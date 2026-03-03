陽光行動／過濾風險 建文資地圖才能加速都更

快訊

聯合報／ 記者洪子凱林麗玉邱書昱／專題報導
台北市大員水文化復興協會理事長梁蔭民（右起）、台北市大員水文化復興協會常務理事林耿同、流域水圳基金會籌備處主任陳柏瑞都認為文資與都更長期以來都處於相斥狀態，但最理想應是和平共存。記者葉信菉／攝影
建商接到都更案時，往往因文資疑慮卻步，業者建議政府應建立「文化資產地圖」，標示具有文資疑慮的地點，讓業者前期就能過濾，若基地確實有文資價值，開發商和住戶可以早點退場，避免在投入大量成本後才發現問題，到頭來白忙一場。

欣聯建設執行長蕭傑楷說，台北市開發早、老城區多，在都更過程中遇到文資也是一個頭兩個大，建商評估時若建物有文資的跡象，基本上都會很審慎，例如大同區歷史悠久，就容易出現類似狀況，「外觀是四柱三窗的基本都危險」，只要一開始發現有文資就不敢去整合，因為通常到發現文資，很有可能導致一切程序重來，甚至做白工。

蕭傑楷直言，北市府現行有個「北市都更地圖」讓民眾一目了然，針對北市的文資潛力，也可以比照建立「台北市文化資產地圖」，在地圖上標示具有文資疑慮的地點，讓業者在前期就能過濾風險。

他強調，台北市有超過四十萬棟老宅，都更急迫性高，正因如此，文資認定不應成為都更「煞車」，而應與民意相符，「當住戶同意比率高達百分之九十八，若因文資介入導致速度減緩，不就是悖離民意？」

寬頻房訊公司董事長游凱翔也說，北市府應改變現行流程，將文資審查提前至送件前，只要有任何一位建物所有權人提出申請，就應可以前期先審，不必等到擬定事業計畫及送進市府後才處理問題，若基地確實有文資價值，開發商和住戶可以早點退場，避免在投入大量成本後才發現問題，導致專案「空轉」而不知所措。

游凱翔也說，文資與都更長期以來都處於相斥狀態，但最理想應是和平共存，對於因文資影響開發的個案，可透過「容積調派（移轉）」或「設計融合」方式處理，政府可以與有意願的建商協商，改造受文資影響的基地，並將該基地「容積」移轉到其他地點新建案，或改造部分古蹟，即便都更也能看見歷史，創造共贏。

老宅 都更 文化資產 北市 地圖 北市府

