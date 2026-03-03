快訊

川普：對伊朗的真正重擊很快會來 不希望戰爭拖太久

聽新聞
0:00 / 0:00

觀察站／文資都更共融 政策不能一刀切

聯合報／ 本報記者李承穎鄭朝陽

文化資產是全民共享的公共財，面對人屋雙老窘境，大都更也是迫切課題，但兩件事碰在一起，就可能兩敗俱傷，要不是文資被一夕破壞，就是都更在文資審議過程被一拖再拖。面對問題，地方政府託付給審議機制，以免給自己惹麻煩；中央則扮演「禁拆」的衙門角色，看似有為，實則漠視處處僵局，如何讓文資和都更共融、減少都更業主走冤枉路，亟待務實解方。

目前文資法對於保存文化資產，展現滿滿的「先禁國家」精神，例如都更等開發行為中，發現疑似遺址時須馬上停工，主管機關應即刻調查、送審，未完成審議不得復工。城市文明是一連串文資堆疊而成，優先保護文資的思維無誤，但文資如何與都更、城市再發展共融共好的配套，有待精進。

國人面對地震頻繁、都更牛步的威脅，尤其幾次驚心動魄的強震之後，危樓慘況讓人們更願務實參與都更，政府也釋出法規、容積獎勵等誘因，試圖加速老屋都更，但地主整合不易、容積率限制「一坪換一坪」的可行性等多重限制下，都更推進不如預期，老屋卻繼續老化。

文資保存如今成了都更的另一道障礙，而且將時間、貸款利息等成本全由建商與地主承擔，其實並不合理。文資既為公共財，理應由政府設想一套兩全其美的共融制度，並支付該付的成本，而非彼此互斥、卡關。

好比英國等深具歷史紋理的先進國家，透過文資分級與查詢系統，容許一般級的歷史建築在存續歷史價值的前提下，仍能改建成現代化建築，開發商在設計階段就知道「哪裡能動、哪裡不能動」，減少不確定性。

這些要靠政府及早啟動各地的文資普查，猶如地質鑽探資料般，提供蓋屋的科學依據；中央也要思考如何修法、調整政策，容許各種維護文資的手法與彈性，不是只有「全留」或「全拆」的二分法。

英國 老屋 歷史建築 都更 文化資產 地方政府 容積率

延伸閱讀

都更容獎加碼須蓋社宅…公益回饋成關鍵 青年優惠宅鎖定真首購

大安區16坪公寓賣6588萬元 他嘆「都更都到老房子住不起」

公共工程遇古蹟 南市擬4策略控管

公辦都更招商去年突破1,028億元 國家住都中心再推8案引領城市翻新

相關新聞

李貞秀就職切結書觸法？黃國昌：我們根本不承認中華人民共和國

民眾黨立委李貞秀被質疑就職立委時未在切結書上勾選「雙重國籍」，恐觸犯使公務員登載不實罪嫌。民眾黨主席黃國昌今天說，以法律人來講，要談法律就依法論法，「目前中華民國的憲政秩序下，法律上我們根本不承認中華人民共和國」，這是中華民國憲法目前所規範的憲政架構。

藍白合今會前會 黃國昌：討論共同政見與政黨協議

國民黨副主席、祕書長李乾龍透露，今天會針對各地區藍白合議題舉行會前會，民眾黨主席黃國昌表示，民眾黨與國民黨不定時都有交換意見，持續保持良好溝通，今天內容就跟過去一樣，希望針對共同政見發布時程與第二階段政黨合作協議方向廣泛交換意見。

劉世芳政治獻金疑雲 楊瓊瓔：釐清是否影響國家安全政策制定

針對內政部長劉世芳被爆出向在中國大陸企業任職高階主管的外甥收取政治獻金一事，爭取台中下屆市長提名的國民黨立委楊瓊瓔上午表示，這個議題非常敏感，不是只有政治獻金的問題，還關係到有沒有涉及影響國家安全和政策的決定，相關單位應該要好好釐清楚。

卓揆明報告台美關稅 楊瓊瓔籲「一次說清楚」更該開公聽會

行政院長卓榮泰明日將赴立法院做台美關稅專案報告，國民黨立委、經濟委員會召委楊瓊瓔表示，台美關稅是攸關產業存亡的關鍵而非政治攻防，政府有責任「一次說清楚」，且不該停留在行政報告層次，應召開公聽會，這不只是民主程序，更為避免政策失誤，不能讓產業成為籌碼。

美伊開火...卓揆緊盯股市、僑民安全及能源供給 臨時取消行程引聯想

美國與以色列對伊朗發動空襲，府院全力備戰，行政院長卓榮泰今天上午取消出席「2026觀光節慶祝大會」行程，引發聯想。據了解，卓揆緊盯中東戰火對台灣股匯市、僑民安全及能源供給等各方面影響；國安團隊也正關注後續情勢，並做必要因應。

育兒減工時遭綠轟 殷瑋曝蔣萬安初衷...若為選舉會這時機推

台北市長蔣萬安上周推「育兒減少工時計畫」，遭綠營砲轟「選舉騙局」。北市研考會主委殷瑋今接受媒體人朱凱翔「誰來早餐」專訪時說，蔣2月底拋政策、3月推動，是因這是陸續就要推的政策，「時間到了就推，不需要跟選舉有關」，蔣萬安的初衷就是「我們其實要給家長更多支持」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。