侯挺0到6歲健保國家付 綠籲釐清財源

少子化問題嚴峻，國民黨立法院黨團提出「○到六歲健保國家付」構想，盼由國家負擔幼童健保費，實質減輕家庭負擔。新北市長侯友宜昨表態支持，強調打造友善育兒環境，關鍵在於讓年輕人「願意生、願意養」。台北市長蔣萬安也表示樂見其成，由國家支付幼童健保費，能實質減輕家庭壓力，中央與地方都應成為育兒家庭的堅實後盾。

侯友宜表示，他過去就曾提出「○到六歲國家養」理念，核心就是減輕家長負擔，讓育兒環境更友善，因此對國民黨團提出由國家負擔幼童健保費的方向表達支持。

至於北市府推出的「育兒減工時」計畫是否對新北形成壓力，侯友宜回應，新北市長期推動多元育兒友善措施，若全面推動減工時制度，概估經費約需七十八億元，市府會審慎評估財政可行性後再做決定。

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧則表示，社會福利制度優化可以討論，希望國民黨先好好審理國家總預算，「不然大水庫都不打開，卻一直在牆壁上裝水龍頭」，若未釐清財源規畫，恐流於捨本逐末。

國民黨立委洪孟楷表示，經過初步精算，整體預算不至於過高，但確實能讓新手爸媽感受到負擔減輕，「這比什麼都重要」。