台美關稅衝擊 卓揆今報告

美國對等關稅遭最高法院判決無效，川普政府援引其他法源向全球徵收百分之十五關稅且疊加，行政院長卓榮泰今天赴立法院報告台美關稅談判結果及其影響。在野立委指出，傳統產業是否成棄子，應說清楚，也該舉行公聽會；綠營立委吳思瑤則喊出優惠不打折、台灣不違約及審查不延宕等「三不」原則。

儘管台美已簽署對等貿易協定（ＡＲＴ），但隨著美國最高法院判決對等關稅無效，情勢再產生變化。據了解，卓揆今天除了說明協定成果，也將說明政府如何應對最新情勢，以及相關產業衝擊評估。

賴清德總統昨天指出，面對近期美國政府在現行最惠國稅率基礎上，加徵百分之十五關稅等措施，政府團隊已在第一時間就密切掌握情勢並持續與美方積極溝通，確保台灣取得最佳待遇不打折扣，並為國家與產業爭取最有利條件，穩健、踏實地因應各項風險與挑戰。

儘管府院信心喊話，在野仍有疑慮。國民黨立委、立院經濟委員會召委楊瓊瓔表示，台美關稅攸關產業存亡，政府有責任「一次說清楚」，且不該停留在行政報告層次，應召開公聽會，實際把衝擊算清楚、把風險說明白、把配套措施落實到位。

據了解，不少國民黨立委也憂心台美關稅協定內容適用性及政府後續配套，像是協定會不會簽署後無法適用，以及政府補貼產業，除了金額不夠，是否能夠治本，傳產都憂心。