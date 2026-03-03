快訊

對伊動武3天後川普正式向國會通報 國會若不宣戰後果曝光

過完春節物價全面齊漲！網紅作家嘆：1000像500元

美伊開戰不影響川習會！彭博：美中官員下周會晤鋪路 可能談台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

綠委憂關稅衝擊農業 陳駿季：已準備300億元農安基金

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
行政院院長卓榮泰（中）上午前往立法院，針對台美關稅談判結果及其影響，率相關部會首長進行專案報告並備質詢。記者杜建重／攝影
行政院院長卓榮泰（中）上午前往立法院，針對台美關稅談判結果及其影響，率相關部會首長進行專案報告並備質詢。記者杜建重／攝影

美國關稅政策生變，行政院長卓榮泰今率副院長鄭麗君及內閣成員，赴立法院提出專案報告時。民進黨立委莊瑞雄關心農業衝擊，指我國蝴蝶蘭出口美國，因關稅稀釋利潤，毛豆、鬼頭刀的部分也面臨衝擊。農業部長陳駿季說，政府已備妥300億元農安基金應對；鄭麗君也說，122條款只是150天的「過度性安排」，會確保美台談判結果。

美台日前簽訂對等貿易協定（ART），但因美國最高法院裁定對等關稅引用法源有問題，推翻對等關稅，使美國關稅政策生變。莊瑞雄今質詢表示，2月初美台簽署ART，讓471項產品獲得豁免，但2月20日美國最高法院裁定對等關稅引用法源有問題。川普於2月24日引用 122 條款，關稅稅率變成「15%疊加最惠國待遇（MFN）」，意味原本豁免歸零的項目可能要多加15%關稅。

鄭麗君表示，232條款的優惠不受影響，目前122條款只是150天的「過度性安排」。美國貿易代表署（USTR）已研議啟動301條款等替代法源，政府有信心鞏固談判成果，維繫產業競爭力。

莊瑞雄接著關心我國農業受到衝擊，表示台灣農業出口僅8.9億元、進口37億元。「這次的談判結果我是開心不起來」，他舉例蝴蝶蘭的部分，美國市場占比4成以上，關稅15%形同稀釋全部利潤，最大競爭對手是荷蘭。陳駿季說，荷蘭面臨關稅也是15%。莊反駁荷蘭跟我國模式不同，我國要用海運，再加上 15%，但荷蘭是在美國設場種植蝴蝶蘭。陳說，台灣也在美國設場，美國市場占46%，跟荷蘭也差不多，所以兩國勢均力敵，現在競爭基礎是一樣的。

鄭麗君說，ART爭取到我國蝴蝶蘭是豁免關稅的，也就是說原來是MFN是0，對等關稅也因ART專屬豁免。莊瑞雄表示，因122條款，150天內沒有豁免，不知道會不會再延長。鄭回應，122條款是過渡階段，目前是10%加MFN，美國政府已有說明，過渡階段之後會啟動其他法律途徑，未來的法律途徑調查之下的結果，某種程度應該會反映談判結果，也是要去爭取確保的目標，ART是有利基礎。

莊瑞雄再舉毛豆、鬼頭刀為例，毛豆部分，中國都賣到美國，因中美貿易戰，中國賣不到美國的會賣到日本去，衝擊台灣在日本7成的市占率；鬼頭刀的部分，本來關稅是15%，現在15%又變成加MFN，8成出口到美國，再加關稅15%下去，漁民要「唉唉叫」了，利潤也差不多在那邊。

鄭麗君說，現在行政命令是「10%加MFN」，毛豆部分之前是23%，因為是20%加MFN，現在是10%加3.8%，未來即使是15%也是 18.8%，跟越南、泰國、中國立足平等。如果鞏固ART談判結果，會優於越南、泰國、中國；鬼頭刀的部分，若是以10%或15%，跟越南、厄瓜多立足平等，但如果能夠鞏固ART的成果，也會立足平等、相對優勢。

陳駿季也說，政府已備妥300億元農安基金作為後盾，以應對可能發生的各種狀況。

荷蘭 鄭麗君 莊瑞雄 卓榮泰 陳駿季 對等關稅

延伸閱讀

台美關稅談判 鄭麗君：政府會確保已取得最佳待遇

卓揆揭談判成果：MOU半導體及232關稅優惠、ART 15%不疊加

川普關稅生變 卓榮泰：美方曾承諾延續 現階段仍待通知

122條款不如台美 ART 卓揆：關稅疊加、不含對我有利豁免項

相關新聞

喊話支持者別怕被抹紅 蕭旭岑：川習會能 鄭習會為什麼不能？

國民黨主席鄭麗文積極布局訪問中國大陸。對於「鄭習會」時間點，國民黨副主席蕭旭岑今表示，作為台灣第一大在野黨，國民黨主席如果能去見中共總書記習近平，談台海和平議題，對台灣民眾當然是加分的；「能為台灣民眾帶來利多，兩岸更加和平，絕對是主流民意所樂見。」

影／台美貿易協定效力遭疑 卓榮泰：待美通知 盼確保最佳待遇

美國對等關稅遭最高法院判決無效，川普政府援引其他法源向全球徵收15％關稅且疊加，使台美對等貿易協定效力受質疑。行政院長卓榮泰指出，我方盼確保台灣取得的最佳待遇，美方也承諾，完成內部行政與法律途徑後，將依序通知已簽約國家；他也將透過國會專案報告讓國人了解實質情況。

不止林俊言！柯文哲也申請評鑑江貞諭王俊力 嗆不敢處理民主將完蛋

民眾黨前主席柯文哲涉京華城收賄等案宣判在即，柯今大動作前往檢察官評鑑委員會遞狀申請個案評鑑，要求評鑑對象不止承辦貪汙案的台北地檢署檢察官林俊言，還包括前主任檢察官江貞諭、台北地檢署檢察長王俊力。

美車零關稅衝擊 經部允評估日、歐等關鍵零組件降稅可能

台美對等貿易協定確立進口美規小客車降至零關稅，國民黨立委黃健豪憂心衝擊國產車產業，並呼籲政府同步調降汽車貨物稅與進口零組件關稅。經濟部長龔明鑫指出，現行貨物稅採定額減徵已具備保護國產車效果，且未來國產車若自美國進口引擎、變速箱等，同樣享有零關稅優惠，至於其他國家，將與財政部共同研議核算。

外交部：譴責伊朗無差別軍事攻擊行動 駐以代表處協助2國人撤離

美國、以色列對伊朗發動大規模空襲，伊朗也向周邊國家發動報復，外交部表示，我駐以色列代表處2日已經協助2名國人經陸路撤往約旦。發言人蕭光偉表示，台灣支持國際社會協助伊朗人民追求自由民主的努力，同時也譴責伊朗近期採取的無差別軍事攻擊。

憂後續還有232、301條款衝擊 鄭麗君：MOU有加入條文因應

台美關稅議題持續引發關注，國民黨立委憂心，美國現在祭出122條款，後續是否還有232、301條款情況？應在與美ART中加入但書，讓台灣即便面對相關條款也有能豁免。行政院副院長鄭麗君強調，MOU中有加入相關條款，爭取最佳待遇、鞏固既有談判成果是政府的目標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。