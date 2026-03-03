卡達停產天然氣 卓揆：啟動緊急應變 多元採購供應無虞

卡達國營能源公司卡達能源遭伊朗無人機攻擊，影響台灣天然氣進口，更可能牽動4月電價與國內油氣供應。行政院長卓榮泰指出，昨日已召集跨部會會商，經濟部、中油已啟動緊急應變機制，並持續推動能源多元市場採購策略，確保取得足夠的能源數量，未來一個月將確認能源供應無虞。

立法院3日邀卓榮泰率相關部會，提出台美關稅談判結果及其影響專案報告並備質詢。媒體會前關注，美以空襲伊朗，導致卡達能源停產，對台灣天然氣進口影響情形。

卓榮泰指出，政府非常關心國內的民生與產業，必須確保能源不虞匱乏。因此昨天一早，就召集相關部會，包括經濟部、外交部、金管會等進行會商。

他說，經濟部與中油已啟動緊急應變機制因應，雖然目前全世界的局勢仍未定，但政府持續推動能源「多元市場」的採購策略，確保取得足夠的能源數量，從過去到現在都在進行；在接下來緊急的一個月當中，將緊鑼密鼓地確認所有能源供應無虞。