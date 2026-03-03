快訊

侯挺0到6歲健保國家付 綠籲釐清財源

聯合報／ 記者張策黃婉婷／連線報導

少子化問題嚴峻，國民黨立法院黨團提出「○到六歲健保國家付」構想，盼由國家負擔幼童健保費，實質減輕家庭負擔。新北市長侯友宜昨表態支持，強調打造友善育兒環境，關鍵在於讓年輕人「願意生、願意養」。台北市長蔣萬安也表示樂見其成，由國家支付幼童健保費，能實質減輕家庭壓力，中央與地方都應成為育兒家庭的堅實後盾。

侯友宜表示，他過去就曾提出「○到六歲國家養」理念，核心就是減輕家長負擔，讓育兒環境更友善，因此對國民黨團提出由國家負擔幼童健保費的方向表達支持。

至於北市府推出的「育兒減工時」計畫是否對新北形成壓力，侯友宜回應，新北市長期推動多元育兒友善措施，若全面推動減工時制度，概估經費約需七十八億元，市府會審慎評估財政可行性後再做決定。

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧則表示，社會福利制度優化可以討論，希望國民黨先好好審理國家總預算，「不然大水庫都不打開，卻一直在牆壁上裝水龍頭」，若未釐清財源規畫，恐流於捨本逐末。

國民黨立委洪孟楷表示，經過初步精算，整體預算不至於過高，但確實能讓新手爸媽感受到負擔減輕，「這比什麼都重要」。

李貞秀就職切結書觸法？黃國昌：我們根本不承認中華人民共和國

民眾黨立委李貞秀被質疑就職立委時未在切結書上勾選「雙重國籍」，恐觸犯使公務員登載不實罪嫌。民眾黨主席黃國昌今天說，以法律人來講，要談法律就依法論法，「目前中華民國的憲政秩序下，法律上我們根本不承認中華人民共和國」，這是中華民國憲法目前所規範的憲政架構。

藍白合今會前會 黃國昌：討論共同政見與政黨協議

國民黨副主席、祕書長李乾龍透露，今天會針對各地區藍白合議題舉行會前會，民眾黨主席黃國昌表示，民眾黨與國民黨不定時都有交換意見，持續保持良好溝通，今天內容就跟過去一樣，希望針對共同政見發布時程與第二階段政黨合作協議方向廣泛交換意見。

劉世芳政治獻金疑雲 楊瓊瓔：釐清是否影響國家安全政策制定

針對內政部長劉世芳被爆出向在中國大陸企業任職高階主管的外甥收取政治獻金一事，爭取台中下屆市長提名的國民黨立委楊瓊瓔上午表示，這個議題非常敏感，不是只有政治獻金的問題，還關係到有沒有涉及影響國家安全和政策的決定，相關單位應該要好好釐清楚。

卓揆明報告台美關稅 楊瓊瓔籲「一次說清楚」更該開公聽會

行政院長卓榮泰明日將赴立法院做台美關稅專案報告，國民黨立委、經濟委員會召委楊瓊瓔表示，台美關稅是攸關產業存亡的關鍵而非政治攻防，政府有責任「一次說清楚」，且不該停留在行政報告層次，應召開公聽會，這不只是民主程序，更為避免政策失誤，不能讓產業成為籌碼。

美伊開火...卓揆緊盯股市、僑民安全及能源供給 臨時取消行程引聯想

美國與以色列對伊朗發動空襲，府院全力備戰，行政院長卓榮泰今天上午取消出席「2026觀光節慶祝大會」行程，引發聯想。據了解，卓揆緊盯中東戰火對台灣股匯市、僑民安全及能源供給等各方面影響；國安團隊也正關注後續情勢，並做必要因應。

育兒減工時遭綠轟 殷瑋曝蔣萬安初衷...若為選舉會這時機推

台北市長蔣萬安上周推「育兒減少工時計畫」，遭綠營砲轟「選舉騙局」。北市研考會主委殷瑋今接受媒體人朱凱翔「誰來早餐」專訪時說，蔣2月底拋政策、3月推動，是因這是陸續就要推的政策，「時間到了就推，不需要跟選舉有關」，蔣萬安的初衷就是「我們其實要給家長更多支持」。

