122條款不如台美 ART 卓揆：關稅疊加、不含對我有利豁免項

美國最高法院近日裁定，總統川普依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）懲罰性關稅違法。行政院長卓榮泰表示，美國以122條款對全球加徵「15%+MFN」，不如台美ART「15%不疊加」，且部分對我有利的ART豁免項目，都未包含在122條款豁免清單，白宮未來也可能隨時修改豁免清單。

卓榮泰3日赴立法院專案報告「台美關稅談判結果及其影響」並備詢。他表示，美國2025年4月2日援引「國際緊急經濟權立法（IEEPA）」對各國課徵對等關稅後，台灣與美國展開密集協商。

2026年1月15日，我方與美國商務部簽署「台美投資合作備忘錄（MOU）」、2月12日與美國貿易代表署（USTR）簽署「台美對等貿易協定（ART）」，我方取得對等關稅逆差國中最優惠待遇，以及232條款最優惠待遇。

然而，美國聯邦最高法院於2026年2月20日裁定，美國政府援引IEEPA對各國課徵對等關稅逾越法律授權，此判決結果牽動全球經貿情勢。

卓榮泰指出，美方立即援引《1974年貿易法》第122條款自2月24日起對全球課徵150天的10%+MFN 暫時性關稅，美國總統川普續稱將稅率提高至15%+MFN(尚待美方發布正式文件)，未來也可能依據《1974年貿易法》第301條款對各國啟動貿易調查後依結果加徵關稅。

卓榮泰表示，面對美國政策等外部環境情勢變動，我政府核心目標不變，仍將以維護國家及產業最大利益為目標，在台美ART與投資MOU爭取到的優惠待遇基礎上，積極與美方聯繫溝通，確保台灣產業相對優勢及最佳待遇，審慎因應世界變局。

卓榮泰提到，因應最高法院判決後的新情勢，我政府也委託民間智庫進行影響研析。

有關總體影響評估，在排除232項目下，初估美國以122條款對全球加徵「15%+MFN」對我產業之影響，相較2024年「無加徵對等關稅」，對我國出口、產值、GDP及工業就業有負面影響，但相較去年美國對我課徵暫時性對等關稅「20%+MFN」，推估結果相比是有所改善。

卓榮泰坦言，不過，仍不如台美ART爭取到「15%且不疊加」的待遇；倘納入我國已爭取到的232最優惠待遇整體來看，在半導體出口零關稅下，對我出口、產值、GDP及工業就業影響正向效果更為明顯。

就豁免品項來看，白宮公告122條款豁免清單，相較我國ART談判取得2,072項豁免，部分對我有利的ART豁免項目，都未包含在122條款豁免清單。工業產品方面，122條款提出 1,367項對全球維持豁免，但藥用化學品等444項不在此次豁免清單。

除豁免項目差異外，白宮未來可能隨時公告修改豁免清單，美方ART對我豁免2,072項產品，其中337項是依白宮行政命令對全球維持豁免外，其他1,735項載明在ART當中，這將確保未來美方即使修改行政命令也不影響對我國的豁免。

台美ART之中，例如茶葉、航空器零組件等受協定保障，具法律穩定性，不論白宮行政命令如何異動，也不影響我豁免權益，這也是為什麼我們認為ART是面對美方關稅政策變動的有利基礎。

卓榮泰表示，我方在談判初始即向美方說明，我國有國會保留法律條款，完整協議文本將依法送交國會。

台美ART及投資MOU完成後，我政府均已在第一時間對外說明重要內容，這兩份文件成為因應美國後續關稅政策的優勢基礎，政府將積極與美方聯繫溝通，確保我國取得具相對優勢的最佳待遇後，屆時將依先前所說，將ART及投資MOU及整體影響評估併送國會。