快訊

川普：對伊朗的真正重擊很快會來 不希望戰爭拖太久

聽新聞
0:00 / 0:00

陽光行動／都更不該只是拆老屋 霧裡薛水圳盼如香港灣仔變身

聯合報／ 記者邱書昱林麗玉洪子凱／專題報導

走進北市溫州街四十六巷內， 「霧裡薛水圳」是都會區罕見的水景，也是三百年前就存在的灌溉水系，在地人士憂心水圳附近已有建商都更，恐被破壞，已成功提報畫為古蹟，相關都更案也因古蹟停擺。

一七二四年開鑿的霧里薛圳是比瑠公圳年紀更大的灌溉溝渠，很長一段時間被誤認為是瑠公圳。早在三百年前，這條水圳就存在台北市西南區，其中這一小截獨自悠悠地在大學里內流淌，原以為能靜靜地再度過下個百年，但圳體被畫入一旁即將都更的建案內。

文資會議以十比七決議霧裡薛水圳訂為直轄市定古蹟，與居民一同保住文資的大學里長吳沛璇向來爭取保有霧裡薛圳旁廣大的綠地，還要求建商不能築高牆阻擋水圳視野。

吳沛璇說，大學里內環境好，十多年前就有建商來談都更，但最早來的建商沒插旗成功，這次建商來時，居民就跟建商溝通在地的水圳、人本交通環境，幫都更加分，甚至提高房價。不過仍擔心建商反悔，所以也支持文資團體向文化局申請文資身分。

推動霧裡薛圳文資身分的大員水文化復興協會理事長梁蔭民認為，國際城市羅馬倫敦巴黎的城市特色很明顯，台灣的都市卻沒什麼性格；什麼是性格？就是將原有元素保留下來。

「假如把老屋全都拆完，地方元素怎麼發揮？」他說，現在的都更並不是真的都更，只是重蓋建築物而已，以香港灣仔為例，舊的保存，新的很新，讓人一走進去就知道那裡是灣仔，這才是真正的大都更。

籌辦流域水圳基金會的陳柏瑞也說，政府推動都更與人本交通、水路廊道等，不但不衝突，還能相輔相成，把重要文資、景點、生態都串好了，周邊自然就會換新房子。

建商 倫敦 巴黎 羅馬 文化局 古蹟 都更 北市

延伸閱讀

北市蛋黃區興隆整宅 ＡB基地都更兩樣情

【日常辯證】老瓶子／享受夕陽之美

大安區16坪公寓賣6588萬元 他嘆「都更都到老房子住不起」

房仲化身變形金剛拚生存 推社區共享空間搏感情奏效

相關新聞

李貞秀就職切結書觸法？黃國昌：我們根本不承認中華人民共和國

民眾黨立委李貞秀被質疑就職立委時未在切結書上勾選「雙重國籍」，恐觸犯使公務員登載不實罪嫌。民眾黨主席黃國昌今天說，以法律人來講，要談法律就依法論法，「目前中華民國的憲政秩序下，法律上我們根本不承認中華人民共和國」，這是中華民國憲法目前所規範的憲政架構。

藍白合今會前會 黃國昌：討論共同政見與政黨協議

國民黨副主席、祕書長李乾龍透露，今天會針對各地區藍白合議題舉行會前會，民眾黨主席黃國昌表示，民眾黨與國民黨不定時都有交換意見，持續保持良好溝通，今天內容就跟過去一樣，希望針對共同政見發布時程與第二階段政黨合作協議方向廣泛交換意見。

劉世芳政治獻金疑雲 楊瓊瓔：釐清是否影響國家安全政策制定

針對內政部長劉世芳被爆出向在中國大陸企業任職高階主管的外甥收取政治獻金一事，爭取台中下屆市長提名的國民黨立委楊瓊瓔上午表示，這個議題非常敏感，不是只有政治獻金的問題，還關係到有沒有涉及影響國家安全和政策的決定，相關單位應該要好好釐清楚。

卓揆明報告台美關稅 楊瓊瓔籲「一次說清楚」更該開公聽會

行政院長卓榮泰明日將赴立法院做台美關稅專案報告，國民黨立委、經濟委員會召委楊瓊瓔表示，台美關稅是攸關產業存亡的關鍵而非政治攻防，政府有責任「一次說清楚」，且不該停留在行政報告層次，應召開公聽會，這不只是民主程序，更為避免政策失誤，不能讓產業成為籌碼。

美伊開火...卓揆緊盯股市、僑民安全及能源供給 臨時取消行程引聯想

美國與以色列對伊朗發動空襲，府院全力備戰，行政院長卓榮泰今天上午取消出席「2026觀光節慶祝大會」行程，引發聯想。據了解，卓揆緊盯中東戰火對台灣股匯市、僑民安全及能源供給等各方面影響；國安團隊也正關注後續情勢，並做必要因應。

育兒減工時遭綠轟 殷瑋曝蔣萬安初衷...若為選舉會這時機推

台北市長蔣萬安上周推「育兒減少工時計畫」，遭綠營砲轟「選舉騙局」。北市研考會主委殷瑋今接受媒體人朱凱翔「誰來早餐」專訪時說，蔣2月底拋政策、3月推動，是因這是陸續就要推的政策，「時間到了就推，不需要跟選舉有關」，蔣萬安的初衷就是「我們其實要給家長更多支持」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。