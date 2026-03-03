快訊

盧秀燕、蔣萬安中台灣燈會強強聯手 她強調「蒐集關稅、軍購意見」

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
台中市長盧秀燕（左）昨晚和台北市長蔣萬安強強聯手，她今天表示，沒有太多政治意涵，但的確在蒐集關稅議題與軍購案的意見，希望把國內最真實完整的聲音反映給美國。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕（左）昨晚和台北市長蔣萬安強強聯手，她今天表示，沒有太多政治意涵，但的確在蒐集關稅議題與軍購案的意見，希望把國內最真實完整的聲音反映給美國。記者陳敬丰／攝影

台中市長盧秀燕昨晚邀請台北市長蔣萬安參觀中台灣燈會，蔣祝福盧訪美順利，盧也回應「對萬安期望甚深」，引外界高度關注。盧秀燕今天上午表示，2人昨晚會面沒有什麼政治意涵，不過她確實想在訪美前蒐集關於關稅和軍購案的意見，只要有機會就會傾聽。

盧秀燕今天上午參加市政會議，會前受訪，被問及昨晚和蔣萬安的姐弟會面，她說，「沒有那麼嚴重啦」，這次會面並無太大政治意涵，主要是台北與台中都在辦燈會，雙方互相行銷拉抬，雙城連線，希望提高2個城市燈會的能見度與參觀率。

盧秀燕也說，另一方面，現在國內有2大議題，一個是關稅議題，一個是關於國防安全工作，大家的意見都很寶貴，相信美國很多朋友也想知道台灣內部真實的狀況，所以在出訪前，她盡量利用時間蒐集意見，把內部最完整、真實的聲音反映出去，只要有機會都會傾聽。

盧秀燕訪美行預計3月11日出發，將訪美東政治重鎮，預計時間10天以上，目前具體的行程、拜訪對象尚未對外透露。盧此行有幾項重點，除了處理對等關稅和對美軍購案，也要緩和國民黨內「疑美論」的聲浪，她2月26日晚間夜宴國民黨青壯派立委，持續蒐集相關意見。

關稅 盧秀燕 蔣萬安 對等關稅 台中

