台美貿易協定效力遭疑 卓揆：待美方通知 盼確保我最佳待遇

聯合報／ 黃婉婷／台北報導
行政院院長卓榮泰上午前往立法院，針對台美關稅談判結果及其影響，率相關部會首長進行專案報告並備質詢。記者杜建重／攝影
行政院院長卓榮泰上午前往立法院，針對台美關稅談判結果及其影響，率相關部會首長進行專案報告並備質詢。記者杜建重／攝影

美國對等關稅遭最高法院判決無效，川普政府援引其他法源向全球徵收15％關稅且疊加，使台美對等貿易協定效力受質疑。行政院長卓榮泰指出，我方盼確保台灣取得的最佳待遇，美方也承諾，完成內部行政與法律途徑後，將依序通知已簽約國家；他也將透過國會專案報告讓國人了解實質情況。

立法院3月3日邀卓榮泰率相關部會，提出台美關稅談判結果及其影響專案報告並備質詢。媒體詢問，藍白立委質疑「台美對等貿易協定」是否仍有效力，也應舉行公聽會向國人說明，詢問卓揆看法。

卓榮泰指出，由副院長鄭麗君、政務委員楊珍妮帶領的談判團隊，經過10個月的努力，從美國帶回來的談判結果，無論是投資合作MOU或協定部分，台灣都已取得了最佳待遇；從全世界來看，台灣取得的結果值得肯定，這已是最佳待遇。

他續指，在美國最高法院判決後，我國談判團隊已與美方密切聯繫，確認美方後續行政作為，以確保台灣已取得的最佳利益；美方也承諾，在完成內部行政與法律途徑後，會依序通知所有已簽約國家，包含我國在內，這就是目前最新的狀況，也向國人報告清楚，而透過國會專案報告，一定會比任何公聽會更能讓國人清楚了解實際狀況。  

川普 卓榮泰 美國 對等關稅 談判團隊

