑的計畫，現階段外交部還是請僑胞在最安全的情況下留在當地，等到空域開放再適當離開。」

針對吳志中的說法，洪毓祥稍早透過媒體群組表示，目前中東局勢緊張，戰火傷及無辜平民，多個國家的軍事基地、國際機場，甚至民間建築接連遭到攻擊，很多住在當地的台灣人都在詢問如何撤離，然而我國外交部始終沒有提出相關具體方案。

洪毓祥說，吳志中聲稱中東地區僑胞約為3000人、滯留人數有超過200人左右，同時也提及其他國家沒有撤僑，多數僑胞認為留在當地比較安全，等到空域開放再離開才是當前政策，此時中共卻宣稱「台灣人只要持有台胞證就能夠協助撤離」。

洪毓祥表示，中共吃我方豆腐，外交部及僑委會不應該反應慢半拍，遇到戰爭就要保護僑胞與國人安全，此時必須盡快提出相關對策、清楚向當地僑胞說明，而不要老是被中共見縫插針。

根據外交部統計，我國在中東地區僑民大約3000餘人，分別為巴林22人、阿曼23人、科威特50人、阿拉伯聯合大公國約300人、沙烏地阿拉伯約2000人、卡達約200人、約旦124人、以色列262人及伊朗4人。