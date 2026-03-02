快訊

影／盧秀燕全程「牽緊緊」蔣萬安 訪美前「姐弟」合體賞燈政壇關注

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
台北市長蔣萬安今晚與台中市長盧秀燕合體，參訪中台灣燈會，盧、蔣二人「十指緊扣」，全程「牽緊緊」展現好交情。記者陳秋雲／攝影
台北市長蔣萬安今晚與台中市長盧秀燕合體，參訪中台灣燈會，盧、蔣二人「十指緊扣」，全程「牽緊緊」展現好交情。記者陳秋雲／攝影

台灣燈會明天閉幕，台北市長蔣萬安今晚應台中市長盧秀燕之邀參訪中台灣燈會，兩人全程以姐弟相稱，盧更把蔣的手「牽緊緊」逛燈區，展現好交情。盧、蔣都是藍營政治明星，兩人選在盧秀燕訪美前合體，蔣祝盧訪美順利，盧喊「對蔣寄望甚深」，二人還十指緊扣，引發政壇關注。

盧秀燕今晚陪蔣萬安參訪中台灣燈會，原本預計5時50分參訪，盧秀燕晚間6時到場，蔣萬安則因塞車遲到，直到6時19分才到場。盧秀燕看到蔣萬安後熱情迎接，她先拿出中台灣燈會主燈姆明的可愛版玩偶，掛在蔣萬安的脖子，蔣萬安看到後不斷驚喜說「哇，好可愛喔」，盧秀燕一路緊牽著蔣的手逛燈區。

蔣萬安一到場，兩人直衝主燈區賞燈，蔣大讚「好好看，收穫滿滿」。盧秀燕先致贈台中姆明小提燈給蔣萬安，因蔣有三個小孩，一口氣送了三個，盧還差點要拿第4個，暗喻要生第四胎，讓蔣萬安直言「給我喘息的機會」。蔣萬安則貼心致贈科博文小提燈與「頸枕」給盧秀燕，「祝福秀燕姐美國行圓滿成功」，盧回答「這個旅遊很需要 、「帶著蔣市長的祝福訪美」。

盧秀燕、蔣萬安接著合體賞燈區，兩人沿路邊賞燈邊發姆明小提燈，更有不少民眾爭相與蔣萬安合照，展現超高人氣；爭取國民黨提名參選台中市長的立法院長江啟臣、立委楊瓊瓔也到場，全程一左一右緊跟，爭取曝光度。

盧秀燕和蔣萬安曾在2024年龍年燈節時一起參訪，去年蔣也到台中參加捷運藍線動工典禮，今年馬年兩人再度同框一起看燈會，不只拉抬兩人聲量，也做足城市行銷。今年是選舉年，蔣、盧都是藍營政治明星，今晚選在盧秀燕3月中訪美前參訪，不只城市交流，外界不免會多加政治解讀。

台中市長盧秀燕今晚陪台北市長蔣萬安參訪中台灣燈會，二人牽手「十指緊扣」。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕今晚陪台北市長蔣萬安參訪中台灣燈會，二人牽手「十指緊扣」。記者余采瀅／攝影

台中市長盧秀燕今晚陪台北市長蔣萬安參訪中台灣燈會，爭取國民黨提名參選台中市長的立法院長江啟臣、立委楊瓊瓔也到場，爭取曝光度。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕今晚陪台北市長蔣萬安參訪中台灣燈會，爭取國民黨提名參選台中市長的立法院長江啟臣、立委楊瓊瓔也到場，爭取曝光度。記者余采瀅／攝影

江啟臣 盧秀燕 蔣萬安 台灣燈會 楊瓊瓔 台中

相關新聞

李貞秀就職切結書觸法？黃國昌：我們根本不承認中華人民共和國

民眾黨立委李貞秀被質疑就職立委時未在切結書上勾選「雙重國籍」，恐觸犯使公務員登載不實罪嫌。民眾黨主席黃國昌今天說，以法律人來講，要談法律就依法論法，「目前中華民國的憲政秩序下，法律上我們根本不承認中華人民共和國」，這是中華民國憲法目前所規範的憲政架構。

藍白合今會前會 黃國昌：討論共同政見與政黨協議

國民黨副主席、祕書長李乾龍透露，今天會針對各地區藍白合議題舉行會前會，民眾黨主席黃國昌表示，民眾黨與國民黨不定時都有交換意見，持續保持良好溝通，今天內容就跟過去一樣，希望針對共同政見發布時程與第二階段政黨合作協議方向廣泛交換意見。

劉世芳政治獻金疑雲 楊瓊瓔：釐清是否影響國家安全政策制定

針對內政部長劉世芳被爆出向在中國大陸企業任職高階主管的外甥收取政治獻金一事，爭取台中下屆市長提名的國民黨立委楊瓊瓔上午表示，這個議題非常敏感，不是只有政治獻金的問題，還關係到有沒有涉及影響國家安全和政策的決定，相關單位應該要好好釐清楚。

卓揆明報告台美關稅 楊瓊瓔籲「一次說清楚」更該開公聽會

行政院長卓榮泰明日將赴立法院做台美關稅專案報告，國民黨立委、經濟委員會召委楊瓊瓔表示，台美關稅是攸關產業存亡的關鍵而非政治攻防，政府有責任「一次說清楚」，且不該停留在行政報告層次，應召開公聽會，這不只是民主程序，更為避免政策失誤，不能讓產業成為籌碼。

美伊開火...卓揆緊盯股市、僑民安全及能源供給 臨時取消行程引聯想

美國與以色列對伊朗發動空襲，府院全力備戰，行政院長卓榮泰今天上午取消出席「2026觀光節慶祝大會」行程，引發聯想。據了解，卓揆緊盯中東戰火對台灣股匯市、僑民安全及能源供給等各方面影響；國安團隊也正關注後續情勢，並做必要因應。

育兒減工時遭綠轟 殷瑋曝蔣萬安初衷...若為選舉會這時機推

台北市長蔣萬安上周推「育兒減少工時計畫」，遭綠營砲轟「選舉騙局」。北市研考會主委殷瑋今接受媒體人朱凱翔「誰來早餐」專訪時說，蔣2月底拋政策、3月推動，是因這是陸續就要推的政策，「時間到了就推，不需要跟選舉有關」，蔣萬安的初衷就是「我們其實要給家長更多支持」。

