綠高市議員初選一級戰區鎮港區今晚民調 旗鼓鹽昨未完成今天繼續

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高市黨部公布今晚將進行前鎮小港區市議員初選民調。圖／取自民進黨高市黨部
高市黨部公布今晚將進行前鎮小港區市議員初選民調。圖／取自民進黨高市黨部

民進黨高雄市議員黨內初選民調今天進入第二天，今天上午在中央黨部進行抽籤，高市黨部表示，今晚將進行前鎮小港區電話民調，僅抽出一個選區；昨晚旗津鼓山鹽埕選區因完成樣本數不足，所以今天晚上將繼續進行。

2026九合一選舉

高雄市第10選區（前鎮、小港）現有8席議員，年底改選預估會減少1席。民進黨準備提名3席，共有現任議員鄭光峰、黃彥毓，以及新人林浤澤、黃敬雅、黃雍琇及吳昱峰登記參選，呈現6搶3局面，是此次競爭最激烈的一級戰區。

此外，昨晚進行第6選區旗津、鼓山、鹽埕，以及第11選區大寮、林園電話民調，僅完成林園大寮區，旗鼓鹽選區未能在時間內達到規定樣本數，黨中央決定今晚會持續進行電話民調，所以今天僅抽一個選區進行民調。

昨晚進行的民調結果，民進黨黨中央將於今天上午10時30分開封及分數統計，預計中午前可知道結果。

民進黨 高雄市

綠高市議員初選一級戰區鎮港區今晚民調 旗鼓鹽昨未完成今天繼續

民進黨高雄市議員黨內初選民調今天進入第二天，今天上午在中央黨部進行抽籤，高市黨部表示，今晚將進行前鎮小港區電話民調，僅抽出一個選區；昨晚旗津鼓山鹽埕選區因完成樣本數不足，所以今天晚上將繼續進行。

