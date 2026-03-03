快訊

「窮得只剩一幅圖」也要買台積電 林亮君握40股零股

聯合報／ 記者李成蔭／台北報導
民進黨台北市議員林亮君。圖／聯合報系資料照片
民進黨台北市議員林亮君。圖／聯合報系資料照片

民進黨台北市議員林亮君被指「窮得只剩一幅圖」，與國民黨台北市議員柳采葳去年被稱為北市議會「最窮雙姝」。不過據監察院最新財產申報資料，林亮君這次在去年11月申報的資料除新增一台汽車，更購入40股的台積電股票及有關基金；柳采葳則是存款微幅增加，債務也有所減少。

監察院今天公布第294期廉政專刊，台北市議員財產申報也曝光，不少民眾都好奇議員是貧窮或富有；其中林亮君、柳采葳去年被稱北市議會「最窮雙姝」，且剛好一綠一藍，今年狀況也格外引發關注。

據專刊指出，林亮君名下仍無不動產、債券，並如同上次申報一樣，有一幅描繪百步蛇、貓頭鷹及台灣黑熊的藝術作品；值得注意的是，林亮君這次除了新增一台TOYOTA汽車外，更購買了40股的台積電股票。另外在基金受益憑證部分，還有元大台灣50，總價額6萬6558元，並無債務。

柳采葳名下與上次一樣無不動產及有價證券，僅有2筆保險、1部國瑞汽車，存款相較上次申報約10萬元，這次則有12萬7925元，另外還有80萬414元債務為信貸，相比上次申報147萬元信貸少了約66萬元左右。

國民黨台北市議員柳采葳。圖／柳采葳提供
國民黨台北市議員柳采葳。圖／柳采葳提供

台北市議會。圖／聯合報系資料照
台北市議會。圖／聯合報系資料照

相關新聞

王定宇再捲桃色爭議！多次夜睡名媛香閨被抓包 澄清：已離婚

民進黨立委王定宇再陷不倫風暴！今（3）日《鏡週刊》踢爆王定宇疑與43歲名媛劉怡萱過從甚密，多次出入女方位於台北、台南的豪宅過夜，不過王定宇本人澄清「沒有婚外情」，已於去年8月完成離婚手續、恢復單身。

川普關稅生變 卓榮泰：美方曾承諾延續 現階段仍待通知

美國關稅政策生變，行政院長卓榮泰今赴立法院提出專案報告時指出，美方曾表示，即使法院判決相較以往決定有所不同或不利，也會改採其他法律途徑，延續與各國談妥的關稅政策；政府核心目標仍是維護國家產業最大利益，且在判決後與美方密切聯繫，盼確保台灣最佳利益，正待美方通知。

影／去年二月已離婚 王定宇：婚內無不正當的事情

周刊報導，民進黨立委王定宇再爆緋聞，王定宇今天在辦公室對媒體說明，跟太太在去年二月底，協議簽字解除婚姻關係，很平和，現在還是好朋友，目前為止還是在辦公室協助公務，因為是家庭私事，所以沒公開講。

「窮得只剩一幅圖」也要買台積電 林亮君握40股零股

民進黨台北市議員林亮君被指「窮得只剩一幅圖」，與國民黨台北市議員柳采葳去年被稱為北市議會「最窮雙姝」。不過據監察院最新財產申報資料，林亮君這次在去年11月申報的資料除新增一台汽車，更購入40股的台積電股票及有關基金；柳采葳則是存款微幅增加，債務也有所減少。

綠高市議員初選一級戰區鎮港區今晚民調 旗鼓鹽昨未完成今天繼續

民進黨高雄市議員黨內初選民調今天進入第二天，今天上午在中央黨部進行抽籤，高市黨部表示，今晚將進行前鎮小港區電話民調，僅抽出一個選區；昨晚旗津鼓山鹽埕選區因完成樣本數不足，所以今天晚上將繼續進行。

盧秀燕、蔣萬安中台灣燈會強強聯手 她強調「蒐集關稅、軍購意見」

台中市長盧秀燕昨晚邀請台北市長蔣萬安參觀中台灣燈會，蔣祝福盧訪美順利，盧也回應「對萬安期望甚深」，引外界高度關注。盧秀燕今天上午表示，2人昨晚會面沒有什麼政治意涵，不過她確實想在訪美前蒐集關於關稅和軍購案的意見，只要有機會就會傾聽。

