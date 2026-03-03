快訊

稱非婚內出軌 王定宇：已離婚 兩單身的人各自對行為負責

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
民進黨立委王定宇再捲桃色風波。記者蔡晉宇／攝影
民進黨立委王定宇再捲桃色風波。記者蔡晉宇／攝影

民進黨立委王定宇再捲入桃色風波，王定宇今天表示，已於去年2月底跟太太協議離婚，並於去年8月份完成身分證換證，雙方平和且仍為朋友，至於周刊報導的新對象，大家是朋友，兩個單身的人做任何事情，不傷害別人、不違反法律，大家都是成年人了，各自對自己行為負責。

據鏡週刊報導，王定宇疑與43歲名媛劉怡萱過從甚密，早在去年初就與劉怡萱往來密切，此次被媒體拍到2人在去年12月底，一起開車回女方台北住處，王手提大包小包、以帽子和口罩簡單變裝，還熟稔地按電梯樓層上樓，顯非首次前往。直到隔日中午，2人才再次現身，王定宇還在臉書發文偽裝自己早起工作。此後媒體又陸續拍到王進出女方南北豪宅過夜，舉動熟絡宛如住戶。

王定宇今天表示，沒有婚外情，他和太太已經完成離婚手續，目前前妻仍然在服務處協助公務，連領新的身分證也是前妻去領取的，他對其非常感謝，並非婚內出軌情形。

王定宇說，這次媒體的報導，其實是富商愛爾麗常如山涉犯性侵女員工未遂，該案犯案過程有社區監控影像和居民作證，罪證確鑿，目前由刑事警察局移送北檢偵辦中，常為了轉移焦點，刻意引導至男女情感，企圖脫罪。

關於周刊畫面是否由常如山提供？王定宇說，據他了解，這和事實有落差，且在這案件中，應保護被害人，相關事實釐清，他對北檢偵辦能力有信心，也不要想成是政治上攻擊，把任何事情都導向政治、法律迫害，他沒這個習慣。

