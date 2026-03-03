陽光行動／都更不該只是拆老屋 霧裡薛水圳盼如香港灣仔變身

走進北市溫州街四十六巷內， 「霧裡薛水圳」是都會區罕見的水景，也是三百年前就存在的灌溉水系，在地人士憂心水圳附近已有建商都更，恐被破壞，已成功提報畫為古蹟，相關都更案也因古蹟停擺。

一七二四年開鑿的霧里薛圳是比瑠公圳年紀更大的灌溉溝渠，很長一段時間被誤認為是瑠公圳。早在三百年前，這條水圳就存在台北市西南區，其中這一小截獨自悠悠地在大學里內流淌，原以為能靜靜地再度過下個百年，但圳體被畫入一旁即將都更的建案內。

文資會議以十比七決議霧裡薛水圳訂為直轄市定古蹟，與居民一同保住文資的大學里長吳沛璇向來爭取保有霧裡薛圳旁廣大的綠地，還要求建商不能築高牆阻擋水圳視野。

吳沛璇說，大學里內環境好，十多年前就有建商來談都更，但最早來的建商沒插旗成功，這次建商來時，居民就跟建商溝通在地的水圳、人本交通環境，幫都更加分，甚至提高房價。不過仍擔心建商反悔，所以也支持文資團體向文化局申請文資身分。

推動霧裡薛圳文資身分的大員水文化復興協會理事長梁蔭民認為，國際城市羅馬、倫敦、巴黎的城市特色很明顯，台灣的都市卻沒什麼性格；什麼是性格？就是將原有元素保留下來。

「假如把老屋全都拆完，地方元素怎麼發揮？」他說，現在的都更並不是真的都更，只是重蓋建築物而已，以香港灣仔為例，舊的保存，新的很新，讓人一走進去就知道那裡是灣仔，這才是真正的大都更。

籌辦流域水圳基金會的陳柏瑞也說，政府推動都更與人本交通、水路廊道等，不但不衝突，還能相輔相成，把重要文資、景點、生態都串好了，周邊自然就會換新房子。