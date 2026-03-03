「窮得只剩一幅圖」也要買台積電 林亮君握40股零股

民進黨台北市議員林亮君被指「窮得只剩一幅圖」，與國民黨台北市議員柳采葳去年被稱為北市議會「最窮雙姝」。不過據監察院最新財產申報資料，林亮君這次在去年11月申報的資料除新增一台汽車，更購入40股的台積電股票及有關基金；柳采葳則是存款微幅增加，債務也有所減少。

監察院今天公布第294期廉政專刊，台北市議員財產申報也曝光，不少民眾都好奇議員是貧窮或富有；其中林亮君、柳采葳去年被稱北市議會「最窮雙姝」，且剛好一綠一藍，今年狀況也格外引發關注。

據專刊指出，林亮君名下仍無不動產、債券，並如同上次申報一樣，有一幅描繪百步蛇、貓頭鷹及台灣黑熊的藝術作品；值得注意的是，林亮君這次除了新增一台TOYOTA汽車外，更購買了40股的台積電股票。另外在基金受益憑證部分，還有元大台灣50，總價額6萬6558元，並無債務。

柳采葳名下與上次一樣無不動產及有價證券，僅有2筆保險、1部國瑞汽車，存款相較上次申報約10萬元，這次則有12萬7925元，另外還有80萬414元債務為信貸，相比上次申報147萬元信貸少了約66萬元左右。

國民黨台北市議員柳采葳。圖／柳采葳提供