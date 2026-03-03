快訊

王定宇再爆婚外情！多次夜睡名媛香閨被抓包 澄清：已離婚

聯合新聞網／ 綜合報導

民進黨立委<a href='/search/tagging/2/王定宇' rel='王定宇' data-rel='/2/103321' class='tag'><strong>王定宇</strong></a>。 圖／聯合報系資料照
民進黨立委王定宇再陷不倫風暴！今（3）日《鏡週刊》踢爆王定宇疑與43歲名媛劉怡萱過從甚密，多次出入女方位於台北、台南的豪宅過夜，不過王定宇本人澄清「沒有婚外情」，已於去年8月完成離婚手續、恢復單身。

《鏡週刊》報導，王定宇疑早在去年初就與劉怡萱往來密切，此次被媒體拍到2人2025年12月底時一起開車回女方台北住處，王手提大包小包、以帽子和口罩簡單變裝，還熟稔地按電梯樓層上樓，顯非首次前往。直到隔日中午，2人才再次現身，王定宇還在臉書發文偽裝自己早起工作。此後媒體又陸續拍到王進出女方南北豪宅過夜，舉動熟絡宛如住戶。

王定宇外遇對象也不簡單，劉怡萱自稱愛爾麗集團執行長、擁有32E好身材，疑似幾年前就與愛爾麗集團總裁常如山交往，直到去年10月常發現劉劈腿王定宇，才讓整起不倫風波開始悶燒。

對此，王定宇表示早在去年年初便與太太李淑吟協議離婚，並於8月完成離婚手續，家人都知道此事，李淑吟也仍在服務處上班，認為此事是某富商性侵女員工未遂，故意放出來抹黑並轉移焦點。

王定宇5年前也曾爆出婚外情，疑同居時任民進黨發言人的議員顏若芳，但兩人一致聲稱是「房東與房客」的關係，當時王還因房租8000元揶揄為「王八千」。

