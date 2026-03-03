快訊

卓榮泰：232不受美判決影響 我方保有 MOU 優惠待遇

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

美國總統川普依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）懲罰性關稅遭判違法，目前美國改援引122條款實施150天10%+MFN 暫時性關稅。行政院長卓榮泰說明，工業方面，232條款不受此次美國高院判決影響，持續確保我國投資MOU取得汽車零組件等232優惠待遇。

卓榮泰3日赴立法院專案報告「台美關稅談判結果及其影響」並備詢。

卓榮泰指出，美方目前援引《1974年貿易法》第122條款自2月24日起對全球課徵150天的10%+MFN 暫時性關稅，美國總統川普續稱將稅率提高至15%+MFN(尚待美方發布正式文件)，未來也可能依據《1974年貿易法》第301條款對各國啟動貿易調查後依結果加徵關稅。

卓榮泰提到，因應最高法院判決後的新情勢，我政府也委託民間智庫進行影響研析。有關個別產業影響評估，個別產品輸美競爭力，除考量我業者輸美稅率負擔外，也須看競爭對手的稅率高低，各產業情形不盡相同。

工業產品方面，由於232條款不受此次美國高院判決影響，因此我國投資MOU取得汽車零組件及木材家具的232優惠待遇，可與其他國家公平競爭，也減緩產業面對美國政策之不確定性。

其中，工具機業，去年我輸美稅率24%（以20%+MFN的暫時性稅率計），122條款輸美稅率是19%（以 15%+MFN稅率計），已下降5%，也與主要競爭對手日韓（均為15%）差距縮小。機械業，輸美稅率將由 21.5%降為16.5%，與競爭對手如歐盟稅率相同，與日韓相比稅率差距不大（0.4%-1.5%）。

手工具頁，輸美稅率從23.3%降為18.3%，與競爭者越南(18.3%)與中國（43.3%）能公平競爭。塑膠業，輸美稅率由24.6%降為19.6%，雖較競爭對手中國（44.6%）有優勢，但與墨西哥（15%）相比，中長期仍需關注競爭力。

紡織業，輸美稅率由28.7%降為23.7%，優於競爭對手中國（48.7%），較韓國（15%）有差距，但我廠商已全球布局，有效分散市場風險。

綜上評估可知，台美洽簽ART和投資MOU已是最佳待遇，面對新情勢變化，投資MOU最惠國待遇基本不受影響。針對ART，我政府會在既有優惠待遇基礎上，與美方積極溝通聯繫，確保美方在後續政策變動中，依然讓台灣產業享有相對優勢及最佳待遇。

面對美國政府援引第122條款對全球包含我國在內課徵暫時性關稅期間，我政府將持續產業支持方案，後續在我鞏固ART成果後，政府也不會縮減已編列之930億元預算推動「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，更將「反守為攻」協助我國產業把握競爭優勢契機，擴大爭取海外市場訂單。

卓榮泰表示，經濟部已編列460億元韌性特別預算，將持續辦理「外銷貸款優惠保證加碼」、「中小微企業多元發展貸款加碼」、「研發轉型補助」及「爭取海外訂單」等四大措施。

卓榮泰強調，未來針對汽車產業，儘管美製車來台價格有一定市場區隔，短期衝擊有限，但為協助中長期健全發展，經濟部與勞動部已建立勞資與政府對話平台進行多次座談，經濟部也將在既有預算額度內提出30億元「車行天下」專案計畫，強化研發升級轉型。

此外，勞動部已匡列特別預算150億元推動安定就業等多項支持勞工的措施，後續將動態調整推動相應協助措施。

卓榮泰說，因應全球供應鏈韌性與地緣風險，政府將持續確保台灣應對中長期經濟產業結構轉型升級，行政院將配合賴總統成立「國家經濟戰略指導小組」，團結朝野業界及民間團體力量，尋求更均衡、有韌性的經濟成長模式，帶動百工百業在全新經濟環境中持續前進。

