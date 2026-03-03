綠高市議員初選一級戰區鎮港區今晚民調 旗鼓鹽昨未完成今天繼續

國民黨主席鄭麗文昨到宜蘭出席黨部新春團拜，在縣長初選民調出線的立委吳宗憲陪同。鄭稱讚吳宗憲具正義感、樂於助人、可靠善良，是一位很好推銷的人選，只要團結加上藍白合，「宜蘭沒有輸的理由」，就算再來幾個賴清德分身、再強的「德意志」也沒有用。

