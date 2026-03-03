宏都拉斯總統選前讚台宏邦交 美議員致函促復交

快訊

中央社／ 記者鍾佑貞華盛頓2日專電

美國眾議員蒂芬尼及奧格茲日前致函宏都拉斯新總統阿斯夫拉，支持他在選前曾表示「和台灣有邦交時的情況比現在好百倍」的立場，並期待他宣布與台復交。蒂芬尼的幕僚今天對中央社指出，尚未收到宏國回覆。

共和黨聯邦眾議員蒂芬尼（Tom Tiffany）與奧格茲（Andy Ogles）2月底致函今年1月甫就任總統的阿斯夫拉（Nasry Asfura），除了恭賀贏得大選外，也提到宏國選民透過選票拒絕前總統的相關政策。

議員們批評，宏都拉斯前任左派總統卡斯楚（Xiomara Castro）終止與民主台灣長達80年的邦交，轉向共產中國，是錯誤決策。

卡斯楚政府2023年與台灣斷交，並與中國建交，然而北京對宏國的貿易及投資承諾未如預期落實，使卡斯楚的決策受到批評。

兩位議員寫道，阿斯夫拉曾在競選期間提出，將宏都拉斯的經濟和外交夥伴關係與「美國、以色列和台灣」更緊密結合的目標。「我們強烈支持您所表達的願望，將恢復與台灣的外交關係作為這項努力的一環。」

信件指出，兩位議員與阿斯夫拉立場一致，都相信宏都拉斯與整個地區「與台灣同行要比與共產中國交往好上一百倍」。他們期待阿斯夫拉正式宣布這項重要變革，並歡迎未來有機會深化雙邊合作。

競選期間獲美國總統川普力挺的阿斯夫拉，政治生涯長達30多年，這是他第2度角逐總統大位。他去年7月接受彭博（Bloomberg News）專訪時曾表示，如果他勝選，將恢復與台灣邦交，並和美國建立更緊密關係。

阿斯夫拉並承諾，當選後將重新審視卡斯楚政府和中國所簽協議，並指宏國和台灣有邦交時的情況「比現在好百倍」，當時宏國獲得更多援助，貿易活動也更興盛。

宏都拉斯自1990年代以來以養殖蝦為核心出口產業，台灣市場一度占宏國蝦類外銷量的40%。自台宏斷交後，宏國蝦類出口大減近70%，迫使至少60間公司關門，約1萬4000人失業。

阿斯夫拉告訴彭博：「我心中有一個清楚的三角概念，也就是美國、以色列和台灣。我很清楚，有這些友好國家組成的三角格局，我們就能建立強大的團隊，為這個國家找到解決方案。」

今年2月上旬，宏都拉斯「論壇報」（La Tribuna）等媒體報導，宏國第一副總統梅西亞（María Antonieta Mejía）表示，與台灣恢復外交關係將是逐步推動的過程。

梅西亞說，技術團隊正審視前總統執政時期與中國簽署的各項協議內容，以協助阿斯夫拉做出最終決定。

對此，台灣外交部2月11日表示，將秉持一貫開放、務實與不預設前提的態度，以平等互惠原則持續推動雙方關係的發展。

