陽光行動／都更若無配套 老城區文資反成安全隱患

聯合報／ 記者邱書昱洪子凱林麗玉／專題報導

老城區文資多，如今成了都更絆腳石，讓居民始料未及。台北市老城區的居民感嘆，具歷史價值的老房子本來是居民的榮耀，但都更推不動，房子愈來愈老，保留文資反而成為居住安全隱患。

北市中正區建國里充滿古色古香的文資建物，包含歷史悠久的總統府；里長許瀞尹坦言，里內亟需更新的老房子很多，但周遭古蹟林立又在總統府周遭，即便市府推出再多容積獎勵也無法使用，形同「看得到吃不到」，很擔心大地震威脅生命財產安全。

許瀞尹說，在上海外灘有許多早年法國租界時期老建築，也有現代的新高樓，新舊無瑕融合，但場景到了台灣，卻變成陳舊保守的老街區。權責單位除了台北市府，文化部等中央文資單位更不能袖手旁觀，中央、地方應更有效地溝通、健全都更與文資保存的配套方案。

許瀞尹說，建國里就在國家行政中樞的核心區內，相關房舍應該相映國家門面，至少整齊、新穎、有質感，「本來這些老房子應是里內的榮耀，現在覺得住這裡束縛多，變得很倒楣」。

同樣位於老城區的大同區、萬華區都更也難，萬華區糖廍里附近有市定古蹟台北製糖所文化園區，周邊民宅多已逾三十、四十年，但都更長期因限高等問題，建商整合意願不大。

里長葉玲瑜認為，屋齡漸增，建築物老舊、電器線路也隨之老化，未更新恐釀成危險，加上里內長者多，也愈來愈走不動樓梯，都更更為迫切。大同區老師里里長許宮銘說，老城區都更難，受限文資之外，建商若有容積率更有利的區域可選，當然會優先投入，利潤也較高，老城區都更就被排擠、拖延。

