僅24條海底電纜支撐台灣 前立委籲正視安全挑戰

前立委、現華府智庫哈德遜研究所資深研究員許毓仁2日受邀出席美中經濟暨安全檢討委員會（US-China Economic and Security Review Commission）所舉辦的聽證會，許毓仁點明中國破壞海底電纜基礎設施的挑戰，指台灣目前僅透過24條海底電纜與世界連結，一旦中斷恐衝擊全球經濟和全球半導體供應鏈。

美中經濟暨安全檢討委員會2日針對美中在大海之下的競爭舉行聽證會，許毓仁在會中表示，中國對海底電纜基礎設施所進行的刻意破壞行動是台灣及整個印太地區最迫切、卻仍被低估的安全挑戰。

許毓仁指出，海底電纜的安全不是未來風險，而是正在發生中，且危機正在升高的現實；許毓仁點出，台灣目前僅透過24條海底電纜與世界連結，而這些電纜支撐著台灣的半導體產業、金融市場、民生通訊和政府與軍事指揮系統。

許毓仁表示，一旦海底電纜遭到長時間中斷，受影響的不只是2300萬名台灣人民，每天的經濟損失，經估算可能高達5500萬美元，而且還要再加上對全球半導體供應鏈所造成的連鎖衝擊。

許毓仁表示，台灣周邊的海底電纜頻頻遭到破壞並不是巧合，他認為這很有可能是為灰色地帶行動而設計的「影子海事網絡」(shadow maritime network for deniable gray zone operations)。

許毓仁分析說，在中國解放軍的作戰構想中，切斷海底電纜屬於衝突初期的優先行動；共軍只要針對巴士海峽附近三個關鍵電纜群做出破壞，理論上就能削減台灣95%的國際頻寬，若再結合網路攻擊與衛星干擾，恐將形成從太空到海床的多域資訊拒止戰略。

許毓仁說，在和平時期，電纜修復平均需要超過40天的時間，而台灣目前沒有本土電纜維修船，如果爆發戰爭，電纜修復幾乎不可能。

許毓仁因此提出建議，呼籲美國國會推動「台灣海底電纜韌性倡議法案」（Taiwan Undersea Resilence Act），同時更新海底電纜保護的國際法律架構；許毓仁也呼籲台灣建立本土電纜維修能力、強化海巡署對關鍵電纜航道的監控與巡防，同時分散電纜登陸站，不再集中於少數都會區。