陽光行動／新莊文德段都更突破文資障礙 武德殿拆解重組復活

聯合報／ 記者江婉儀林伯驊萬于甄／專題報導
新北新莊文德段都更案目前施工中，鄰近捷運新莊站及新莊廟街，將興建兩棟地上廿七層及卅三層的嶄新大樓，預計明年完工。記者江婉儀／攝影

都更案也有成功突破文資障礙案例，台南建商在動工前主動試掘，挖到荷治時期磚頭，文資審議決定完工後展示，工程順利動工。新北新莊文德段都更案因鄰近武德殿等文資，一度卡關八年，最後讓武德殿在原址原貌重組才解套，預計明年完工，也是新北歷史建築納入公辦都更首例。

古都台南因「掘地三尺有古蹟」，市府建立查詢系統，開發行為涉及有形文化資產者，只要輸入地號就能得知鄰近的古蹟，業者可初判影響工程的可能性，若基地在文化資產敏感區，都市設計時就會跨局處聯合審議。

市中心近期就有一起廿幾層住宅大樓的公辦都更案，因鄰近有古蹟，建商相當謹慎，土地點交後就展開試挖，開挖多條導坑幾乎遍及整個基地，最後在基地邊緣挖到疑似荷治時期製作的磚頭，文資勘查只是零星的磚頭，不必列文資身分，決議完工後再另行展示即可，無礙工程。

據了解，建商取得建照前試挖，是避免訂出明確的預售、交屋等期程後卻挖到文資被延宕，難跟屋主交代。

新莊文德段的都更案將新建二棟大樓，但附近有武德殿和新莊派出所，文史團體對於應否列為文資有所爭議，最終新莊派出所花了五年半、歷經五次文資大會才決議不指定古蹟、不登錄歷史建物，都更案才順利動工。至於武德殿原本就是歷史建築，最後它採原地保存、拆解重組成就都更案，新建築在量體與高度也刻意退讓，保有古蹟的視覺主體性、避免壓迫感，並透過材質、色彩的一致性，使新舊建築融合為一體，成新北市首例結合歷史建築的公辦都更案。

