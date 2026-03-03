喊話支持者別怕被抹紅 蕭旭岑：川習會能 鄭習會為什麼不能？

國民黨主席鄭麗文積極布局訪問中國大陸。對於「鄭習會」時間點，國民黨副主席蕭旭岑今表示，作為台灣第一大在野黨，國民黨主席如果能去見中共總書記習近平，談台海和平議題，對台灣民眾當然是加分的；「能為台灣民眾帶來利多，兩岸更加和平，絕對是主流民意所樂見。」

蕭旭岑今接受「千秋萬事」廣播專訪指出，很多人說伊朗戰事會影響川習會，他不這麼認為。世界上兩大重要領導人見面，在意的核心議題不會受到單一事件的影響。至於大陸為何還沒公布川習會，相信是雙方還有議題沒有完全底定，這跟美國可以讓不具名官員透露消息的作風不同。

蕭旭岑認為，雙方高度分歧的議題經過這兩年，雙方互有退讓，但台灣議題、包括對台軍售，一定是這次川習會的重中之重。因此，大陸目前沒有證實川習會，關鍵在此。他研判，伊朗問題不會直接影響川習會，但會加深雙方在重要議題談判上的相互保留，大陸對川普的承諾以及美國某些做法，應該會有相當的疑慮。

對於鄭習會是否有明確的時間點，蕭旭岑表示，目前沒有確切的訊息可以跟大家報告，年底進入選戰後，許多議題難以講清楚，因此，上半年出訪，不管是去大陸或其他地方，他認為是比較合適的。兩岸真的完全中斷交流，對台灣是不利的；如果這次見面能為台灣民眾帶來利多，或創造更和平的氛圍，這絕對是台灣主流民意所樂見。

蕭旭岑說，有別於民進黨，國民黨是為了民生，不斷推進兩岸交流。兩黨逐漸建立起共同關心的議題，在中斷十年的國共平台慢慢重新恢復、累積互信，增加更多交流，更高層的接觸將會水到渠成。

他坦言，在民進黨不斷動員洗腦、側翼媒體持續攻擊的情況下，國民黨候選人面臨今年的選舉，難免擔心被抹紅。但上月舉辦的國共智庫論壇，針對民生經濟、觀光旅遊、醫療等與台灣民眾切身相關的議題，只要這樣的兩岸互動能嘉惠台灣民眾，台灣老百姓一定會支持。

蕭旭岑也說，不斷累積和平鋪墊之後，如果鄭麗文能訪問中國大陸，相信和平氛圍一定更加濃厚。他也反問，西方重要國家領導人一個個去見習近平，大家都沉默以對，為何鄭麗文要去，就開始罵？他再次呼籲支持者，不要太害怕被抹紅，只要被問，就說：「連川普都要去見習近平，鄭麗文為什麼不能去？」