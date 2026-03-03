快訊

台美關稅談判 鄭麗君：政府會確保已取得最佳待遇

中央社／ 台北3日電

台美關稅談判結果因美國最高法院判決對等關稅無效添加變數。行政院副院長鄭麗君說，122條款是過渡性階段性安排，政府目標很清楚，確保已經取得具相對優勢的最佳待遇，「我們有信心達成這個目標」，政府與美方密切保持聯繫跟溝通。

美國最高法院2月20日裁定，IEEPA（國際緊急經濟權力法）並無授權總統徵收關稅的權力，形同宣告總統川普去年實施廣泛的對等關稅法源無效。不過川普隨即改採「1974年貿易法」第122條，對全球統一徵收15%關稅且疊加既有MFN（最惠國待遇稅率），最長為期150天，若經國會同意能再延長。

立法院會今天邀行政院長卓榮泰率同相關部會首長列席，提出「台美關稅談判結果及其影響」專案報告並備質詢。

民進黨立委莊瑞雄質詢時問鄭麗君，政府這次與美方對等關稅談判最重大的勝利，最自豪的地方是什麼。

鄭麗君指出，台美歷經10個月2個階段談判，是就對等關稅及232條款（美國貿易擴張法第232條款）併談，分別簽署ART（對等貿易協定）跟投資MOU，取得在逆差國中對等關稅最佳的待遇，15%不疊加，以及232條款下最惠國待遇，「是雙重的最佳待遇」。

對於美國高院的判決帶來的衝擊及因應，鄭麗君說，美方已說明232條款不受影響，ART部分，美方也宣布關稅政策方向不變，判決失效的IEEPA法律工具，將會有替代性的法律途徑的安排，階段性是122條款，目前行政命令公布的是10%加MFN。美國總統川普說可能提高到15%，政府還在關注如何提高。

鄭麗君表示，122條款是過渡性階段性安排，政府目標很清楚，過去已經爭取到最佳待遇，未來在美方過渡性的措施以及後續法律基礎的一個重整的過程當中，我方持續努力溝通，確保已經取得具相對優勢的最佳待遇，「我們有信心達成這個目標」，來維繫國內產業已經取得在國際競爭上的相對優勢，政府與美方密切保持聯繫跟溝通。

但莊瑞雄也提及，目前談判成功是要給掌聲，但若站在農業，他看的有些有點心驚膽跳，台灣的出口的強項是工業，工業賺順差，農業並非台灣的強項，必須去扛關稅，像是蝴蝶蘭雖然之前談的有專屬豁免，但122條款在150天就沒有豁免，會不會再延長也不知道。

鄭麗君指出，122條款是一個過渡的階段，美國政府已有說明，過渡階段之後會啟動其他法律途徑，政府推估未來法律途徑調查之下的結果，某種程度應該會反映談判結果，是政府要去爭取確保的目標，ART是我國有利的基礎，會持續確保農業取得的相對優勢。

卓榮泰說，政府有新台幣300億元的農安基金做為後盾，可以解決未來可能發生種種狀況，美方研議後續作為之後，會通知包括我國在內已經簽署的國家，那時候才會知道確保ART最有利的待遇會不會維繫著，政府現在全力來爭取這個。

