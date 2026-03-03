快訊

王定宇再爆婚外情！多次夜睡名媛香閨被抓包 澄清：已離婚

蔣經國日記／台版毛蔣鬥爭 毛人鳳倚美奪權蔣怒斥敗類

沙烏地首都遇襲！美國駐利雅德大使館爆炸燒成火球畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

僅24條海底電纜支撐台灣 前立委籲正視安全挑戰

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
前立委、現華府智庫哈德遜研究所資深研究員許毓仁2日受邀出席美中經濟暨安全檢討委員會（US-China Economic and Security Review Commission）所舉辦的聽證會。圖／翻攝許毓仁臉書
前立委、現華府智庫哈德遜研究所資深研究員許毓仁2日受邀出席美中經濟暨安全檢討委員會（US-China Economic and Security Review Commission）所舉辦的聽證會。圖／翻攝許毓仁臉書

前立委、現華府智庫哈德遜研究所資深研究員許毓仁2日受邀出席美中經濟暨安全檢討委員會（US-China Economic and Security Review Commission）所舉辦的聽證會，許毓仁點明中國破壞海底電纜基礎設施的挑戰，指台灣目前僅透過24條海底電纜與世界連結，一旦中斷恐衝擊全球經濟和全球半導體供應鏈。

美中經濟暨安全檢討委員會2日針對美中在大海之下的競爭舉行聽證會，許毓仁在會中表示，中國對海底電纜基礎設施所進行的刻意破壞行動是台灣及整個印太地區最迫切、卻仍被低估的安全挑戰。

許毓仁指出，海底電纜的安全不是未來風險，而是正在發生中，且危機正在升高的現實；許毓仁點出，台灣目前僅透過24條海底電纜與世界連結，而這些電纜支撐著台灣的半導體產業、金融市場、民生通訊和政府與軍事指揮系統。

許毓仁表示，一旦海底電纜遭到長時間中斷，受影響的不只是2300萬名台灣人民，每天的經濟損失，經估算可能高達5500萬美元，而且還要再加上對全球半導體供應鏈所造成的連鎖衝擊。

許毓仁表示，台灣周邊的海底電纜頻頻遭到破壞並不是巧合，他認為這很有可能是為灰色地帶行動而設計的「影子海事網絡」(shadow maritime network for deniable gray zone operations)。

許毓仁分析說，在中國解放軍的作戰構想中，切斷海底電纜屬於衝突初期的優先行動；共軍只要針對巴士海峽附近三個關鍵電纜群做出破壞，理論上就能削減台灣95%的國際頻寬，若再結合網路攻擊與衛星干擾，恐將形成從太空到海床的多域資訊拒止戰略。

許毓仁說，在和平時期，電纜修復平均需要超過40天的時間，而台灣目前沒有本土電纜維修船，如果爆發戰爭，電纜修復幾乎不可能。

許毓仁因此提出建議，呼籲美國國會推動「台灣海底電纜韌性倡議法案」（Taiwan Undersea Resilence Act），同時更新海底電纜保護的國際法律架構；許毓仁也呼籲台灣建立本土電纜維修能力、強化海巡署對關鍵電纜航道的監控與巡防，同時分散電纜登陸站，不再集中於少數都會區。

解放軍 海底電纜 基礎設施

延伸閱讀

賴總統：助企業赴美擴大投資 核心研發根留台灣

分析：川普襲伊朗施壓反美軸心 中國可能再失盟友

紐時示警 矽谷忽視的晶片災難逼近

【專家之眼】面對國安、民生雙重壓力 台灣不能硬碰硬

相關新聞

王定宇再爆婚外情！多次夜睡名媛香閨被抓包 澄清：已離婚

民進黨立委王定宇再陷不倫風暴！今（3）日《鏡週刊》踢爆王定宇疑與43歲名媛劉怡萱過從甚密，多次出入女方位於台北、台南的豪宅過夜，不過王定宇本人澄清「沒有婚外情」，已於去年8月完成離婚手續、恢復單身。

川習會交手台灣議題 北京捨棄表述之爭瞄準對台軍售？

美國總統川普將於3月31日至4月2日訪問中國大陸，會晤中國大陸國家主席習近平。前資深外交官員指出，比較需要擔心的不是所謂的「第四公報」，而是美方萬一就台獨立場積極表態，其後座力不容低估。淡江大學國際事務與戰略研究所兼任副教授黃介正分析，北京很可能會捨棄統獨的口頭表述之爭，瞄準對台軍售的實質。

僅24條海底電纜支撐台灣 前立委籲正視安全挑戰

前立委、現華府智庫哈德遜研究所資深研究員許毓仁2日受邀出席美中經濟暨安全檢討委員會（US-China Economic and Security Review Commission）所舉辦的聽證會，許毓仁點明中國破壞海底電纜基礎設施的挑戰，指台灣目前僅透過24條海底電纜與世界連結，一旦中斷恐衝擊全球經濟和全球半導體供應鏈。

台美關稅衝擊 卓揆今報告

美國對等關稅遭最高法院判決無效，川普政府援引其他法源向全球徵收百分之十五關稅且疊加，行政院長卓榮泰今天赴立法院報告台美關稅談判結果及其影響。在野立委指出，傳統產業是否成棄子，應說清楚，也該舉行公聽會；綠營立委吳思瑤則喊出優惠不打折、台灣不違約及審查不延宕等「三不」原則。

侯友宜挺0到6歲健保國家付 綠籲釐清財源

少子化問題嚴峻，國民黨立法院黨團提出「○到六歲健保國家付」構想，盼由國家負擔幼童健保費，實質減輕家庭負擔。新北市長侯友宜昨表態支持，強調打造友善育兒環境，關鍵在於讓年輕人「願意生、願意養」。台北市長蔣萬安也表示樂見其成，由國家支付幼童健保費，能實質減輕家庭壓力，中央與地方都應成為育兒家庭的堅實後盾。

日中關係緊張…學者：台灣要「轉大人」顧好自己 才能深化台日關係

日中關係持續緊張，學者林泉忠今天表示，可觀察年底APEC深圳元首峰會的日中元首互動，在高市內閣下，台日經濟與安全合作可期...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。