不止林俊言！柯文哲也申請評鑑江貞諭王俊力 嗆不敢處理民主將完蛋

民眾黨前主席柯文哲涉京華城收賄等案宣判在即，柯今大動作前往檢察官評鑑委員會遞狀申請個案評鑑，要求評鑑對象不止承辦貪汙案的台北地檢署檢察官林俊言，還包括前主任檢察官江貞諭、台北地檢署檢察長王俊力。

柯文哲在律師鄭深元、陸正義、蕭奕弘陪同下，在法務部正門發表談話，轄區警方獲報預先拉起人牆維護機關安全，柯的陳情狀由的檢察事務官陳姿伶收文。

事實上，威京集團主席沈慶京已申請評鑑林俊言，檢評會今年1月14日對林作成「請求不成立」、「 移請職務監督權人為適當之處分」決議，柯認為，檢評會仍是監督檢察官職務行為的發聲途逕，跟進沈慶京。

柯文哲表示，檢察官若違法，不只是個人行為的爭議，更是國家機關的問題，若偵辦案件不是依賴證據而是騙票搜索、押人取供、不正訊問、偽造筆錄、威脅恐嚇證人、勾結媒體淪為政治打手，司法的正當性已根本動搖。

柯說，京華城案檢方一開始騙票搜索他家、他辦公室、民眾黨中央黨部甚至助理的家，林俊言還指示廉政署捏造事實、曲解法令聲請搜索票。

柯說，羈押禁見1年中，台北地檢署高調洩密給特定媒體，完全看不到檢察官倫理規範和偵查不公開，法務部長鄭銘謙放任一手隱匿對被告有利的證據、一手洩漏資料給特定媒體做假新聞，然後說查不到洩密者，台灣司法信任度完全破產。

柯點名承辦檢察官包括林俊言（調派新北地檢署主任檢察官）、郭建鈺（已轉任法官）、姜長志、唐仲慶（調派花蓮地檢署主任檢察官）透過否定、誤導、脅迫和提供虛假資訊給證人或被告。

柯文哲說，林俊言公然說謊去醫院「視察」，其實是「突襲偵訊」沈慶京，威脅抽銀根、斷生路「中華民國的檢察官可以這樣幹嗎？」重要的是不是一個人幹的，而是是一群人幹的。

柯說，他一開始被羈押，常常一大早被強行押解出庭，到庭前1分鐘才在傳票上簽名，後來因為同房室友告知，他才知道不可以沒有傳票就強行押解出庭，在他抗議後，檢方才事先給他傳票。

柯表示，林俊言2024年10月25日向聲請延長羈押他，林在聲請書寫下「柯文哲抗拒到庭接受偵查審判」、「對司法毫不尊重」、「不無逃亡之虞」故意抹黑他；林俊言2次以訊問為目的前往台北醫院偵訊沈慶京，在律師不在場狀況下突襲，林竟然讓北檢發出2次錯誤新聞稿「請問江貞諭、王俊力你們是監督不周？還是根本就是你們授意？」

柯說，主持都委會的前副市長彭振聲說沒有違法，但檢察官說有罪所以彭認罪；都委會前執秘邵琇珮認為沒有違法，但因思慮不周認罪，因為檢察官威脅「如果妳覺得可以呼嚨過去的話，我們就來試看看！」

此外，林俊言罵都發局前局長黃景茂「上次要給你臉你不要臉」，甚至在黃始終否認違法狀況下，偽造筆錄成「我明知違法仍推進去」，「請問江貞諭、王俊力你們是監督不周還是就是你們指使的？」

柯文哲表示，朱亞虎、李文宗、陳俊源因為合法的政治獻金就被威脅、羈押，還有一再汙衊他太太陳佩琪用ATM洗錢卻不敢交筆錄的檢察官姜長志、黃琬珺「請問江貞諭、王俊⼒到底是監督不周還是根本就是在指揮？」

柯文哲表示，申請評鑑不是為個人，沒有證據下被羈押1年他可以忍耐，但他要為無辜被牽連的人討回公平正義、要為被迫跳樓的「彭太太」討回公平正義；柯說，司法不該成為政治工具，更不能成為打壓反對黨的手段，「如果檢察官評鑑委員會不敢處理這種明顯的違法行為，台灣的民主將完蛋！」