卓揆揭談判成果：MOU半導體及232關稅優惠、ART 15%不疊加

行政院長卓榮泰說明，台美投資MOU成果，包括對赴美投資企業輸美半導體及衍生品給予一定配額內零關稅，配額外15%或更低稅率，及232課稅產品優惠待遇。台美ART成果，他提到，主要取得對等關稅15%且不疊加MFN，以及2,072項輸美產品豁免。

卓榮泰3日赴立法院專案報告「台美關稅談判結果及其影響」並備詢。有關台美投資MOU成果，他表示，美方日前公布第一波232半導體關稅，僅先對極少部分晶片（主要是對出口中國的晶片）課徵關稅，但未來將持續對更多半導體產品加徵關稅。

由於我國已與美國完成投資 MOU，成為全球第一個預先爭取到半導體及其衍生品關稅最優惠待遇國家，免除高科技產業的不確定性，且最高法院判決無涉232條款，因此投資MOU中的232優惠不受影響。

卓榮泰說明，投資MOU成果，包括對赴美投資企業輸美半導體及衍生品給予一定配額內零關稅，配額外15%或更低稅率；即如果美方未來稅率低於15%，則從該更低稅率計算。對赴美投資企業之設廠營運所需輸美之原物料、設備、零組件等豁免額外關稅（只需課MFN稅率）。

他提到，投資MOU成果也包括其他232課稅產品優惠待遇，如汽車零組件、木材家具15%且不疊加MFN稅率；航空器零組件中鋼、鋁、銅衍生品零關稅優惠。另針對未來232調查項目，台美雙方將持續協商優惠待遇。

卓榮泰指出，投資MOU也確立台美雙向投資機制，「台灣模式」與美國進行供應鏈合作。在台灣業者自主投資規畫下，我方同意以兩類性質不同資本承諾投資美國。

第一類為台灣企業自主投資2,500億美元，包含投資半導體、AI 應用等電子製造服務（EMS）、能源及其他產業等。第二類為台灣政府以信用保證方式支持金融機構提供上限2,500億美元之企業授信額度，投資領域包含半導體及ICT供應鏈等。

他表示，美國政府也將致力協助赴美投資的台灣企業取得土地、水、電等基礎設施，順利發展形成產業聚落，也更便利與美國研發合作、接軌美國廣大市場。美方也將促進美商來台投資，助我發展國防軍工、次世代通訊、安控、AI、半導體、生技等產業。

有關台美ART成果，卓榮泰提到，主要取得對等關稅15%且不疊加MFN，以及2,072項輸美產品豁免。對等關稅15%不疊加，讓我國業者在對美競爭上與日、韓、歐齊平，緩解傳統產業壓力。

2,072項、出口額約99億美元的輸美產品豁免對等關稅，占我適用對等關稅產品輸美金額36%。納入豁免項目後，我國輸美平均關稅降至12.33%，被課對等產品占輸美總金額從24%降至15.5%。

對美降為零關稅的自美進口額約83.9億美元，占我自美進口總額21.6%，此降稅只限台美之間，不會擴及到其他國家進口產品，多數產品為我國內無生產、長期仰賴進口，或有市場區隔與互補性，降稅對消費市場有利。

工業產品方面，降至零關稅品項進口值 64.4億美元，包含我業者所需、有助降低進口成本的品項，例如機械設備與零件（如減壓閥）等，將可降低我企業採購成本；也包括與我國產有市場區隔之進口產品，主要可能替代其他進口國，例如石墨製品、實驗用試劑、非車用密合墊等。

卓榮泰指出，國人關心的汽車，保留中小貨車維持一定關稅，以確保軍工維修韌性，小客車則降至零關稅，以嘉惠消費者。

台美簽署貿易協定後，綜合考量進出口整體影響評估對我產業整體產值、GDP及工業就業人口等，相關推估結果都是「由負轉正」。從工業部門來看，2024年美國對我豁免產品出口值95.6億美元，相較我方對美降稅項目進口值 64.4億美元，整體進出口影響對我方有利。

針對符合美國車輛安全標準的美規車，我國將取消美規車進口數量限制，但仍將確保美規車安全、耗能、污染、噪音合規後才能上市銷售。我國也將建立美規車後市場稽核監督管理體系。

在採購方面，我國營事業基於能源安全與永續韌性，將依其所需執行原定之採購規劃，自美採購石油、天然氣、電力設備，以及另採購民航機等，其採購仍須循我國議約及採購程序等相關規定辦理。