川普關稅生變 卓榮泰：美方曾承諾延續 現階段仍待通知

美國關稅政策生變，行政院長卓榮泰今赴立法院提出專案報告時指出，美方曾表示，即使法院判決相較以往決定有所不同或不利，也會改採其他法律途徑，延續與各國談妥的關稅政策；政府核心目標仍是維護國家產業最大利益，且在判決後與美方密切聯繫，盼確保台灣最佳利益，正待美方通知。

美國對等關稅遭最高法院判決無效，川普政府援引其他法源，自2月24日向全球徵收10％關稅且疊加最惠國稅率MFN，川普更聲稱後續將提高至15%+MFN，尚待美方發布正式文件，牽動全球經貿情勢。立法院3日邀卓榮泰率相關部會，提出台美關稅談判結果及其影響專案報告並備質詢。

美國關稅情勢變動，也使台美甫簽署的對等貿易協定效力受質疑。卓榮泰報告時指出，美方曾表示，即使法院判決出來，對以往決定有所不同或不利，也會改採其他法律途徑，延續已跟各國談妥的關稅政策；因此世界各國面對法院判決變數，仍持續推進對美談判並達成重要協議，我國也不例外。

卓榮泰續指，判決之後美方已啟動其他的法律程序跟途徑延續關稅政策，包括今年2月24日起以122條條款為各國課徵150日的10%加MFN的暫時性關稅，此稅率也日漸提高到15%，而美方也可能展開301條款的貿易調查，也擴大232項目的調查，政府皆密切關注。

對於美國政策變動，他強調，政府政策核心目標不變，仍是維護國家、產業最大利益；判決之後，政府第一時間已與美方取得聯繫，美方政府團隊也研議若干後續作為，完成後將通知包括我國在內已簽署貿易協議國家。

針對判決後的最新情勢，卓榮泰說，政府委託智庫研析後續影響，儘管122條款對全球課徵15%+MFN，相較去年20％+MFN，對我方產業有所改善，但仍不如協定中爭取到15%不疊加，若加上我方已爭取的232條款優惠，對我出口產值、GDP、工業就業的正向效果更為明顯。

以豁免品項分析，卓榮泰表示，對我國有利的協定項目如蝴蝶蘭等，並未包含在122條款豁免清單中，且美方可能隨時修改豁免清單，但台美協定具法律穩定性，不會隨美方修改而變動，這也是政府認為台美協定是面對美方關稅政策變動時，對台灣是對有利的基礎。

個別產品方面，他說，汽車零組件等232優惠待遇不受判決影響，能與其他國家公平競爭，工具機、手工具、水五金、塑膠、紡織、自行車等，122條款臨時性關稅雖低於去年稅率，相較日韓仍有差距，這也是政府為何要鞏固協定成果。

卓並表示，未來將持續跟美方密切溝通，在台美協定及投資MOU爭取到優惠待遇上，確保台灣相對優勢與最佳待遇，也會將兩份文件及整體影響評估送入國會審查，他也期盼朝野立委支持政府談判成果。