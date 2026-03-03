伊朗無差別還擊 吳志中：大部分國家都沒撤僑 僑胞待空域開放再離開

美國和以色列聯手襲擊伊朗，德黑蘭隨即進行報復反擊。外交部次長吳志中今受訪說，中東地區僑胞約有3000人，滯留人數約200多人，因為其他國家沒有撤僑，我方目前也並無撤僑計畫，僑胞認為在當地比較安全，等空域開放再離開是目前政策。

行政院長卓榮泰今率團隊赴立法院，針對台美關稅談判結果及其影響專案報告並備質詢。吳志中在立法院受訪被問及以伊戰火持續，是否會撤僑？吳志中說，中東地區僑胞約有3000人 ，滯留人數約200多人，因為目前關閉空域，所以讓他們留在當地待空域開放，人身安全還是最重要。

吳志中表示，目前沒有撤僑的計畫，因為其他國家也都沒有撤僑，有僑胞期待透過陸路離開，外交部也有協助，比如有2位透過陸路離開前往約旦跟科威特，其他僑胞基本上還是認為留在當地是比較安全，等空域開放再離開是目前政策。

媒體又問針對當地僑胞的保護？吳志中說，代表處都有依序打電話確保他們安全，大部分僑胞在沙烏地阿拉伯，所以基本上都還好。吳志中也強調，外交部立場是美國跟以色列是我方盟友，對伊朗這種無差別攻擊其他國家表達遺憾。