軍購條例藍版懲罰機制擬不入法 以附帶決議處理

聯合報／ 記者鄭媁黃婉婷李成蔭葉德正／連線報導
立法院新會期，1.25兆元軍購特別條例預料仍會是朝野焦點。圖／聯合報系資料照片
立法院新會期，1.25兆元軍購特別條例預料仍會是朝野焦點。圖／聯合報系資料照片

行政院版一點二五兆元軍購特別條例草案周五將付委審查，國民黨版何時出爐，備受關注。國民黨人士表示，國民黨立場明確，要確保台灣軍售是在合理透明且保證的前提下進行，經過立院黨團討論後，預計近兩天就會拍板。

對於民進黨批評，國民黨採購規模大幅縮減並設置罰則，恐導致台美軍事採購延宕、甚至破局，國民黨文傳會副主委尹乃菁表示，相關的懲罰機制不會直接入法，未來可能會以附帶決議方式處理，主要目的是要督促國防部，讓軍購案履約進行。

國民黨中央和智庫日前密切討論後，已確定黨版在「支持正確軍購、反對爭議商購」原則下，以「新台幣三五○○億元加Ｎ」規模提出。三五○○億元為美國去年十二月宣布八項對台軍售為確定項目，Ｎ則為未來加碼對美軍購預留空間。

國民黨立委鄭正鈐說，一點二五兆元非政治忠誠測驗，是人民血汗，國防要強，國會更不能失職；他支持三五○○億元加Ｎ的Ｇ２Ｇ（政府對政府）軍售案，應優先處理，其餘約九千億，不能一次打包放行，對內採購則應回歸年度預算。

國民黨立委羅廷瑋昨受訪表示，台中市長盧秀燕近日與青壯派藍營立委會面，眾人聚焦軍購特別條例。黨內的確有不同版本，有的是三五○○億元，有的是八一○○億元，「美方應該是希望九○○○億元」，但無論如何，大家都希望能在既不失國防需求下，又能跟美方有默契。

羅廷瑋感嘆，被民進黨說是「中共同路人」不會痛，但被美方說是「中共同路人」，就很難對國人交代，所以溝通協調很重要；現在美方仍接到很多民進黨給予的錯誤資訊，甚至把國民黨貼上紅標籤，盧秀燕出手，就是希望能撕掉標籤。

民進黨立委鍾佳濱指出，軍購不是菜市場買菜，這樣拍賣式的喊價方式，違背一般常識。民進黨發言人吳崢也批評，國民黨主席鄭麗文主導下的黨版法案，對國防與國家安全的態度，令人愈來愈不安，恐因違背美國「海外軍售（ＦＭＳ）」制度慣例，導致台美軍事採購面臨實質破局，不禁要問：「鄭麗文為什麼就是要擋軍購？」

民眾黨主席黃國昌昨表示，他支持強化台灣的國防，但是不允許貪汙、不允許浪費，台灣人目前為止已付六千億元買了武器，卻還沒有到貨；民眾黨支持強化台灣國防安全，但也必須要求「台灣每一分納稅錢買的武器，我們都要拿到」。

