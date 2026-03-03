快訊

中東戰火升溫 蕭旭岑：政府應思考應變能源中斷危機

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
國民黨副主席蕭旭岑今接受「千秋萬事」廣播專訪。圖／中廣新聞網提供
國民黨副主席蕭旭岑今接受「千秋萬事」廣播專訪。圖／中廣新聞網提供

美以聯手對伊朗發動攻擊。國民黨副主席蕭旭岑今天表示，若中東戰火持續擴大，能源運輸出現問題，台灣要怎麼辦？他呼籲行政院長卓榮泰不要把力氣和時間放在對付民眾黨立委李貞秀，應該認真研究如何應對卡達能源設施受攻擊、天然氣來源中斷的危機。

蕭旭岑今接受「千秋萬事」廣播專訪時指出，目前台灣面臨重要的戰爭局勢，而這場戰爭至今還沒有結束的跡象。伊朗已針對四個美國航母可能補給的港口發動攻擊，這代表伊朗要打一場長期的消耗戰。一旦美航母補給受到影響，原本希望快速打擊、在7天內促成政權更迭的計畫，顯然無法那麼順利。

蕭旭岑認為，美國總統川普設定的「兩周」，是他們認為對美國最有保障的時間框架。但如果過了兩周，這場戰爭將從成功斬首演變成混沌不明，影響的絕不只有美國，也不只是川普的期中選舉，而是整個世界。

蕭旭岑提到，不僅海灣國家都受到影響，卡達天然氣運輸重鎮也受波及。從3月2日開始宣布停止液化天然氣相關產品生產，台灣馬上就受到影響。我國天然氣發電高度依賴海外運輸，這是不爭的現實，廢除核能的後果；現在台海根本還沒有發生衝突，光是中東衝突，就可能讓天然氣無法運抵台灣，對台灣國家安全的影響已經出現重大變化。

蕭旭岑說，在全球化尚未完全退場的時代，不管是能源運輸還是貨運，都要依賴海運。今天伊朗封鎖海峽，或海灣國家的儲油設施遭到攻擊，都會影響到台灣，此事非同小可，他要呼籲卓榮泰，不要再把時間浪費在對付李貞秀，應該用心解決卡達能源設施受攻擊、天然氣來源中斷的危機，如何應變。

此外，蕭旭岑指出，伊朗的神權政權已建立47年，從來沒有一個最高領導人被斬首，這是不得了的事。大家都在討論，伊朗是否可能像委內瑞拉一樣，把馬杜羅帶走後就能立即順利接管、扶植親美政權。但幾乎一致的評論認為，這並不容易。

蕭旭岑說，伊朗神權政權統治雖有相當多爭議，但它是以回教什葉派為基礎建立的政權，最高領導人不是總統，而是宗教領袖。目前伊朗沒有一個明確、親美的反對派，此刻寄望伊朗反對派和人民在國內推翻神權政權，是緣木求魚。

蕭旭岑也說，他看到有評論認為，美國輕鬆解決伊朗之後，就能專心回頭對付中國，這些人完全不了解國際政治。川普斬首伊朗最高領導人，不是一件單純的斬首行動，那是一種撕裂，是對伊斯蘭什葉派的宣戰；一旦進入消耗戰，美國會捲入一場比想像中更深的泥淖。他相信美國內部有很多不同的看法，但代價可能遠比川普想像得還大。

卓榮泰 民眾黨 蕭旭岑 天然氣 李貞秀

